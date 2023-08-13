Заболотный забил Заболотному. ЦСКА победил без Акинфеева и обошёл «Спартак»

ЦСКА перед самой игрой 4-го тура РПЛ с «Сочи» анонсировал, что бессменный голкипер команды Игорь Акинфеев останется на скамейке запасных. Место легендарного российского вратаря занял 19-летний Владислав Тороп. И это событие было едва ли не самым главным в отчётном матче.

СМЕЛЫЕ ПОПЫТКИ ХОЗЯЕВ

Сочинцы, будто почувствовав себя более расслабленными в отсутствии лидера соперника, с первых минут очертили своё преимущество и приступили к планомерной осаде ворот хозяев. Совершив несколько набегов на ворота соперника, южане поля чуть успокоились, тем более, что армейцы нашли ключи к прессингу подопечных Дмитрия Хохлова и отодвинули игру ближе к середине поля.

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АКТИВНОСТЬ ЦСКА

К 30-й минуте матче уже хозяева оккупировали половину поля сочинцев, пытаясь прорвать насыщенную оборону самого южного клуба РПЛ. Футболисты ЦСКА старались разнообразно развивать свои атаки с использованием фланговых навесов, но основному форварду команды Антону Заболотному оборона «Сочи» не предоставляла возможностей для удара. Матч так и проходил без опасных атак. Создавалось ощущение, что клубы очень хотят, но не знают, как ещё обострить. Не хватало некоего последнего шага.

ПОЛНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ГОСТЕЙ

Под конец первого тайма, игроки столичного клуба окончательно обвыклись на половине поля сочинцев, раз за разом создавая уже настоящие голевые моменты. Атаки москвичей будто веером, рассыпались по всей части поля хозяев. Очень были активны в этот момент молодой и талантливый Максим Мухин и один из лидеров ЦСКА Иван Обляков. Но забить им так и не удалось.

УДАЛЕНИЕ И ГОЛ АРМЕЙЦЕВ

В самом начале второго тайма за грубую вторую жёлтую карточку в составе «Сочи» получил бразильский защитник Марсело Алвес, поставив в свою команду в весьма тяжелое положение. Расплата за беспечность пришла практически тут же. После удара опытного Кирилла Набабкина, мяч с рикошетом от Луки Джорджевича влетел в сетку гостей. Вратарь южан Николай Заболотный был бессилен что-либо сделать. 1:0

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Игра резко раскрылась. Подопечные Дмитрия Хохлова побежали отыгрываться, но в результате парочки обрезов получили несколько крайне неприятных контратак. ЦСКА попал в свою стихию. Армейцы будто только и ждали, когда же им представится возможность сесть на своего любимого конька и начать активничать, превращая каждую микровозможность в настоящий парад голевых ситуаций.

ТОРОП ВСЁ-ТАКИ ПРОПУСТИЛ

Москвичи чуть сбавили обороты, а в какие-то моменты даже начали активно тянуть время. Однако шла всего лишь 75-ая минута матча. В итоге, получилось так, что игроки «Сочи» усыпили бдительно армейской обороны и с помощью ювелирной разрезающей передачи от Ивана Игнатьева вывели на рандеву с дублёром Акинфеева Мигела Силвейру. Форвард гостей не оставил шансов юному Торопу. 1:1

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ЗАБОЛОТНЫЙ ЗАБИЛ ЗАБОЛОТНОМУ

Развязка матча наступила именно в тот момент, когда игра плавно катилась к унылой ничье. Подача с углового Ивана Обялкова нашла голову Заболотного, который очень удачно выбрал позицию. С рикошетом от макушки Кристиана Нобоа, Антон поразил ворота своего сочинского однофамильца. 2:1

Источник фото: РИА Новости

Шокированные игроки «Сочи» совершенно бросили играли в обороне, убежав всем составом в атаку. Армейцы воспользовались дырами в обороне гостей и организовали третий мяч в ворота Николая Заболотного. Блестящий дальний удар без особого сопротивления забил молодой Михаил Рядно. Это его первый мяч в РПЛ. 3:1