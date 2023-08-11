Что-то сломалось в механизме «Зенита». Проблем – ворох, решений – нет

На старте сезона «Зенит» выиграл половину из шести проведённых официальных матчей. Вот только результаты маскируют серьёзность проблем, которые обнаружились у клуба. По-настоящему уверенно питерцы провели разве что кубковый поединок с «Ахматом», тогда как во всех остальных встречах «Зенит» выглядел уязвимым.

Вратарская позиция всегда были ахиллесовой пятой клуба, но её нередко удавалось скрывать за крепкой линией обороны. Роберт Ренан, СтрахиньяЭракович и Дмитрий Чистяков – разве эти футболисты выглядят, как непреодолимая стена? Хорошо если не косячат, что происходит далеко не всегда, и на том спасибо. Молодые бразилец и серб могут вырасти в качественных защитников, но мы-то говорим о текущем моменте. Михаил Кержаков в основе тоже, скажем так, не от хорошей жизни.

Но даже с такими проблемами у «Зенита» всё могло быть хорошо, если бы нормально работала атака. Только после продажи Малкома оказалось, что никто не знает, как компенсировать потерю лидера. Клаудиньо хорош, но он не завершитель атак. Матео Кассьерра тоже старается, но компенсировать потерю бразильца в одиночку не в состоянии. Остальные футболисты группы атаки играют нестабильно, а Андрей Мостовой, который как раз мог бы выйти на новый уровень, взяв на себя больше ответственности, проваливает старт сезона.

ФК "Зенит"

История тоже говорит о том, что «Зенит» не умеет выправлять ситуацию, если дела пошли не по плану с самого начала. В последний раз после трёх туров РПЛ клуб не лидировал в таблице в 2016 году (5-е место), в итоге всё закончилось бронзовыми наградами. Аналогично было и в 2012 (10-й) с 2013 (2-й) годами – посредственный старт и отсутствие золотых медалей.

Даже если тренерскому штабу Сергея Семака удастся решить часть из этих проблем, оставшиеся запросто могут не позволить команде подтвердить звание сильнейшей в чемпионате России.