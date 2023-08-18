ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сохранит ли Рахимов работу, а «Краснодар» - первое место? Интриги 5-го тура РПЛ

В ближайшие выходные нас ждут аж три топ-матча, но, и помимо них, будет много интересного.
Сохранит ли Рахимов работу, а «Краснодар» - первое место? Интриги 5-го тура РПЛ
18 августа 2023 13:30
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Краснодар"

ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ «СПАРТАК» ШАНСОМ?

Центральным матчем тура и как минимум лета будет противостояние «Спартака» и «Зенита». Очевидно, что здесь достаточно интересного, но эту игру мы разбираем отдельно, поэтому сконцентрируюсь только на одном моменте.

Красно-белые не могут победить «Зенит» в чемпионате с осени 2017 года. Того памятного года, когда они стали чемпионами. Из нынешнего состава той победой могут гордиться лишь Александр Селихов, Георгий Джикия, Квинси Промес да вышедший на замену Роман Зобнин и оставшийся в запасе Александр Максименко. То был последний сезон, когда питерцы не были столь сильны, о чём свидетельствует тот факт, что финишировали они в итоге лишь пятыми.

РИА Новости

И вот наконец в Москве дождались, когда бразильская самба немного поутихнет. Лучшего момента, чтобы прервать чёрную полосу, и представить нельзя. Малком уехал, атака перестала быть настолько убийственной, а оборона (да ещё и без травмированного Родригао и с только набирающим форму Дмитрием Чистяковым) – непробиваемой. Когда, если не сейчас, пока «Зенит» не успел реинвестировать доходы от продажи Малкома в новую звезду?

ТЮКАВИН ИЛИ ЧАЛОВ?

Не будь той грандиозной вывески на «Открытие Арене», центральным в туре наверняка стало бы столичное дерби. Обе команды синхронно стартовали с поражений, но быстро нашли свою игру и особенно хорошо выглядят в атаке. Динамовцы в трёх последних турах наколотили восемь мячей, а армейцы – 10, стабильно забивая не меньше трёх.

РИА Новости

При этой схожести стиль команд очень отличается. Марцел Личка делает акцентированный упор на атаку, в которой блистает Константин Тюкавин (гол «Крыльям» и два – «Зениту»). Владимир Федотов куда более рационален и регулирует бегунок на шкале от обороны до атаки в ручном режиме, благодаря чему каждый раз находит слабые места в игре соперника и очень грамотно их использует. В последних двух матчах РПЛ забивали Антон Заболотный, Михаил Рядно, Фёдор Чалов, Максим Мухин и даже Милан Гаич – игроки не только разного амплуа, но и вообще представители всех линий. Чей подход откажется более выигрышным?

Персональная интрига матча: забьёт ли наконец лидирующий в гонке бомбардиров Чалов с игры (все четыре его гола – с пенальти)?

САФОНОВ ПРОДОЛЖИТ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА?

Не менее интересная пара сойдётся в Краснодаре, где лидер чемпионата примет забуксовавших на старте железнодорожников. Здесь ситуация обратная. Обе команды намного лучше чувствуют себя в контратакующей игре.

Говорят, Владимир Ивич получил личное разрешение от Сергея Галицкого ставить тот футбол, который считает нужным. В результате главное оружие команды впереди – мощь Джона Кордобы, интеллект Эдуарда Сперцяна и скорость вингеров.

ФК "Краснодар"

У «Локо» примерно тот же набор качеств с поправкой на исполнителей, с той только разницей, что не имеют в воротах Матвея Сафонова, компенсирующего огрехи обороны. «Быки» пропустили в четырёх турах аж на 4,46 (!) мяча меньше ожидаемого (данные Uсnderstat). Для сравнения, на втором месте по этому показателю… красно-зелёные, но со «всего» 1,26 гола.

Видимо, здесь и кроется основная интрига: кто из вратарей совершит больше подвигов? От этого наверняка и будет зависеть исход встречи.

А ещё интересно, выйдет ли после травмы Артём Дзюба, чьё возвращение анонсировано «в ближайшее время»? Скандал с журналистом и массовый хейт – именно то, что всегда возвращает форварда к жизни.

ИЗБЕЖИТ ЛИ УВОЛЬНЕНИЯ РАХИМОВ?

Не надо быть пророком, чтобы осознать степень недовольства казанских боссов двумя очками по итогам четырёх матчей. Инсайдер Иван Карпов уверяет, что, если в следующих двух побед не будет, Рашид Рахимов лишится работы. Причём ближайший соперник – «Крылья Советов» – в нынешнем розыгрыше РПЛ не проигрывали, а по ожидаемым очкам (8,38) вообще могли бы возглавлять таблицу. Так что задача Рахимова – огромный вызов. Справится?

ФК "Рубин"

ГОНЧАРЕНКО ВЫЙДЕТ В ЛИДЕРЫ?

Даже больше самарцев впечатляет «Урал» Виктора Гончаренко, потерявший всего два очка. И это при том, что у него в соперниках уже были ЦСКА (2:1) и «Спартак» (3:2), а состав заметно поредел в отсутствие Юрия Газинского, Рая Влута, Егора Филипенко и Артёма Мамина. Тем не менее уральцы идут вторыми, в случае осечки «быков» могут даже выскочить на первую строчку. Вот уж будет сенсация из сенсаций, ведь Гончаренко даже с ЦСКА не удавалось столь эффективно начинать сезон.

ПРИШЛО ВРЕМЯ НОБОА?

«Сочи» потерпел три поражения подряд, а эквадорский полузащитник – душа и сердце команды – провёл на поле только полтора тайма. Этого хватило, чтобы забить «Ахмату», а вот против ЦСКА сочинцев подвёл удалённый в начале второго тайма Марсело Алвес, и Кристиану пришлось слишком много пахать сзади. Форму набрал, ритм почувствовал, пора и делать разницу, ведь в соперниках не самый стабильный нынче «Ростов».

РИА Новости

НАБЕРЁТ ЛИ «ФАКЕЛ» ПЕРВОЕ ОЧКО?

Наглецы из Воронежа не только не выиграли ни одного матча в РПЛ, но и даже не набрали ни одного очка, однако по игре такого провала не заслуживали. Да и Вадим Евсеев знает, как выжимать максимум при минимуме ресурсов. «Пари НН» как раз тот соперник, с которого надо начинать борьбу за спасение от вылета.

ФК "Факел"

СТАНЕТ ЛИ БЕЗ ТАШУЕВА ЛУЧШЕ?

Главная интрига матча в Грозном – успеют ли клубные боссы найти нового тренера до стартового свистка? В контексте «Ахмата» в течение недели упоминались Магомед Адиев, Сергей Юран, Мирослав Ромащенко, Станислав Черчесов, Мурад Мусаев и Евгений Калешин, однако на момент написания материала к игре с «Оренбургом» команду готовил наставник молодёжной команды Иса Байтиев. Сергей Ташуев объяснял логику руководства при принятии решения о его отставке желанием встряхнуть коллектив. Вот и проверим, насколько это действенная логика.

источник: «Советский спорт»
Фабио Капелло: выйдет ли Захарян на уровень Аршавина? А почему нет?
Фабио Капелло: выйдет ли Захарян на уровень Аршавина? А почему нет?
Бывший тренер сборной России оценил перспективы Арсена Захаряна в испанском клубе «Реал Сосьедад».
18.08.2023 12:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Роскошь, достойная монарха. Как живёт Месси на берегу океана
Роскошь, достойная монарха. Как живёт Месси на берегу океана
В Майами аргентинец разместился в пентхаусе комплекса, расположенного прямо на побережье.
18.08.2023 11:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
УЕФА готовит реформу Суперкубка. Нынешний формат откровенно скучен
УЕФА готовит реформу Суперкубка. Нынешний формат откровенно скучен
Примером для новой структуры розыгрыша может послужить схема, применяемая в Испании.
17.08.2023 18:05
Футбол
автор: Владимир Лазарев
«Усы надежды» всё ещё на бирже труда. Кому достанется Станислав Черчесов?
«Усы надежды» всё ещё на бирже труда. Кому достанется Станислав Черчесов?
«Рубин», «Ахмат» или Саудовская Аравия? Где окажется бывший тренер сборной России?
17.08.2023 15:00
Футбол
автор: Виталий Галущак
Захарян тренируется с «Динамо». Ждут ли Арсена в Испании?
Захарян тренируется с «Динамо». Ждут ли Арсена в Испании?
Отъезд полузащитника бело-голубых в «Реал Сосьедад» пока откладывается.
17.08.2023 12:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Деньги шейхов убьют Лигу чемпионов. Вместо яркого турнира — ярмарка тщеславия
Деньги шейхов убьют Лигу чемпионов. Вместо яркого турнира — ярмарка тщеславия
В главном клубном турнире Старого Света могут принять участие клубы из Саудовской Аравии.
17.08.2023 09:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
11-метровый междусобойчик. «Манчестер Сити» продолжает собирать европейские трофеи
11-метровый междусобойчик. «Манчестер Сити» продолжает собирать европейские трофеи
Пеп Гвардиола переиграл своего соотечественника Мендилибара, хотя не обошлось без улыбки фортуны — всё решила серия пенальти.
17.08.2023 00:23
Футбол
автор: Юрий Усынин
«Краснодар» выдал лучший старт чемпионата в истории. «Быки» — главные претенденты на золото?
«Краснодар» выдал лучший старт чемпионата в истории. «Быки» — главные претенденты на золото?
Дружина Владимира Ивича пока делает главное — не теряет «свои» очки.
16.08.2023 18:00
Футбол
автор: Виталий Галущак
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.