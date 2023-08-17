11-метровый междусобойчик. «Манчестер Сити» продолжает собирать европейские трофеи

Если кто вдруг забыл, то нынешний Суперкубок УЕФА должен был пройти на стадионе «Казань Арена» в столице Татарстана, но в итоге по всем известным причинам игра была перенесена в греческий «Пирей» на «Георгиос Караискакис», являющийся крупнейшим чисто футбольным стадионом в стране. Таким образом российские болельщики потеряли возможность насладиться матчем между «Манчестер Сити» и «Севильей» за первый международный трофей в новом сезоне.

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Занятно, что клубы пересекались друг с другом на групповом этапе предыдущей Лиги чемпионов. И если «Манчестер Сити» с тех пор продемонстрировал завидную стабильность, то с «Севильей» произошло много чего: в марте клуб сменил тренера и уже вместе с Хосе Луисом Мендилибаром выиграл Лигу Европы, выбив по ходу дела другой манчестерский коллектив, а затем влип в неприятности из-за финансовых затруднений.

«Горожане» впервые сыграли в Суперкубке УЕФА, тогда как севильцы появляются тут, как у себя дома, – в седьмой раз. Они выиграли свой первый же такой матч, разгромив «Барселону» со счетом 3:0, а затем потерпели пять поражений подряд. Интересно, что в этом мини-турнире далеко не всегда побеждали победители главного еврокубка – 27 раз в 47 матчах.

Если говорить о стартовых составах, то главные тренеры зрителей ничем не удивили. Они выбрали одинаковые расстановки – 4-2-3-1 – но общий класс английской команды, разумеется, гораздо выше.

Игра началась вполне ожидаемым образом: «Манчестер Сити» забрал мяч, а «Севилья» включила высокий прессинг, стараясь мешать сопернику строить атаки в самом зародыше. Когда ноги уже были не такими свежими (сказалась в том числе удушающая жара), «горожане» упрочили преимущество на поле, но каждый раз, когда они подходили к воротам соперника, чего-то недоставало: последнего паса, решающего обыгрыша, а возможно и светлой головы травмированного Кевина Де Брюйне.

Вопреки логике единственный мяч в первые 45 минут забили испанцы: ничем непримечательная атака закончилась навесом с левого фланга в центр штрафной, где выше всех выпрыгнул Юссеф Эн-Несери. Удивительно, что даже после мощного чемпионата мира марокканского форварда, возможно, одного из лучших в мире по игре головой, так и не забрали в топ-клуб, продолжая недооценивать.

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В самом начале второго тайма у севильцев был 100-процентный шанс удвоить преимущество в счёте. Вот только антигероем эпизода стал автор первого мяча: после шикарного прохода по флангу и великолепного паса Лукаса Окампоса Эн-Несери оставалось только покатить мяч мимо вратаря, но он пробил точно в Эдерсона. Андердог окончательно осмелел и начал играть чуть ли не на равных с грозным оппонентом.

И после этого гол снова пришёл в момент, когда это не вытекало из логики игры. И снова мяч оказался в воротах после навеса и удара головой: вездесущий Родри, ставший чуть ли не самым важным игроком у Гвардиолы, нашёл забросом в штрафную Коула Палмера. После этого «горожане» взбодрились и пошли вперёд. В оставшееся время «Севилья» в основном только и делала, что отбивалась.

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В итоге дело дошло до серии пенальти. Совсем недавно «горожане» проиграли её «Арсеналу» в английском суперкубке, а севильцы как раз именно ударами «с точки» добыли трофей Лиги Европы. А ещё их вратарь Боно помимо того успеха выиграл ещё и серию против сборной Испании на чемпионате мира. Однако футболисты уверенно разводили голкиперов и мяч по разным углам до тех пор, пока удар Кайла Уокера чуть было не потащил Боно. А сразу за ним в перекладину шарахнул Неманья Гудель. На этом всё и закончилось.

По итогам матча можно смело сказать, что пока «Манчестер Сити» вообще не впечатляет. То ли дело в отсутствии мотивации после требла, то ли в том, что Де Брюйне настолько много значит для «горожан», то ли пока команда банально в посредственной форме и по ходу сезона ещё разыграется. В любом случае, в первую очередь, ответ на это надо искать Гвардиоле. А вот «Севилья» оставила очень приятное впечатление, хоть и осталась без трофея. На фоне сложного и какого-то пессимистичного межсезонья сложно было ожидать от испанцев чего-то хорошего, но они показали более чем достойную игру против лучшей команды мира.