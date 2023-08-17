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УЕФА готовит реформу Суперкубка. Нынешний формат откровенно скучен

Примером для новой структуры розыгрыша может послужить схема, применяемая в Испании.
УЕФА готовит реформу Суперкубка. Нынешний формат откровенно скучен
17 августа 2023 18:05
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Прошедший в среду в Греции матч за Суперкубок УЕФА в очередной раз дал плоды для разговоров о реформе розыгрыша трофея. Да, серия пенальти по окончании основного времени в противостоянии «Манчестер Сити» и «Севильи» получилась драматичной, но в целом градуса традиционной летней встрече обладателей двух главных еврокубков явно не хватало.

Об этом в том числе говорит и процент заполняемости трибун стадиона на прошедшей игре. Организаторам не удалось добиться аншлага — и это в то время, как билеты на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы с участием грандов разлетаются как горячие пирожки. Конечно, картину на трибунах нельзя было сравнивать с зияющими пустотами на стадионе «Луи Второй» в Монако, когда игры за Суперкубок проводились там на постоянной основе. Но необходимость бить тревогу возникла у УЕФА уже давно.

Лекарство от скуки

Getty Images

Матч с таким статусом в идеале должен быть для европейских футбольных властей курицей, которая несёт золотые яйца. Встреча номинально двух сильнейших команд прошедшего евросезона, да ещё и в борьбе за официальный титул — на первый взгляд, вывеска, обещающая ажиотаж и аншлаги. На выходе же раз за разом получается некое подобие Международного кубка чемпионов — товарищеского турнира, который был весьма популярен ещё несколько лет тому назад. Команды — легендарные, звёзд на поле хватает, но от статуса чего-то вторичного и предсезонного избавиться никак не получается.

Статистика выступления «Севильи» в матчах за Суперкубок УЕФА тоже возникла не на пустом месте. Команда из Андалусии участвовала в них седьмой раз — и выиграла лишь однажды. Да и то в самом первом из матчей, когда клубный музей испанцев ещё не ломился от европейских трофеев,

Между двух огней

Предлагаемый проект очень сильно напоминает формат, в котором уже не первый год разыгрывается Суперкубок Испании. Там к чемпиону и обладателю Кубка добавляются вице-чемпион страны и финалист второго по престижности национального соревнования. Но, помимо очевидных плюсов в виде появления мини-турнира и расширения зрительской аудитории, у такой структуры проведения есть и очевидные минусы. С которыми вслед за испанцами может неминуемо столкнуться и УЕФА.

После перехода испанского футбола на эту систему критики неоднократно отмечали, что национальная федерация в погоне за зрелищностью и новыми спонсорскими контрактами, по сути, нарушает спортивный принцип и рушит саму концепцию Суперкубка. Уже первый же розыгрыш в новом формате закончился тем, что трофей достался команде, не выигравшей в сезоне ни одного национального трофея. А именно мадридскому «Реалу, ставшему в чемпионате лишь третьим и получившим право поспорить за почётный приз только из-за того, что «Барселона» сделала «золотой» дубль.

Федерация футбола Испании

В случае с Суперкубком УЕФА ситуация осложняется тем, что непонятно, кого привлекать в качестве двух дополнительных участников. Победитель Лиги конференций, казалось бы, напрашивается сам собой. Но у финалистов двух главных клубных турниров Старого Света неминуемо возникнут вопросы к такому подходу. Всё же третий еврокубок пока не набрал нужного веса в футбольном сообществе, чтобы такой вариант не вызывал никаких вопросов.

Так или иначе, боссам УЕФА в ближайшее время будет над чем подумать. И выбор между повышением зрелищности и спортивной составляющей обещает быть очень непростым.

источник: «Советский спорт»
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