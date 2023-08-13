ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Заболотный забил Заболотному. ЦСКА победил без Акинфеева и обошёл «Спартак»

Армейцы в тяжёлом матче обыграли «Сочи», соорудив победные голы после 90-й минуты матча.
Заболотный забил Заболотному. ЦСКА победил без Акинфеева и обошёл «Спартак»
13 августа 2023 22:15
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

ЦСКА перед самой игрой 4-го тура РПЛ с «Сочи» анонсировал, что бессменный голкипер команды Игорь Акинфеев останется на скамейке запасных. Место легендарного российского вратаря занял 19-летний Владислав Тороп. И это событие было едва ли не самым главным в отчётном матче.

СМЕЛЫЕ ПОПЫТКИ ХОЗЯЕВ

Сочинцы, будто почувствовав себя более расслабленными в отсутствии лидера соперника, с первых минут очертили своё преимущество и приступили к планомерной осаде ворот хозяев. Совершив несколько набегов на ворота соперника, южане поля чуть успокоились, тем более, что армейцы нашли ключи к прессингу подопечных Дмитрия Хохлова и отодвинули игру ближе к середине поля.

Источник фото: РИА Новости

АКТИВНОСТЬ ЦСКА

К 30-й минуте матче уже хозяева оккупировали половину поля сочинцев, пытаясь прорвать насыщенную оборону самого южного клуба РПЛ. Футболисты ЦСКА старались разнообразно развивать свои атаки с использованием фланговых навесов, но основному форварду команды Антону Заболотному оборона «Сочи» не предоставляла возможностей для удара. Матч так и проходил без опасных атак. Создавалось ощущение, что клубы очень хотят, но не знают, как ещё обострить. Не хватало некоего последнего шага.

ПОЛНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ГОСТЕЙ

Под конец первого тайма, игроки столичного клуба окончательно обвыклись на половине поля сочинцев, раз за разом создавая уже настоящие голевые моменты. Атаки москвичей будто веером, рассыпались по всей части поля хозяев. Очень были активны в этот момент молодой и талантливый Максим Мухин и один из лидеров ЦСКА Иван Обляков. Но забить им так и не удалось.

УДАЛЕНИЕ И ГОЛ АРМЕЙЦЕВ

В самом начале второго тайма за грубую вторую жёлтую карточку в составе «Сочи» получил бразильский защитник Марсело Алвес, поставив в свою команду в весьма тяжелое положение. Расплата за беспечность пришла практически тут же. После удара опытного Кирилла Набабкина, мяч с рикошетом от Луки Джорджевича влетел в сетку гостей. Вратарь южан Николай Заболотный был бессилен что-либо сделать. 1:0

Источник фото: РИА Новости

Игра резко раскрылась. Подопечные Дмитрия Хохлова побежали отыгрываться, но в результате парочки обрезов получили несколько крайне неприятных контратак. ЦСКА попал в свою стихию. Армейцы будто только и ждали, когда же им представится возможность сесть на своего любимого конька и начать активничать, превращая каждую микровозможность в настоящий парад голевых ситуаций.

ТОРОП ВСЁ-ТАКИ ПРОПУСТИЛ

Москвичи чуть сбавили обороты, а в какие-то моменты даже начали активно тянуть время. Однако шла всего лишь 75-ая минута матча. В итоге, получилось так, что игроки «Сочи» усыпили бдительно армейской обороны и с помощью ювелирной разрезающей передачи от Ивана Игнатьева вывели на рандеву с дублёром Акинфеева Мигела Силвейру. Форвард гостей не оставил шансов юному Торопу. 1:1

Источник фото: РИА Новости

ЗАБОЛОТНЫЙ ЗАБИЛ ЗАБОЛОТНОМУ

Развязка матча наступила именно в тот момент, когда игра плавно катилась к унылой ничье. Подача с углового Ивана Обялкова нашла голову Заболотного, который очень удачно выбрал позицию. С рикошетом от макушки Кристиана Нобоа, Антон поразил ворота своего сочинского однофамильца. 2:1

Источник фото: РИА Новости

Шокированные игроки «Сочи» совершенно бросили играли в обороне, убежав всем составом в атаку. Армейцы воспользовались дырами в обороне гостей и организовали третий мяч в ворота Николая Заболотного. Блестящий дальний удар без особого сопротивления забил молодой Михаил Рядно. Это его первый мяч в РПЛ. 3:1

источник: «Советский спорт»
Боевая ничья на «Стэмфорд Бридж». Команда Почеттино неожиданно хороша
Боевая ничья на «Стэмфорд Бридж». Команда Почеттино неожиданно хороша
«Челси» и «Ливерпуль» в центральном матче 1-го тура АПЛ не смогли выявить сильнейшего – 1:1.
13.08.2023 21:02
Футбол
автор: Юрий Усынин
Без Захаряна, звезда — Шунин. Кипер «Динамо» закрыл два крутых юбилея
Без Захаряна, звезда — Шунин. Кипер «Динамо» закрыл два крутых юбилея
В матче 4-го тура Российской премьер-лиги бело-голубые обыграли «Балтику».
13.08.2023 18:31
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Футболист «Спартака» сбил американца посреди Москвы. А потом догнал и сломал нос
Футболист «Спартака» сбил американца посреди Москвы. А потом догнал и сломал нос
Игроку пришлось приносить иностранцу публичные извинения.
13.08.2023 08:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
Захарян со скидкой? «Реал Сосьедад» предложил «Динамо» меньше рыночной стоимости
Захарян со скидкой? «Реал Сосьедад» предложил «Динамо» меньше рыночной стоимости
Непонятно, устроит ли московский клуб условия испанцев.
12.08.2023 15:30
Футбол
автор: Виталий Галущак
Лео — лучший! Финал карьеры Месси и Роналду, похоже, расставляет все точки над i
Лео — лучший! Финал карьеры Месси и Роналду, похоже, расставляет все точки над i
Испытания Саудовской Аравией и Соединёнными Штатами Америки, пока больше дивидендов приносят аргентинскому гению.
12.08.2023 11:30
Футбол
автор: Дмитрий Пожидаев
Дорогой подарок из Москвы. «Урал» обыграл «Спартак» благодаря ошибке Свинова
Дорогой подарок из Москвы. «Урал» обыграл «Спартак» благодаря ошибке Свинова
Трёхсотлетний юбилей города команда из Екатеринбурга встречает в роли лидера чемпионата.
11.08.2023 20:31
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Преступление против веры. Роналду может угодить за решётку в Саудовской Аравии
Преступление против веры. Роналду может угодить за решётку в Саудовской Аравии
Криштиану обвиняют в нарушении законов страны во время празднования гола.
11.08.2023 19:30
Футбол
автор: Никита Плохих
Что-то сломалось в механизме «Зенита». Проблем — ворох, решений — нет
Что-то сломалось в механизме «Зенита». Проблем — ворох, решений — нет
Чемпион буксует на старте сезона, что с ним происходит.
11.08.2023 13:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.