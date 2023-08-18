Атака «Спартака» против обороны «Зенита». Шанс для москвичей, наконец, победить дома

АБАСКАЛЬ VS СЕМАК

Гильермо Абаскаль второй сезон играет по схемам только с двумя центральными защитниками – 4-3-3, реже – 4-4-2. И продолжает делать акцент на атаку даже в ущерб обороне. Учитывая количество сильных исполнителей в полузащите и нападении, эта тактика выглядит логичной. Намного проще придумать что-то по сочетаниям игроков в атаке, чем пытаться наладить игру в защите.

При этом Абаскаль никак не может научить своих футболистов правильно располагаться в своей штрафной при стандартных положениях. Они размещаются неграмотно, регулярно позволяя соперникам легко забирать подборы и забивать мячи практически без помех.

фото Андрея Аносова / "Совспорт"

Сергею Семаку, напротив, в новом сезоне пришлось экспериментировать. Он попробовал играть по схеме с двумя центральными защитниками, но остался недоволен игрой у своих ворот. Особенно эта проблема проявилась в проигранной встрече с «Динамо». После неё Семак перешёл на схему с тремя центральными защитниками. Сначала были 3-4-3 (против «Крыльев Советов»), потом 3-5-2 (с «Факелом»), и в обоих случаях достигнуты победы. Правда, теперь проблемы возникли впереди.

ФК "Зенит"

Сейчас перед Семаком стоит сложный вопрос, какую тактическую схему выбрать на встречу со «Спартаком». Пока ни одна из схем не может устраивать его полностью, а тут ещё и соперник с очень мощной атакой. О чём Семак будет думать в первую очередь – о защите или о нападении? Попробуем получить ответ, увидев стартовые составы.

БОНГОНДА VS КАССЬЕРРА

С точки зрения атакующего потенциала «Спартак» сейчас выглядит даже сильнее. У красно-белых целая россыпь нападающих и атакующих полузащитников высокого уровня. Продолжают показывать хороший футбол лидеры нападения прошлого сезона Квинси Промес и Александр Соболев. Отлично вписались в командную игру новички Тео Бонгонда (три гола) и Хесус Медина. Виктор Мозес – тоже всё ещё игрок высокого уровня.

фото Андрея Аносова / "Совспорт"

Плюс другие игроки тоже постоянно подключаются к атакам и нацелены на ворота. О силе нападения «Спартака» говорит и тот факт, что команда лидирует по количеству забитых голов в чемпионате. В четырёх турах у красно-белых 11 мячей. Столько же только у ЦСКА и «Крыльев Советов», а у питерцев – лишь семь.

У «Зенита» с уходом Малкома идут поиски нового страйкера. Колумбиец Матео Кассьерра наконец стал стабильным игроком основы и забил три мяча (больше только у Чалова – четыре), но у него нет лидерских качеств.

ФК "Зенит"

Они есть у Вендела, но он в плохом настроении после неудачной попытки сменить обстановку. Клаудиньо продолжает показывать хорошую технику, но его результативность в сезоне пока на нуле. Единственный мяч он забил в кубковом матче с «Ахматом».

Возможно, в такой ситуации Семак начнёт больше доверять Ивану Сергееву. «Джокер» отлично выходил на замену весь прошлый сезон, а в прошлом туре в матче с «Факелом» впервые в сезоне появился с первых минут и сразу забил.

ЛИТВИНОВ VS РЕНАН

А вот в центре обороны больше бед у «Спартака», что и неудивительно, раз эту позицию доверяют номинальному опорнику Руслану Литвинову. В Екатеринбурге он «привёз» пенальти и решающий гол.

РИА Новости

Однако у Георгия Джикии проблемы со здоровьем, а Алексис Дуарте нестабилен и допускает детские ошибки. Как следствие, красно-белые в шести матчах пропустили 13 (!) мячей. Они в поиске новых исполнителей на ответственную позицию, но пока безрезультатно.

ФК "Зенит"

Семаку на старте сезона из-за травм Родригао и Дмитрия Чистякова пришлось ставить в основу несыгранную пару новичков Ренан – Страхиня Эракович. Но при всех талантах Ренана ему ещё только 19 лет. Бразилец регулярно допускает ошибки под прессингом и не всегда хорошо видит поле, позволяя соперникам убегать за спину. Конечно, четыре пропущенных гола в четырёх матчах – не самая плохая статистика по игре в обороне. Но в прошлом сезоне «Зенит» играл в защите надёжнее.