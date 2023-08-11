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Преступление против веры. Роналду может угодить за решётку в Саудовской Аравии

Криштиану обвиняют в нарушении законов страны во время празднования гола.
Преступление против веры. Роналду может угодить за решётку в Саудовской Аравии
11 августа 2023 19:30
автор: Никита Плохих
автор фото: ФК "Аль-Наср"

Как водится, у каждого звёздного футболиста есть своё фирменное празднование забитого гола. Так, например, Лионель Месси после своего гола поднимает указательные пальцы вверх и смотрит в небо. Этот жест посвящён его умершей бабушке. Его не менее знаменитый оппонент, Криштиану Роналду, с которым аргентинц соперничал на протяжении почти 20 лет, также известен по всему миру своим фирменным жестом - португалец традиционно показывает всем свой неимоверно высокий прыжок, скрещивает руки и кричит «Siu!». Однако, в последнем матче Криш немного видоизменил празднование, и из-за этого он теперь может оказаться в тюрьме.

Криштиану уже давно стал настоящей легендой футбола, но в конце 2022 года он напрочь разругался с «Манчестер Юнайтед» и едва не разрушил свою карьеру. Но, к счастью, на бесхозную звезду обратили внимание в Саудовской Аравии, где началась активная политика подъема уровня футбола и местных лиг.

Источник фото: ФК "Аль-Наср"

Роналду с радостью согласился на щедрое предложение «Аль-Насра». Ещё бы, ведь зарплата нападающего составила €200 млн в год. Таким образом, Криш стал самым высокооплачиваемым футболистом мира — отличный вариант для того, чтобы обеспечить себе достойную спортивную пенсию.

38-летний португалец неплохо показывает себя в новом клубе. Благодаря единственному мячу, забитому Роналду с пенальти на 75-ой минуте игры, «Аль-Наср» вышел в финал Кубка арабских чемпионов, обыграв в полуфинале иракскую «Аль-Шорту» на этой неделе.

Но именно в этой игре Роналду допустил серьёзный просчёт. Перед фирменным празднованием своего гола Криш перекрестился. С рождения христианин, Роналду, видимо, забыл или даже не знал один из важнейших законов Саудовской Аравии - любые публичные христианские жесты в стране не приветствуются и могут наказываться по закону, так как считается, что человек, демонстрирующий их, стремится обратить других людей в свою веру. Теперь португальцу грозит наказание вплоть до ареста.

Источник фото: ФК "Аль-Наср"

Стоит отметить, что это далеко не первый случай несоблюдения законов Саудовской Аравии со стороны легионеров. Так, например, бывший игрок «Аль-Насра» Хуан Пабло Пино был арестован за татуировку с изображением Иисуса Христа.

С уверенностью можно заявить - незнание законов не освобождает от ответственности, будь ты обычным гражданином или звездой мирового масштаба. Спортсменам стоит учитывать, что они обязаны уважать правила той страны, в которую приезжают играть. Надеемся, что ситуация с Криштиану Роналду послужит уроком не только игрокам, но и гостям Саудовской Аравии, а также побудит их, как минимум, изучить обычаи и традиции нового для них государства.

источник: «Советский спорт»
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