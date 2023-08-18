Сохранит ли Рахимов работу, а «Краснодар» - первое место? Интриги 5-го тура РПЛ

ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ «СПАРТАК» ШАНСОМ?

Центральным матчем тура и как минимум лета будет противостояние «Спартака» и «Зенита». Очевидно, что здесь достаточно интересного, но эту игру мы разбираем отдельно, поэтому сконцентрируюсь только на одном моменте.

Красно-белые не могут победить «Зенит» в чемпионате с осени 2017 года. Того памятного года, когда они стали чемпионами. Из нынешнего состава той победой могут гордиться лишь Александр Селихов, Георгий Джикия, Квинси Промес да вышедший на замену Роман Зобнин и оставшийся в запасе Александр Максименко. То был последний сезон, когда питерцы не были столь сильны, о чём свидетельствует тот факт, что финишировали они в итоге лишь пятыми.

РИА Новости

И вот наконец в Москве дождались, когда бразильская самба немного поутихнет. Лучшего момента, чтобы прервать чёрную полосу, и представить нельзя. Малком уехал, атака перестала быть настолько убийственной, а оборона (да ещё и без травмированного Родригао и с только набирающим форму Дмитрием Чистяковым) – непробиваемой. Когда, если не сейчас, пока «Зенит» не успел реинвестировать доходы от продажи Малкома в новую звезду?

ТЮКАВИН ИЛИ ЧАЛОВ?

Не будь той грандиозной вывески на «Открытие Арене», центральным в туре наверняка стало бы столичное дерби. Обе команды синхронно стартовали с поражений, но быстро нашли свою игру и особенно хорошо выглядят в атаке. Динамовцы в трёх последних турах наколотили восемь мячей, а армейцы – 10, стабильно забивая не меньше трёх.

РИА Новости

При этой схожести стиль команд очень отличается. Марцел Личка делает акцентированный упор на атаку, в которой блистает Константин Тюкавин (гол «Крыльям» и два – «Зениту»). Владимир Федотов куда более рационален и регулирует бегунок на шкале от обороны до атаки в ручном режиме, благодаря чему каждый раз находит слабые места в игре соперника и очень грамотно их использует. В последних двух матчах РПЛ забивали Антон Заболотный, Михаил Рядно, Фёдор Чалов, Максим Мухин и даже Милан Гаич – игроки не только разного амплуа, но и вообще представители всех линий. Чей подход откажется более выигрышным?

Персональная интрига матча: забьёт ли наконец лидирующий в гонке бомбардиров Чалов с игры (все четыре его гола – с пенальти)?

САФОНОВ ПРОДОЛЖИТ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА?

Не менее интересная пара сойдётся в Краснодаре, где лидер чемпионата примет забуксовавших на старте железнодорожников. Здесь ситуация обратная. Обе команды намного лучше чувствуют себя в контратакующей игре.

Говорят, Владимир Ивич получил личное разрешение от Сергея Галицкого ставить тот футбол, который считает нужным. В результате главное оружие команды впереди – мощь Джона Кордобы, интеллект Эдуарда Сперцяна и скорость вингеров.

ФК "Краснодар"

У «Локо» примерно тот же набор качеств с поправкой на исполнителей, с той только разницей, что не имеют в воротах Матвея Сафонова, компенсирующего огрехи обороны. «Быки» пропустили в четырёх турах аж на 4,46 (!) мяча меньше ожидаемого (данные Uсnderstat). Для сравнения, на втором месте по этому показателю… красно-зелёные, но со «всего» 1,26 гола.

Видимо, здесь и кроется основная интрига: кто из вратарей совершит больше подвигов? От этого наверняка и будет зависеть исход встречи.

А ещё интересно, выйдет ли после травмы Артём Дзюба, чьё возвращение анонсировано «в ближайшее время»? Скандал с журналистом и массовый хейт – именно то, что всегда возвращает форварда к жизни.

ИЗБЕЖИТ ЛИ УВОЛЬНЕНИЯ РАХИМОВ?

Не надо быть пророком, чтобы осознать степень недовольства казанских боссов двумя очками по итогам четырёх матчей. Инсайдер Иван Карпов уверяет, что, если в следующих двух побед не будет, Рашид Рахимов лишится работы. Причём ближайший соперник – «Крылья Советов» – в нынешнем розыгрыше РПЛ не проигрывали, а по ожидаемым очкам (8,38) вообще могли бы возглавлять таблицу. Так что задача Рахимова – огромный вызов. Справится?

ФК "Рубин"

ГОНЧАРЕНКО ВЫЙДЕТ В ЛИДЕРЫ?

Даже больше самарцев впечатляет «Урал» Виктора Гончаренко, потерявший всего два очка. И это при том, что у него в соперниках уже были ЦСКА (2:1) и «Спартак» (3:2), а состав заметно поредел в отсутствие Юрия Газинского, Рая Влута, Егора Филипенко и Артёма Мамина. Тем не менее уральцы идут вторыми, в случае осечки «быков» могут даже выскочить на первую строчку. Вот уж будет сенсация из сенсаций, ведь Гончаренко даже с ЦСКА не удавалось столь эффективно начинать сезон.

ПРИШЛО ВРЕМЯ НОБОА?

«Сочи» потерпел три поражения подряд, а эквадорский полузащитник – душа и сердце команды – провёл на поле только полтора тайма. Этого хватило, чтобы забить «Ахмату», а вот против ЦСКА сочинцев подвёл удалённый в начале второго тайма Марсело Алвес, и Кристиану пришлось слишком много пахать сзади. Форму набрал, ритм почувствовал, пора и делать разницу, ведь в соперниках не самый стабильный нынче «Ростов».

РИА Новости

НАБЕРЁТ ЛИ «ФАКЕЛ» ПЕРВОЕ ОЧКО?

Наглецы из Воронежа не только не выиграли ни одного матча в РПЛ, но и даже не набрали ни одного очка, однако по игре такого провала не заслуживали. Да и Вадим Евсеев знает, как выжимать максимум при минимуме ресурсов. «Пари НН» как раз тот соперник, с которого надо начинать борьбу за спасение от вылета.

ФК "Факел"

СТАНЕТ ЛИ БЕЗ ТАШУЕВА ЛУЧШЕ?

Главная интрига матча в Грозном – успеют ли клубные боссы найти нового тренера до стартового свистка? В контексте «Ахмата» в течение недели упоминались Магомед Адиев, Сергей Юран, Мирослав Ромащенко, Станислав Черчесов, Мурад Мусаев и Евгений Калешин, однако на момент написания материала к игре с «Оренбургом» команду готовил наставник молодёжной команды Иса Байтиев. Сергей Ташуев объяснял логику руководства при принятии решения о его отставке желанием встряхнуть коллектив. Вот и проверим, насколько это действенная логика.