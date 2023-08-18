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Роскошь, достойная монарха. Как живёт Месси на берегу океана

В Майами аргентинец разместился в пентхаусе комплекса, расположенного прямо на побережье.
Роскошь, достойная монарха. Как живёт Месси на берегу океана
18 августа 2023 11:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: Miamiluxuryhomes.com / Getty Images

Лионель Месси совсем недавно перебрался в МЛС, но уже близок к тому, чтобы принести «Интер Майами» первый в истории клуба титул. Однако слово «роскошь» хорошо подходит не только к тому, что аргентинский волшебник творит на поле, но и в каких условиях обитает за его пределами.

Ещё за несколько лет до переезда в США Лео приобрел четыре объекта недвижимости, расположенные на одной береговой линии и на расстоянии всего лишь нескольких сотен метров. На тот момент это были сделки с инвестиционным прицелом. Однако сейчас футболист живёт в одном из этих пентхаусов вместе со своей семьёй.

Месси приобрёл апартаменты в роскошном жилом комплексе Porsche Design Tower четыре года назад за девять миллионов долларов. Сейчас квартиры в 60-этажном небоскрёбе продаются по цене от 4,3 до 32,5 миллионов. Из окон открывается потрясающий вид на город и океан.

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Отличительной особенностью комплекса является наличие нескольких лифтов для автомобилей, которые позволяют некоторым жильцам поднимать свои «лошадки» прямо в квартиры. Импровизированный гараж размещён за стеклянными стенами прямо посередине здания, поэтому лицезреть свои дорогущие авто наиболее экстравагантные жильцы могут чуть ли не из каждой комнаты. Казалось бы, что уже ничего оригинального в строительстве роскошных комплексов не придумать, но вот яркий пример уникального решения. Возможно, в значительной степени бесполезного, но определённо привлекающего внимание и позволяющего выделиться даже на фоне остальных жильцов-миллионеров.

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Разумеется, помимо этого в здании есть свой кинотеатр, игровые симуляторы гольфа и автогонок, бассейн с подогревом, эксклюзивный ресторан, доступ куда есть только у жильцов, зона отдыха с шикарным видом на океан, тренажёрный зал, спа и круглосуточная охрана всего этого роскошества. По слухам, порядка 20 миллиардеров являются владельцами апартаментов в данном комплексе. При этом многие жильцы – выходцы из Латинской Америки. Так что Месси наверняка часто слышит испанскую речь в стенах небоскрёба. Кстати, до стадиона «Интер Майами» оттуда можно дойти менее чем за полчаса неспешным шагом.

Помимо этого, у Лионеля рядом есть ещё три квартиры. Через два года после приобретения апартаментов в Porsche Design Tower, он раскошелился на восемь миллионов долларов, чтобы стать владельцем целого этажа в Regalia Tower. Разумеется, это тоже пример роскоши, в которой купаются богатейшие люди мира сего: итальянский мрамор и изысканные породы дерева использовались в качестве отделочных материалов, в здании расположены шесть бассейнов, масса развлекательных зон, ресторан, бар, фитнес-центр, студия йоги и многое другое – стандартный набор для комплексов такого уровня.

Getty Images
Getty Images
Getty Images

Также Месси является владельцем двух «скромных» квартир в небоскрёбе Trump Royale, которые покупал примерно за миллион долларов каждую. Это чуть менее статусный комплекс, что заметно уже по ценнику, но при этом ни капельки не уступает в плане услуг и удобств самым шикарным отелям. Разумеется, данное жилье тоже относится к понятию роскоши.

Правда, в остальном аргентинец остаётся довольно приземлённым человеком. В один из дней его видели с семьёй в самом обычном супермаркете. Также его заметили за ужином в популярном, в том числе у знаменитостей, итальянском ресторанчике Cafe Prima Pasta. Вот только это место доступно и обычным жителям, так как самое дорогое блюдо стоит 36,95 долларов.

ФК "Интер Майами"

По городу Лео рассекает на белоснежном Audi Q8. Правда, не так давно он чуть было не попал в аварию. После проезда на красный сигнал светофора в него мог врезаться другой автомобиль. Но не спешите ругать Месси за пренебрежение правилами дорожного движения. Он ехал в сопровождении двух полицейских машин, которые, по всей видимости, просто решили не останавливаться на красный, но при этом не озаботились организацией движения на перекрёстке, из-за чего и возникла неприятная ситуация.

источник: «Советский спорт»
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