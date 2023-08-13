Футболист «Спартака» сбил американца посреди Москвы. А потом догнал и сломал нос

Аяз Гулиев считался одним из самых перспективных футболистов России. Воспитанник «Спартака» успешно выступал сначала на юношеском, а затем и на молодёжном уровне, так что к 23 годам заслужил место в основной команде москвичей.

Дебют полузащитника за красно-белых состоялся в 2019 году, однако запомнился Гулиев тогда вовсе не талантливой игрой. Спустя несколько месяцев выступлений за «Спартак» спортсмен стал героем скандальной истории.

Аяз жестоко избил американца посреди улицы.

РИА Новости

«Эта история станет уроком на всю жизнь!»

11 апреля 2019 года на Краснопресненской улице произошёл инцидент с участием молодого футболиста «Спартака» Аяза Гулиева. Полузащитник на своём «Мерседесе» сильно спешил: проехал красный светофор и задел человека. Водитель оказался недоволен и вышел из машины, началась словесная перепалка. Вскоре пострадавший начал убегать, однако игрок догнал его и начал избивать: спартаковец сломал ему нос.

Оказалось, что пострадавший был гражданином США. На место преступления приехала скорая помощь и правоохранительные органы. В отделении полиции Гулиев принёс иностранцу извинения, а также пообещал оплатить поход к врачу и денежную компенсацию. В ответ на это американец написал заявление об отсутствии претензий к футболисту. Несмотря на это, Аяза всё-таки оштрафовали на 1 тысячу рублей за проезд на красный свет.

Руководители «Спартака» не оставили инцидент без внимания, заявив о том, что не поддерживают действия Гулиева, и пообещали применить к нему дисциплинарные санкции. Сам же футболист поначалу не давал комментарии, однако спустя несколько дней сделал публичное обращение:

- Я повёл себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу ещё раз принести извинения пострадавшему. А ещё прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно… Эта история станет для меня уроком на всю жизнь! – сказал Гулиев.

РИА Новости

Футболист неоднократно пренебрегал правилами дорожного движения. На момент с избиением на полузащитнике висела задолженность в размере 96 тысяч рублей за нарушение ПДД.

Новый скандал и тяжёлая болезнь

Спустя год состоялся новый скандал с участием полузащитника, который уже поставил крест на его будущем в «Спартаке». Во время одной из тренировок Гулиев нахамил одному из тренеров красно-белых. Специалист назвал футболиста игроком основы, на что Аяз отреагировал иронически, сославшись на то, что провёл при Тедеско всего 11 минут на поле. По данным источников, игрок не в первый раз проявлял неуважение к тренерскому штабу, так что вскоре после очередного инцидента был сослан во вторую команду.

Спустя пару месяцев футболиста настигла проблема с лёгкими, из-за которой ему стало тяжело тренироваться. Некоторое время Гулиев скрывал недуг, потому что стремился доказать свою необходимость команде, однако вскоре болезнь обнаружили — тогда его отстранили от тренировок. Клуб не стал продавать полузащитника: они контролировали ход лечения и продолжали рассчитывать на его скорейшее возвращение.

РИА Новости

Восстановление проходило с трудом: Гулиеву пришлось принимать препараты для увеличения веса, и вскоре стало понятно, что с такой формой футболисту будет сложно вернуться на прежний уровень. В «Спартаке» заявили, что его судьбу решит новый тренер, однако приезда нового наставника Аяз не дождался: обе стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. За три года полузащитник провёл 21 матч в составе красно-белых. Игрок отправился в тульский «Арсенал», а в сезоне-2022/23 подписал контракт с «Химками».