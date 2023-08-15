Первым тренера уволил «Ахмат». Ташуев выдал лучший сезон в истории клуба

ЛУЧШИЙ СЕЗОН В ИСТОРИИ

Перед началом каждого сезона журналисты и болельщики гадают, какого тренера первым отправят в отставку в связи с неудачным стартом в РПЛ. Этим летом фамилии назывались разные, но никто и предположить не мог, что чёрный список уволенных откроет наставник «Ахмата».

Ташуев пробыл в Грозном менее года. 22 сентября 2022-го он был назначен главным тренером с контрактом до конца сезона. С ним клуб из столицы Чечни вдруг пустился в погоню за лидерами чемпионата – победил «Зенит», «Динамо» (дважды) и «Краснодар» и финишировал на историческом пятом месте. А мог быть и в тройке, если бы не потерял пять очков в двух заключительных турах.

Команды верхней части турнирной таблицы настолько увлеклись борьбой между собой, что скромный провинциальный клуб упустили из вида. Между тем грозненцы так хорошо накатили на старте, что умудрились обойти в итоговой таблице куда более солидные в финансовом плане «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив». Команда остановилась в шаге от четвёртой строчки, на которой расположился «Ростов», до последних туров претендовавший на медали.

ФК "Ахмат"

ПЯТЬ ПОРАЖЕНИЙ В ШЕСТИ МАТЧАХ

Со стороны летом предпосылок к столь радикальному снижению результатов не прослеживалось. В межсезонье «Ахмат» сумел удержать лидеров и даже укрепил некоторые позиции. Казалось, что именно клуб из Грозного представляет в начале очередного сезона наибольшую опасность для фаворитов.

Однако всё как-то сразу пошло не так. За четыре тура команда набрала лишь три очка и расположилась на 11-м месте в турнирной таблице. Более того,грозненцы умудрились крайне невнятно стартовать и в Кубке России, всухую проиграв оба матча (в том числе дома «Балтике») и расположившись на последней строчке своей группы с удручающей разницей мячей 0-4.

Игра 4-го тура чемпионата РПЛ с «Пари НН» вселяла в руководителей и наставников клуба определённый оптимизм. С кем, если не с шедшим без побед клубом из Нижнего Новгорода, поправлять пошатнувшееся положение? Оппонент за первые три матча не забил ни одного мяча в ворота соперников.

Отсюда предполагалось начать поступательное движение наверх. Но грозненцы не только не выиграли, а умудрились по всем статьям уступить клубу Сергея Юрана– 0:2. Выводы последовали незамедлительно. Главного тренера команды Сергея Ташуева отправили в отставку. На официальных ресурсах «Ахмата» появилось такое сообщение:

«Футбольный клуб «Ахмат» и главный тренер Сергей Ташуев пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон. Мы благодарим Сергея Абуезидовича за совместную работу, желаем удачи и успехов в карьере».

ФК "Пари НН"

Ташуев позже пояснил, что не был инициатором увольнения, но с пониманием отнёсся к решению.

«Ясно, что руководство и в частности Магомед Даудов были недовольны результатом. Хотя вчера мы с ним пообщались достаточно тепло. Это был доброжелательный разговор, решение было принято обоюдно, чтобы пришёл новый человек и немного встряхнул команду.

В Нижнем Новгороде давал футболистам шанс проявить себя. Если не проявят, возможно, окажутся в резерве, а в итоге в резерве оказался я. Но это реалии профессии, а не трагедия. Мне не стыдно за свою работу в «Ахмате». Желаю «Ахмату» удачи, чтобы ребята ставили задачу как минимум попасть в пятёрку», — цитируетТашуева «СЭ».

«Инициатива о прекращении сотрудничества исходила от руководства? Да. Я такой человек, который никогда не сдастся и не обижается. Это для слабых людей. В нашей профессии если ты написал заявление на работу, то надо тут же писать заявление об уходе. Так повелось ещёс советских времён. Конечно, я сам не думал об уходе. Всегда ищу выход из сложных ситуаций», — добавил 64-летний специалист.