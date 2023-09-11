Сезон АПЛ обещает стать легендарным. Круг фаворитов серьёзно расширился

Чемпионская гонка

«Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль»

В прошлом сезоне реальную борьбу за английскую корону вели только две команды – «Манчестер Сити» и «Арсенал». «Канониры» бодро стартовали и долгое время удерживали лидерство, но в итоге под конец сдулись. Чтобы избежать повторения ситуации, были куплены три классных футболиста в каждую линию – Деклан Райс, Кай Хаверц и Юрриен Тимбер. После этого состав лондонцев стал самым дорогим в мире, поэтому у Микеля Артеты не будет оправдания в случае отсутствия шага вперёд.

«Манчестер Сити» изменился мало, разменяв Илкая Гюндогана на Матео Ковачича и заманив к себе Йошко Гвардиола. Но «горожане» и так пропустили меньше всех в прошлом сезоне (наравне с «Ньюкаслом»), поэтому главной сложностью для них станет вопрос мотивации, которая может оказаться не на том уровне после выигранного требла. Аналогичный вопрос и к «Ливерпулю», который прокачал полузащиту при помощи Доминика Собослаи и Алексиса Мак Аллистера. В прошлом году мерсисайдцы скатились на пятую строчку, в них должно взыграть честолюбие.

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Борьба за место в Лиге чемпионов

«Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», возможно, также «Тоттенхэм» и «Челси»

Указанная выше троица фаворитов сезона непременно должна попадать в первую четвёрку, а вот за ещё одну позицию борьба развернётся нешуточная. «Ньюкаслу» предстоит играть на несколько фронтов, что может стать проблемой даже с учётом прихода Сандро Тонали с Харви Барнсом. «Манчестер Юнайтед» избавляется от балласта и уже добавил в состав Андре Онана, Мэйсона Маунта и Расмуса Хойлунна. По идее, эти шаги делают фаворитом в гонке за топ-4 именно «красных дьяволов».

Теоретически в эту гонку могут включиться «Тоттенхэм» с «Челси», но по ним слишком много вопросов. Во-первых, у них поменялись главные тренеры, которым потребуется время для выстраивания взаимодействий подопечных на поле. Во-вторых, есть вопросы по составам: у «шпор» слишком многое зависит от того, уйдёт или нет Гарри Кейн, а «аристократам» надо определиться с костяком, на который они будут рассчитывать в первую очередь.

Новички

«Бёрнли», «Шеффилд Юнайтед», «Лутон Таун»

Лучше всех к АПЛ готов, как сейчас представляется, «Бёрнли»: он провёл прекрасный прошлый сезон под руководством молодого тренера Венсана Компани, проиграв только три матча из 46 и набрав рекордное количество очков в турнире за последние девять сезонов. А в межсезонье неплохо закупился молодыми футболистами. Это продуманный подход с работой на перспективу, а не только ради успеха в ближайшем сезоне.

Два других коллектива, «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун», гораздо скромнее. «Клинки» за межсезонье стали, кажется, только слабее, продав пару важных игроков. А «шляпники» хоть и постарались усилиться перед историческим дебютом в Премьер-лиге, предсказуемо окажутся самой дешёвой командой чемпионата.

Бомбардирская гонка

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»)

Круг претендентов на звание лучшего бомбардира чемпионата Англии очень скудный. «Спасибо» за это стоит сказать норвежскому гренадёру, который в умелых руках Пепа Гвардиолы вышел на новый уровень, забив 36 мячей в 35 проведённых матчах. Единственный, кто может составить хотя бы видимость конкуренции, Гарри Кейн, близок к тому, чтобы перебраться в Мюнхен, или окончательно потерять мотивацию, оставшись в Лондоне. Третий снайпер прошлого розыгрыша, Айвен Тоуни из «Брентфорда», вообще отстранён до января за ставки.

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Главные звёзды

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Букайо Сака («Арсенал»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Сандро Тонали («Ньюкасл»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»)

В АПЛ традиционно целая россыпь звёзд, но в предыдущем розыгрыше, вне всяких сомнений, над всеми остальными выделялся скандинавский бог штрафной площади. Один из самых интересных топовых новичков чемпионата Тонали не слишком яркий, но где, как не в АПЛ, смогут его вывести на первый план под свет софитов? Салах уже давненько не забивал 25+ голов, но и без этого он остаётся шикарным футболистом, оказывающим громадное влияние на свою команду. Сака и Рашфорд уже знакомые, но от этого не менее интересные персонажи. Они ещё вполне молоды и порой выходят на первый план в клубах, но им бы прибавить в стабильности. А вот потенциальный отъезд Кейна в «Баварию» может стать для чемпионата настоящей потерей. Одним топ-клубом в Премьер-лиге станет меньше, по крайней мере на время, пока он не найдёт ему достойную замену.

Новые тренеры

Маурисио Почеттино («Челси»), Ангелос Постекоглу («Тоттенхэм»), Андони Ираола («Борнмут»), Гари О’Нил («Вулверхэмптон»)

Среди тренеров-новичков больше всего внимания, разумеется, получат Почеттино и Постекоглу. Им доверили два топ-клуба, которые в данный момент в кризисе, из которого их надо вытаскивать. Только исходные данные разные. Маурисио уже обладает статусным именем и опытом успешной работы в АПЛ, состав у него очень приличный, поэтому его надо просто почистить и привести в порядок. Другое дело Ангелос, который ранее никогда не работал в топ-клубе и сильном чемпионате, а тут ещё и может лишиться своего лучшего игрока.

Ираола, который за три года работы с «Райо Вальекано» вывел клуб в Примеру и закрепился там с командой в роли крепкого середняка, попытается взбодрить «Борнмут». А уволенный оттуда О’Нил совершенно неожиданно получил шанс в «Вулверхэмптоне», который за три дня до старта сезона расстался с Лопетеги. Это было очень странно.

Ожидаемые прорывы

Клуб – «Бёрнли»

Возвращение «Эвертона» хотя бы просто в число крепких середняков вряд ли можно будет считать там уж прорывом, это скорее окажется просто возвращением туда, где он и должен быть. А вот если подобный трюк удастся «Бёрнли» ­– это уже другое дело. Клуб раньше играл в таком рабоче-крестьянском стиле под руководством Шона Дайча, ставшего настоящей легендой клуба за десять лет работы с ним. И теперь ему на смену пришёл молодой Компани, который ставит совсем другую игру. Это и неудивительно, ведь его можно считать учеником Гвардиолы. В своё распоряжение Венсан получил очень интересную команду, причём усиленную летом на 80 миллионов евро, поэтому за ней будет очень интересно понаблюдать в стартующем сезоне.

Игрок – Доминик Калверт-Льюин, «Эвертон»

Проблемы с травмами всегда преследовали талантливого форварда, который только в одном из последних семи сезонов АПЛ пропустил менее месяца из-за повреждений. Однако это не помешало Доминику совершить настоящий прорыв в 2019-2021 годах. В тот момент казалось, что это новый топовый английский форвард. Вот только в следующих двух розыгрышах АПЛ его снова подкосили травмы: Калверт-Льюин пропустил суммарно 203 дня, приняв участие только в 17 встречах в каждом из сезонов. Если он наконец-то сумеет остаться здоровым, то вполне может снова вернуться к своим лучшим цифрам.