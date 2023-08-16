Наш парень едет в Лигу чемпионов. Какая участь ждёт Захаряна в Испании?

АРСЕН ЕДЕТ В ИСПАНИЮ

Стало казаться, что весь интерес европейских клубов к Захаряну носит слишком уж абстрактный характер, так что «Реал Сосьедад» нарисовался очень вовремя. Кому-то может показаться, что звучащие в прессе 12 млн евро – маловато, но важно понимать контекст. Во-первых, больше никто не предлагает. Во-вторых, клуб в своей истории лишь пять раз платил больше. В-третьих, Арсен рисковал затормозиться в развитии, поэтому бело-голубым надо было его продавать.

РИА Новости

Ла Лига считается турниром, который благоволит техничным игрокам, поэтому Захаряну она должна прийтись по вкусу. Россиянин любит возиться с мячом, обыгрывать соперников и бить по воротам, в том числе издали. Правда, порой он излишне нацелен на ворота и не пытается улучшить момент пасом партнёру, находящемуся в более выгодной позиции, но в Сан-Себастьяне его научат лучше смотреть по сторонам.

В комментариях на российских спортивных сайтах можно найти немало критики Захаряна. Болельщики полагают, что в прошлом сезоне он сильно сдал, так что ему ничего не светит в более сильном чемпионате. Но они не видят контекста: Арсен у Славиши Йокановича перешёл из группы атаки в середину поля, получив роль «бокс-ту-бокса». Разумеется, это сказалось на результативности и общей зрелищности действий. Зато футболист приобрёл новые навыки.

«РЕАЛ СОСЬЕДАД» ПОДХОДИТ ЗАХАРЯНУ?

Главный тренер команды Иманоль Альгуасиль возглавляет басков с конца 2018 года. В Сан-Себастьяне в нём души не чают. По мнению местной прессы, это самый баскский тренер клуба за последние 30 лет, соответствующий всем культурным требованиям. Для этого региона Испании с сильными традициями в части самоидентификации это существенный фактор.

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При этом наставник обладает ещё рядом замечательных качеств, располагающих к нему болельщиков. Его характеризуют как приземлённого и спокойного человека, который не носится по бровке как угорелый, никогда не жалуется на судей и старается доверять молодым (Арсену на заметку).

Разумеется, всё это не работало бы без поставленной игры. Она основана на владении мячом (56,7% в прошлом сезоне – четвёртое место в лиге) и надёжном коротком пасе, а не на индивидуальных качествах. Показательно, что команда в прошлом сезоне была в лиге четвёртой по владению (56,7%) и среднему количеству передач (462,8), но 13-й по попыткам обыгрыша (8,1) и 17-й по длинным передачам (25,4)

Причём владение это не стерильное. Присутствуют и вертикальные передачи вразрез с целью поймать соперника на потере концентрации. Именно наличие немалого числа вот таких рискованных обостряющих передач приводит к тому, что по проценту точных пасов «Реал Сосьедад» не среди лидеров чемпионата: 81,9% – это лишь восьмое место. Однако не только умение Захаряна раздавать передачи окажется полезным, но и нацеленность на удар: клуб девятый по среднему их количеству за матч (12,3), а из-за пределов штрафной вообще 13-й (4,2).

РИА Новости

Всё это было полной противоположностью стиля Асьера Гаритано, которого сменил Альгуасиль. Продержавшийся всего полгода в команде специалист предпочитал выход в атаку через длинные забросы вперёд. Разумеется, на этом фоне комбинационная и зрелищная игра сразу полюбилась фанатам. Однако критики говорят о том, что Иманоль слишком много внимания уделяет атаке, из-за чего страдает оборона. Также они отмечают то, что наставник довольно слаб в том, что касается перестановок и изменения рисунка игры по ходу неудачно складывающихся матчей.

А ЧТО ТАМ С РЕЗУЛЬТАТАМИ?

Они при Альгуасиле говорят сами за себя. В первый же полноценный сезон у руля он привёл подопечных к шестому месту в чемпионате и не опускался ниже этой планки в дальнейшем, а в прошлом сезоне забрался даже в четвёрку и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Занятно, что «Реал Сосьедад» в этом веке выдаёт наиболее успешные сезоны стабильно с шагом в десять лет: в 2003 году – второе место, в 2013-м и 2023-м – два четвёртых. А самые удачные годы пришлись на начало 1980-х годов, когда баски дважды подряд (1981-1982) становились чемпионами страны.

САН-СЕБАСТЬЯН ДЛЯ РОССИЯН

К серебряному успеху «Реала Сосьедад» самое непосредственное отношение имеют российские футболисты. Валерий Карпин в два захода суммарно провёл в клубе пять сезонов – 180 матчей и 36 голов. Дмитрий Хохлов, чей трансфер в 2000 году стал для клуба рекордным (1,5 млн евро), за три года в Сан-Себастьяне появился на поле 111 раз и отметился 14 результативными ударами.

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МЕСТ НЕТ

Любимой схемой Альгуасиля считались классические 4-2-3-1, но в прошлом сезоне он много экспериментировал, чаще всего (примерно в половине матчей) останавливаясь на схеме 4-1-3-2. А первую игру нового сезона провёл с расстановкой 4-3-3.

В любом случае все перечисленные варианты подразумевают наличие двух активных атакующих фланговых футболистов. Эти позиции железно заняты Микелем Оярсабалем и Такефусой Кубо, так что в эту сторону Арсен может даже не смотреть. В полузащите основными претендентами на места в старте можно считать Мартина Субименди, Микеля Мерино и Браиса Мендеса. Причём они обладают разными сильными сторонами и идеально дополняют друг друга.

И что же тогда получается? Для Захаряна просто нет готового места в старте. Его придётся отбивать у очень сильных конкурентов. Однако не стоит думать, что мы излишне сгущаем краски. «Реал Сосьедад» расстаётся с серьёзными по своим меркам деньгами ради российского футболиста, поэтому определённо рассчитывает, что ему по силам стать как минимум твёрдым игроком основы. Тем более что главный тренер любит и умеет работать с молодёжью.

Хотя да, поначалу придётся часто выходить со скамейки. И тут как раз кстати придётся разнообразный опыт, полученный в «Динамо»: как в группе атаки, так и ближе к полузащите. Это позволит Захаряну оказываться первым вариантом на замену, какую бы позицию на поле ни требовалось закрыть.

РАЙСКОЕ МЕСТЕЧКО

Под конец скажем про сам город, куда отправляется жить и работать Арсен. Львиная масса российских туристов знать не знает про это местечко, интересуясь в основном Мадридом с Барселоной. Нуи, может быть, Севильей.

А ведь это потрясающий курортный городок на берегу Бискайского залива. Его население менее 200 тысяч человек, а прекрасный климат, песочные пляжи и красивейшие достопримечательности никого не могут оставить равнодушными. До границы с Францией рукой подать – 18 км.

Сан-Себастьян ещё известен Международным фестивалем кино, одним из лучших в мире, между прочим. Именно здесь проходят события в последнем на данный момент фильме Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина», который как раз позволяет немного познакомиться с красотами города.