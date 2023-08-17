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«Усы надежды» всё ещё на бирже труда. Кому достанется Станислав Черчесов?

«Рубин», «Ахмат» или Саудовская Аравия? Где окажется бывший тренер сборной России?
«Усы надежды» всё ещё на бирже труда. Кому достанется Станислав Черчесов?
17 августа 2023 15:00
автор: Виталий Галущак
автор фото: РИА Новости

Знаменитые «усы надежды» российского футбола, Станислав Черчесов, на данный момент без работы. После отставки из «Ференцвароша» прошёл уже месяц, в СМИ появлялось много слухов о возможных вариантах продолжения карьеры российского специалиста. Но Черчесов так и не определился с клубом, продолжая ждать интересные предложения.

Увольнение из «Ференцвароша» после сенсационного поражения

Вряд ли кто-то мог предположить, что Станислав Саламович уйдет из «Ференцвароша» так, как это произошло. Ведь под его руководством команда два раза подряд выиграла чемпионат Венгрии, завоевала кубок страны и хорошо выступала в еврокубках. В сезоне-2021/2022 «Ференцварош» с первого места в группе вышел в плей-офф Лиги Европы. Но там не повезло со жребием, так как в 1/8 финала попался немецкий «Байер». Такого сильного соперника пройти не удалось, в обеих встречах венгерская команда уступила со счётом 0:2.

После таких успехов болельщики «Ференцвароша» ждали хороших результатов от команды в квалификации Лиги чемпионов в этом сезоне. Ожидания были разрушены суровой реальностью. Имея подавляющее игровое преимущество, подопечные Черчесова умудрились проиграть уже в первом квалификационном раунде турнира «Клаксвику» из чемпионата Фарерских островов. Причём первый матч в гостях закончился со счётом 0:0, а в ответной игре на своём поле «Ференцварош» уступил 0:3. Неудивительно, что сразу после такого разгрома руководство клуба решило отправить Черчесова в отставку.

РИА Новости

Где Черчесов может продолжить карьеру

Станислав Саламович спокойно воспринял своё увольнение из «Ференцвароша», заявив, что пока планирует побыть с семьёй и подумать, что делать дальше. Но почти сразу начали появляться слухи о возможном назначении Черчесова в тот или иной клуб. Сначала футбольный агент Сафонов в интервью агентству «РИА Новости» предположил, что специалист может продолжить карьеру в «Сочи». Владельцем клуба является Борис Ротенберг, с которым у Черчесова есть опыт общения по работе в московском «Динамо». Но эта информация не подтвердилась.

Затем «усы надежды» сватали в клуб «Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии. Сам Черчесов не опровергал эти слухи, отметив, что получил предложения от нескольких клубов, но не хочет принимать поспешных решений. И в «Аль-Хиляль» он тоже не пошёл работать.

РИА Новости

На днях была информация, что Черчесов ведёт переговоры с «Рубином» и «Ахматом» о назначении на пост главного тренера. В интервью «Спорт-Экспрессу» Станислав Саламович прокомментировал эту информацию:

«Никаких контактов с представителями казанского клуба не было – и быть не могло, пока там работает главный тренер. Это мой основной принцип – в такой ситуации никогда не стану говорить о возможном контракте. Что касается информации о том, что я отказал «Ахмату», то и она не соответствует действительности. Мне звонил их генеральный директор Ахмед Айдамиров, интересовался планами, я вкратце о них рассказал. Мы друг друга поняли и пожелали удачи».

РИА Новости

Немало игроков, агентов и футбольных функционеров, имеющих опыт работы с Черчесовым, отмечают его желание возглавить большой европейский клуб. Как это желание может совпасть с реальностью, сложно понять. Да, Станислав Саламович довёл до четвертьфинала чемпионата мира сборную России, а также выигрывал чемпионат Польши с «Легией» и чемпионат Венгрии с «Ференцварошем». Но успех российской сборной случился на домашнем чемпионате мира, а победы с клубами были при минимальной конкуренции и в слабых чемпионатах.

Скорее всего, Черчесову придётся снизить планку, и мы увидим его в качестве главного тренера одной из команд РПЛ. Либо он снова найдёт вариант за рубежом, вроде «Ференцвароша». То есть клуб из скромного чемпионата, но с возможностью играть в еврокубках.

источник: «Советский спорт»
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