«Усы надежды» всё ещё на бирже труда. Кому достанется Станислав Черчесов?

Знаменитые «усы надежды» российского футбола, Станислав Черчесов, на данный момент без работы. После отставки из «Ференцвароша» прошёл уже месяц, в СМИ появлялось много слухов о возможных вариантах продолжения карьеры российского специалиста. Но Черчесов так и не определился с клубом, продолжая ждать интересные предложения.

Увольнение из «Ференцвароша» после сенсационного поражения

Вряд ли кто-то мог предположить, что Станислав Саламович уйдет из «Ференцвароша» так, как это произошло. Ведь под его руководством команда два раза подряд выиграла чемпионат Венгрии, завоевала кубок страны и хорошо выступала в еврокубках. В сезоне-2021/2022 «Ференцварош» с первого места в группе вышел в плей-офф Лиги Европы. Но там не повезло со жребием, так как в 1/8 финала попался немецкий «Байер». Такого сильного соперника пройти не удалось, в обеих встречах венгерская команда уступила со счётом 0:2.

После таких успехов болельщики «Ференцвароша» ждали хороших результатов от команды в квалификации Лиги чемпионов в этом сезоне. Ожидания были разрушены суровой реальностью. Имея подавляющее игровое преимущество, подопечные Черчесова умудрились проиграть уже в первом квалификационном раунде турнира «Клаксвику» из чемпионата Фарерских островов. Причём первый матч в гостях закончился со счётом 0:0, а в ответной игре на своём поле «Ференцварош» уступил 0:3. Неудивительно, что сразу после такого разгрома руководство клуба решило отправить Черчесова в отставку.

РИА Новости

Где Черчесов может продолжить карьеру

Станислав Саламович спокойно воспринял своё увольнение из «Ференцвароша», заявив, что пока планирует побыть с семьёй и подумать, что делать дальше. Но почти сразу начали появляться слухи о возможном назначении Черчесова в тот или иной клуб. Сначала футбольный агент Сафонов в интервью агентству «РИА Новости» предположил, что специалист может продолжить карьеру в «Сочи». Владельцем клуба является Борис Ротенберг, с которым у Черчесова есть опыт общения по работе в московском «Динамо». Но эта информация не подтвердилась.

Затем «усы надежды» сватали в клуб «Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии. Сам Черчесов не опровергал эти слухи, отметив, что получил предложения от нескольких клубов, но не хочет принимать поспешных решений. И в «Аль-Хиляль» он тоже не пошёл работать.

РИА Новости

На днях была информация, что Черчесов ведёт переговоры с «Рубином» и «Ахматом» о назначении на пост главного тренера. В интервью «Спорт-Экспрессу» Станислав Саламович прокомментировал эту информацию:

«Никаких контактов с представителями казанского клуба не было – и быть не могло, пока там работает главный тренер. Это мой основной принцип – в такой ситуации никогда не стану говорить о возможном контракте. Что касается информации о том, что я отказал «Ахмату», то и она не соответствует действительности. Мне звонил их генеральный директор Ахмед Айдамиров, интересовался планами, я вкратце о них рассказал. Мы друг друга поняли и пожелали удачи».

РИА Новости

Немало игроков, агентов и футбольных функционеров, имеющих опыт работы с Черчесовым, отмечают его желание возглавить большой европейский клуб. Как это желание может совпасть с реальностью, сложно понять. Да, Станислав Саламович довёл до четвертьфинала чемпионата мира сборную России, а также выигрывал чемпионат Польши с «Легией» и чемпионат Венгрии с «Ференцварошем». Но успех российской сборной случился на домашнем чемпионате мира, а победы с клубами были при минимальной конкуренции и в слабых чемпионатах.

Скорее всего, Черчесову придётся снизить планку, и мы увидим его в качестве главного тренера одной из команд РПЛ. Либо он снова найдёт вариант за рубежом, вроде «Ференцвароша». То есть клуб из скромного чемпионата, но с возможностью играть в еврокубках.