Лео — лучший! Финал карьеры Месси и Роналду, похоже, расставляет все точки над i

Футбольный мир уже давно разделился на две эпохи: Пеле и Марадоны и Месси и Роналду. И если противостояние двух ранних легенд так и останется мифическим для миллионов фанатов – они просто не видели этих людей вживую, да и небольшой разрыв в эпохах там был – а вот эпическое противостояние аргентинского гения и португальского Мистера Совершенство проходит у нас на глазах. И мы видим все взлёты и падения кумиров.

Из-за проблем последних лет (беготня по клубам, скандалы в сборной Португалии) флёр вокруг Роналду начал спадать. А вот маленький работяга Месси под закат (или нет?) своей карьеры начал превращаться в настоящую суперзвезду, которая сияет не только на футбольной арене. Роналду не скрывал, что уезжает в Саудовскую Аравия за огромными деньгами. Сейчас шейхи делают всё, чтобы перетянуть на свой чемпионат внимание мирового футбольного сообщества. Пока всё выглядит спорно.

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Месси же сделал свой выбор за Северную Америку, отправившись в удивительный и весьма креативный чемпионат MLS. Вы же помните, что на первых порах там не били пенальти, а разыгрывали футбольный буллит? Владельцы клубов по схеме НБА, НХЛ и других североамериканских профессиональных лиг всегда полагались на звёзд из разных стран. И чаще это были представители латиноамериканских стран. Они ближе ментально, да и диаспоры тех же мексиканцев в США огромны.

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Но никогда ещё в США не появлялась футбольная звезда уровня Майкла Джордана или Александра Овечкина. И вот на побережье Атлантического океана высадился Мессия. Маленький гений из Аргентины, ни разу не появившись на футбольном поле, решил главные финансовые вопросы владельцев и вещательной корпорации. Платных трансляций было за неделю куплено на сумму миллиард (!) долларов. По всему миру.

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Отличный аванс выдан улыбчивому Месси. Было бы обидно, если бы на этом сказка закончилась, а начались бы суровые будни. И опасность такая была. По итогам прошлого сезона «Интер» из Майами стал худшим клубом лиги по спортивным показателям. Как было сказано выше, это привело к значительным убыткам. И после решения финансовых проблем дружины Дэвида Бекхэма было опасение за спортивную сторону.

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Но Маленький гений не подвёл и на футбольном поле. В пяти первых матчах за клуб из Флориды Лео заколотил восемь голов. И сразу водрузился на третью строчку лучших бомбардиров в истории. Вот такая история у клуба из Майами. Лучшим бомбардиром «Интера», к слову, является соотечественник Месси Гонсало Игуаин с 29 голами. Что-то подсказывает, что легенду «Реала» Лео уберёт уже в этом сезоне.

Попав в США, Месси очень грамотно выстраивает и свою имиджевую составляющую. Он активен за пределами футбольного поля, улыбчив и производит впечатление (как, собственно, и всегда в своей карьере) своего парня, только лишь поцелованного богом. Он быстро принял голливудские правила игры. Фанатов после забитых голов он радует празднованием в стиле голливудских Супергероев.

И выбрал он для себя Вселенную Marvell. Лео уже демонстрировал фирменный призыв Тора, жест (крестом сложенные на груди руки) Чёрной Пантеры, а последним креативом стал Человек-паук. Месси на кураже выставил пальцы так, словно сейчас выпустит сотни паутин. Счастливого Лео мы видели много раз, но мало кто верил, что он сумеет влюбить в себя миллионы американских фанатов буквально за несколько дней. Его буквально носят на руках, а когда наставник команды принимает решение о замене аргентинца, забитый до отказа стадион мгновенно пустеет.

Обратная сторона медали, ничего не поделаешь. Но «Интер» сейчас как локомотив, несётся во всю мощь и сносит всех на своём пути. Теперь о том, к чему в начале были Пеле, Марадона и Роналду. Так вот, Роналду в Саудовской Аравии уже выхватил порцию жёсткого хейта. Его образ жизни оказался не по душе местному населению. И даже величие на футбольном поле не спасает. И та сказка, которую создаёт вокруг себя Месси, может стать ключевой в историческом плане. В определении того, кто же настоящий гений и истинный народный любимец.