Иностранного футболиста продали в рабство в Россию. Работников избивали за любой протест

37-летний футболист всю карьеру провёл в клубах Узбекистана и соседних стран. Не снискав успеха на футбольных полях, спортсмен отправился на заработки в Россию.

Однако мечтам об успехе за рубежом было не суждено сбыться. По приезде в Россию игрок попал в настоящее рабство.

Только чудо помогло ему спастись.

«Проезд оплатил будущий работодатель»

В 2012 году узбекистанский футболист по имени Умид получил возможность проявить себя в зарубежном чемпионате. Там ему пообещали солидную зарплату и подъёмные в размере 5 тысяч долларов — спортсмен ответил согласился на щедрое предложение.

ФК "Динамо" (Самарканд)

Однако баснословных денег спортсмен так и не дождался. Поняв, что его наглым образом обманули, он стал искать новую работу. На помощь пришёл человек из клуба, который предложил ему отправиться на заработки в Россию. Он свёл его со своими знакомыми, после чего Умид отправился в Москву — билеты до столицы оплатил работодатель.

Таким образом, спортсмен оказался рабочим на местном мебельном цехе. Футболист исправно выполнял свою работу, но, когда зашла речь о зарплате, ему сообщили, что он… попал в рабство.

— Ближе к концу первого месяца работы я пошёл к хозяевам с просьбой выплатить зарплату. На что услышал: «Нам тебя продали, мы тебя купили, ты должен отработать долг», — рассказал спортсмен.

Осознание своего положения повергло спортсмена в шок. После новости о неизвестном долге тот хотел было организовать бунт, однако в конечном счёте отказался от идеи. Спортсмен видел, как жестоко «хозяева» обращались с теми, кто пытался возражать: работников буквально избивали за проступки.

«Я был белоручкой»

Вскоре футболист решился на побег. Спустя три месяца, в новогоднюю ночь, он начал реализацию своего плана. Дождавшись, когда руководство уедет на праздники, а охранники напьются, тот незаметно перелез через забор и скрылся. Умид предлагал товарищам присоединиться к нему, но они побоялись это делать.

Футболист долгое время провёл в лёгкой одежде на холоде, пока перед ним не остановился попутный автомобиль:

— Водитель спросил, куда я иду в столь ранний час в праздники. Я сказал, что возвращаюсь домой после гулянки. Попросил довезти до ближайшего рынка – знал, что там обязательно работают мои соотечественники. Так и вышло, — вспоминал Умид.

Узбеки помогли земляку, устроив его на стройку. Однако зарабатывал футболист очень скромно: примерно по тысяче рублей за рабочий день. Хватало Умиду только на еду, а жильё он делил с другими строителями. Однако вариантов у спортсмена было немного: без документов, которые остались у «рабовладельцев», найти полноценную работу он не мог.

РИА Новости

Спустя несколько месяцев работы на стройке экс-спортсмен познакомился с человеком, который помог ему восстановить документы и вернуться на родину. Вспомнив опыт работы в цеху, Умид занялся ремонтом мебели: со временем его дело начало разрастаться. Добившись успеха в бизнесе, экс-футболист получил тренерскую лицензию и стал тренировать детей.

— Знаете, почему так со мной произошло? Я с детства в профессиональном футболе, за меня все оргвопросы всегда решали: жильё, поездки, транспорт, одежду даже покупали. Всё делал футбольный клуб. Я был белоручкой. И вот в какую историю попал, — объяснил Умид.

Прославившись на родине, мстить «продавшим» его обидчикам футболист не стал. Однако на то, чтобы забыть об ужасах рабства, у спортсмена ушли многие годы.

P. S. В целях анонимности и безопасности в тексте используются вымышленные имена, приведённые в материале-источнике «Golos-naroda.kz».