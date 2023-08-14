17-летнего футболиста ЦСКА увезли со стадиона на скорой. Ему чуть не сломали позвоночник!

В профессиональный футбол играют настоящие мужчины, пусть некоторым из них еще совсем немного лет. Как Кириллу Глебову из ЦСКА, который в свои 17 лет регулярно привлекается к играм за основную команду, а в матче четвертого тура против «Сочи» появился на поле с первых минут. Но уже в концовке первого тайма Кирилл был вынужден замениться. Он получил серьезное повреждение в столкновении с соперником. Скорая помощь в срочном порядке увезла молодого футболиста в клинику на обследование.

Молодой талант

Кирилл Глебов генетически предрасположен к игре в футбол, ведь его отец выступал за сборную Казахстана по мини-футболу. И под руководством своего папы он проводил первые тренировки в челябинской футбольной школе. Потом его заметили скауты ЦСКА и пригласили в систему «армейского» клуба в 2019 году. Тогда Кириллу Глебову было 14 лет.

РИА Новости

Несмотря на свои скромные физические данные, этот полузащитник ярко проявлял себя в молодежных командах красно-синих. Поэтому уже в прошлом сезоне его стали привлекать к тренировкам с основной командой. А в марте 2023 года Глебов дебютировал в Премьер-лиге. Он вышел на замену на 86-й минуте в матче против футбольного клуба «Сочи», который армейская команда проиграла 0:2.

После этого у Кирилла Глебова было еще несколько матчей за основную команду, в том числе и с выходом в стартовом составе. Но в новом сезоне он получил первые игровые минуты в РПЛ только в четвертом туре. так совпало, что это вновь был матч против ФК «Сочи». И молодой талант очень хотел проявить себя с лучшей стороны, воспользовавшись предоставленным шансом. Поэтому он смело шел в стыки и старался ни в чем не уступать своим более мощным физически соперникам.

Опасное столкновение

В один из игровых эпизодов в самой концовке первого тайма Кирилл Глебов получил мяч, но не успел отдать пас, так как защитник сочинцев Артем Макарчук на полном ходу врезался в молодого футболиста. Видно было, что Макарчук за мячом не успевает и пытается всеми силами исправить свою оплошность. В таких ситуациях футболисты часто наносят травмы соперникам, так как не пытаются смягчить удар. Вот и Глебов тоже получил повреждение, которое привело к его замене. У Кирилла не двигалась нога, так как удар пришелся в сплетение мышц на спине.

РИА Новости

Глебова прямо со стадиона увезли на обследование в клинику, а защитнику «Сочи» Артему Макарчуку арбитр матча даже не показал желтую карточку. Позже пресс-служба ЦСКА сообщила, что футболисту сделали КТ и УЗИ малого таза и брюшной полости. Врачи по результатам обследования успокоили игрока, его позвоночник не был поврежден, хотя был высокий риск получить такую травму. Теперь Кириллу предстоит провести несколько дней под присмотром медицинских специалистов армейской команды. Если не будет никакого дискомфорта, он сможет вернуться к тренировкам в общей группе.