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Боевая ничья на «Стэмфорд Бридж». Команда Почеттино неожиданно хороша

«Челси» и «Ливерпуль» в центральном матче 1-го тура АПЛ не смогли выявить сильнейшего – 1:1.
Боевая ничья на «Стэмфорд Бридж». Команда Почеттино неожиданно хороша
13 августа 2023 21:02
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

Уже в первом туре АПЛ все любители английского футбола получили шикарную вывеску – «Челси» – «Ливерпуль». У «аристократов» новый главный тренер – Маурисио Почеттино. От него сейчас требуется расстаться со всеми ненужными футболистами и определиться с обоймой примерно из пары десятков футболистов, вокруг которых аргентинец собирается строить команду.

По «Ливерпулю» вопросов меньше. Главный – как будет выглядеть полузащита красных. Очевидно, что Алексис Маккалистер и Доминик Собослаи получат важные роли, но к ним могут быть добавлены Мойсес Кайседо или Ромео Лавия. Интересно, что на каждого из этих игроков середины поля претендуют не только мерсисайдцы, но и лондонцы.

Стартовый состав у «Ливерпуля» обошёлся без сюрпризов, разве что он получился очень атакующим. Но это объясняется довольно скудным выбором в середину поля у Юргена Клоппа, из-за чего туда был вынужден сместиться игрок группы атаки Коди Гакпо. А у «Челси» вообще сложно что-либо говорить про основу, так как пока очень сложно представить, какой стартовый состав может для Почеттино быть оптимальным.

В первые десять минут матча преимущество было у «Ливерпуля», но первый голевой момент возник у «Челси», когда на десятой минуте в штрафную ворвался Энцо Фернандес. Правда, уже в ответной контратаке Мохамед Салах попал обводящим ударом в перекладину. А вот через семь минут египтянин выступил в роли ассистента, который блестящим образом разрезал всю защиту синих. Луису Диасу оставалось только аккуратно подставить ногу, что он и сделал – 1:0.

Источник фото: Getty Images

Через некоторое время Салах получил ещё пару отличных возможностей: сперва промедлил сам и защитники успели заблокировать удар, а затем гол отнял ВАР. Как это нередко бывает, «Челси» наказал гостей за упущенные возможности: после углового на ворота «Ливерпуля» накатила повторная волна, и в этой легкой суматохе пожаривший в защите Аксель Дисаси сориентировался лучше всех. И уже через пару минут «Стэмфорд Бридж» повторно взорвался, но очередное взятие ворот было отменено ВАРом.

Источник фото: Getty Images

В начале второго тайма первых опасные моменты создали защитники, но Вирджил Ван Дейк и Бенджамин Чилуэлл упустили очень хорошие возможности отличиться. Могло показаться, что после этого команды продолжат играть столь же ярко и зрелищно, но игра как раз успокоилась на пару десятков минут до момента, когда Николас Джексон убежал один на один с острого угла. На последних минутах основного времени новый вратарь лондонцев Роберт Санчес подарил сопернику мяч, но в итоге всё обошлось. В добавленное время у клубов нарисовалось по отличной возможности отличиться, но голов зрители больше так и не увидели.

Источник фото: Getty Images

Игра оставила двоякое впечатление. В стартовые полчаса «Ливерпуль» создал несколько прекрасных шансов, но забил только один раз. Хозяева поля в защите действовали просто безобразно. Казалось, что если и дальше так будут играть, то запросто могут нарваться на разгром. Вот только после этого «Челси» перехватил инициативу, которую не отпускал до финального свистка.

И как в таком случае оценить выступление «аристократов»? Провал в первой трети встречи мог стоить слишком дорого, но фортуна позволила столичной команде не отстать в счёте слишком далеко. Большую часть игры «Челси» доминировал на поле, а футболисты интересно взаимодействовали, хотя в большинстве случаев им чуть-чуть чего-то не хватало. Ну а «Ливерпулю» определённо есть над чем работать, так как слишком много его возили лицом по газону. 35% владения мячом – показатель совсем не для топ-клуба. Ну и один удар в створ при 12-и мимо – тоже так себе эффективность.

источник: «Советский спорт»
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