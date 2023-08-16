В Америке признали мессию! Лео продолжает тащить худшую команду MLS к первому трофею

Аргентинский форвард Лионель Месси — это подарок для американского футбола. Лео оказывает огромное влияние на весь футбольный мир и свой клуб, в частности. «Интер Майами» тот самый клуб-счастливчик, где выступает Месси. «Интер» начал свой путь в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады, в 2020 году. Клуб принадлежит группе инвесторов «Майами Бекхэм Юнайтед», возглавляемой Дэвидом Бекхэмом. Клуб до прихода маленького гения находился в самом низу таблицы, сейчас же есть все шансы завоевать первый трофей.

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Сейчас проходит турнир с участием всех команд МЛС и высшего дивизиона чемпионата Мексики - Кубок лиг, где «Интер» вышел в финал, для клуба и его болельщиков — это огромное достижение, эта команда не заходила ещё так далеко. Лео играет роль волшебника, который в каждой встрече выдаёт порцию чуда.

Не было ни одно игры, когда бы он не отличился забитым мячом. Последний матч - не исключение. Месси положил мяч в дальний угол после удара далеко из-за пределов штрафной. Сделал он это легко, красиво и изящно, даже несмотря на ворота. Что сказать, одним словом - гений!

На счету аргентинца девять голов и одна голевая передача в МЛС, всё это за шесть матчей. Лео в Америке уже стал культовой личностью, на него приезжают смотреть звёзды голливудского масштаба, друзья футболиста приедут из любой точки мира, чтобы посмотреть на горящие глаза Месси. Видно, что аргентинец безумно счастлив находиться в этой команде, он творит историю, и не собирается останавливаться.

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А мог бы поехать играть за деньги в Саудовскую Аравию, где были бы вечные сравнения с Криштиану. Месси в свои 36 лет доказывает и показывает, что можно любить футбол просто за то, что он есть. Конечно, он и осознаёт свою значимость в “Интер Майами”, значимость не только голов, но и трофеев, поэтому будет радовать фанатов и дальше, а поможет ему в этом команда.

«Мы проработали свой путь к финалу, и теперь мы это сделали! Мы все еще на последней ступеньке», – написал Месси в своей социальной сети после победы в полуфинале.

У Месси, кстати, есть официальный фан-клуб в Майами – Messias 305. Настолько его любят люди! Его сформировали аргентинцы, которые живут в Южной Флориде, ещё до приезда Месси в США. Это не объединение фанатов «Интер Майами» – они поддерживают только Лео, сосредоточены только на его успехах и всём, что он делает, а до команды им особого дела нет.

Соцсети Messias 305

Messias 305 уже провозгласили себя «эксклюзивными фанатами Месси», создали свой флаг с логотипом крокодила и номером 305 (это код города Майами), а ещё придумали свою песню в поддержку Лео. Огромнейший ажиотаж вокруг Месси, который приносит пользу всем, так «Интер Майами» строит новый стадион, билеты на все матчи с участием Лионеля давно куплены, да и все становятся чуточку счастливее, когда смотрят на аргентинца.

Верим, что Лео и его команда возьмут трофей, творя новую историю для всего футбольного сообщества.