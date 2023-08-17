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Деньги шейхов убьют Лигу чемпионов. Вместо яркого турнира – Ярмарка тщеславия

В главном клубном турнире Старого Света могут принять участие клубы из Саудовской Аравии.
Деньги шейхов убьют Лигу чемпионов. Вместо яркого турнира – Ярмарка тщеславия
17 августа 2023 09:30
автор: Владимир Лазарев
автор фото: ФК "Аль-Наср"

К трансферной активности клубов из Саудовской Аравии, принявшей небывалые масштабы этим летом, можно относиться по-разному. Кто-то радуется оттого, что никогда не хватавшая звёзд в мировом футболе страна обрела мощный по набору исполнителей чемпионат. Некоторые наоборот говорят о том, что ситуация, когда игроки ещё способные приносить пользу в Европе, отправляются на заведомое понижение (разумеется, не в том, что касается зарплат), не красит трансферную систему в целом.

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Так или иначе, любой наёмный работник в наше время волен выбирать, что важнее для него лично — более высокая оплата труда или профессиональные достижения. И футболисты не являются исключением в этом вопросе. Но теперь в Саудовской Аравии, по всей видимости, замахнулись, что называется, на святое. Ряд источников сообщает, что в ближайшее время может быть решён вопрос об участии сильнейшего клуба этой азиатской страны в европейской Лиге чемпионов.

Время чудес прошло

Не исключено, что такие разговоры вызваны исключительно страхом мировой общественности перед неограниченными финансовыми возможностями вершителей нового порядка в мировом футболе. Но если относиться к этой информации как к вполне конкретной программе действий, возникает сразу несколько вопросов.

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Конечно, любой из саудовских клубов, подписавший недавних кумиров футбольной Европы, с большой вероятностью будет выглядеть в Лиге чемпионов привлекательнее условного загребского «Динамо» - при всём уважении к многократным чемпионам Хорватии. Да и возвращение в топ-турнир Криштиану Роналду или Карима Бензема, пусть и столь необычным путём вызовет дополнительный всплеск зрительского интереса. Но точно ли это нужно самому европейскому футболу?

Чиновники УЕФА неоднократно заявляли, что их главная цель — равномерное развитие игры на континенте. Лига чемпионов в её нынешнем виде — с расширенными квотами для представителей сильнейших чемпионатов — и так всё больше напоминает Суперлигу для богатых, создания которой так боялись в Ньоне. А с приглашением заезжих мультимиллионеров из другой региональной конфедерации об успехах «маленьких» клубов в Лиге чемпионов можно будет забыть окончательно. И это при том, что победы «Црвены Звезды» и «Стяуа» в главном клубном турнире Европы уже сейчас воспринимаются как старая красивая сказка.

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Оценка рисков

Подобное решение, если оно всё-таки будет принято, не станет каким-то серьёзным прецедентом. Если брать во внимание турниры сборных, то в Кубке Америки уже несколько десятилетий участвуют сильнейшие команды КОНКАКАФ на правах приглашённых гостей. И УЕФА в погоне за миллионами с Аравийского полуострова вполне может использовать это как аргумент в пользу новой идеи. Но в итоге подобный эксперимент вполне может закончиться расколом в европейском футболе.

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За условным «Аль-Насром» или «Аль-Хилялем», который выступит в Лиге чемпионов неминуемо потянется «Интер Майами», который захочет показать более широкой аудитории Лионеля Месси в футболке своего клуба. В результате главный европейский турнир рискует превратиться в ярмарку тщеславия, на которой совсем не останется места доброй половине Старого Света. Так что президенту УЕФА стоит не раз и не два подумать, прежде чем открывать этот своеобразный ящик Пандоры.

источник: «Советский спорт»
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