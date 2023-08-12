Захарян со скидкой? «Реал Сосьедад» предложил «Динамо» меньше рыночной стоимости

В течение последнего года Арсена Захаряна сватали из «Динамо» в разные европейские клубы. «Челси», «Лацио», «Галатасарай», «Фейеноорд» и другие команды фигурировали в роли претендентов на атакующего хавбека. Вчера в этот список добавился ещё и «Реал Сосьедад». Похоже, испанский клуб всерьёз настроен купить Захаряна, и трансфер полузащитника сборной России в европейский клуб наконец состоится.

РИА Новости

Вариант на 12 миллионов евро

Испанские СМИ сообщают, что динамовцам сделали предложение по Захаряну на 12 миллионов евро плюс бонусы. Трансферную стоимость игрока портал Transfermarkt оценивает в 15 миллионов, но у Арсена летом 2024 года заканчивается контракт с клубом. Поэтому цена чуть ниже этой планки вполне обоснованна и должна устроить руководство «Динамо».

РИА Новости

Генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров на днях оценил шансы Захаряна уйти из «Динамо» в 50%. Это заявление было сделано ещё до появления новостей о предметном интересе «Реала Сосьедад» к игроку. Сейчас же испанские СМИ утверждают, что условия личного контракта с Арсеном уже согласованы, да и с руководством «Динамо» уже почти обо всём договорились. Осталось утрясти детали по платежам – сроки выплат и способы перевода денег. Но пока рано утверждать, что Захарян точно перейдёт в испанский клуб, ведь есть много факторов, из-за которых трансфер может не состояться.

Что может пойти не так

Могут возникнуть сложности с оплатой трансфера. Летом 2022 года с английским «Челси» тоже всё было согласовано. Захарян должен был перейти в лондонский клуб за 12,6 миллионов фунтов. Но в последний момент всё отменилось, так как в «Челси» не смогли разобраться, как заплатить за российского футболиста в обход действующих санкций на денежные переводы.

РИА Новости

Испанские СМИ сообщают, что «Динамо» хочет сохранить за собой часть прав на футболиста. Вряд ли это условие полностью устраивает руководство «Реала Сосьедад». Возможно, боссы испанского клуба решат купить кого-то другого. Тем более что до конца трансферного окна ещё много времени. Также руководство «Динамо» может выдвинуть какие-то другие условия, чтобы сохранить одного из лидеров команды. Ведь на счету Арсена 19 голов и 25 голевых пасов в 89 матчах за клуб, а ему всего 20 лет!

Сам Захарян может в последний момент отказаться от перехода и продлить контракт с «Динамо». Он уже отказывался от трансфера в «Галатасарай», почему бы не сделать так ещё раз?

Надо ли Захаряну переходить в «Реал Сосьедад»?

Этот испанский клуб становился хорошим местом для продолжения карьеры российских игроков в прошлом. Здесь блистал в середине 1990-х Валерий Карпин, а затем в начале нулевых одним из лидеров команды был Дмитрий Хохлов. Но у Арсена Захаряна задача будет сложнее. И Карпина, и Хохлова покупали в качестве твёрдых игроков основы. Арсен придёт в команду в роли игрока ротации. На позиции атакующего полузащитника в Сан-Себастьяне сейчас выступает самый дорогой футболист клуба Микель Мерино, трансферная стоимость которого оценивается в 50 миллионов евро. Выиграть у него конкуренцию за место в старте молодой Захарян вряд ли сможет. Есть в испанском клубе и другие сильные полузащитники, из-за чего у Арсена может сложиться такая же ситуация, какая была у Алексея Миранчука после перехода в итальянскую «Аталанту». В основе для него может просто не найтись места. Тем более что россиянин не проходил летнюю подготовку к новому сезону под руководством тренера «Реала Сосьедад» Альгуасиля.

РИА Новости

Вариант с одной из лучших испанских команд прошлого сезона выглядит для 20-летнего российского футболиста интересным. Но нельзя сказать, что это лучший вариант из возможных. Поэтому, если трансфер сорвётся, несмотря на сообщения о достигнутых договорённостях, не стоит сильно удивляться.