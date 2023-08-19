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Андрей Тихонов: в матче «Спартака» и «Зенита» точно не хочу видеть драк и спорного судейства

Легенда красно-белых дал свой прогноз на дерби двух столиц, которое пройдёт уже в это воскресенье.
Андрей Тихонов: в матче «Спартака» и «Зенита» точно не хочу видеть драк и спорного судейства
19 августа 2023 10:00
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

В эти выходные «Спартак» и «Зенит» встретятся лицом к лицу на футбольном поле. Питерцы испытывают явный кризис в начале этого чемпионата, а вот красно-белые уверенно идут в лидирующем ансамбле. Однако и они испытали значительные трудности в последнем матче с «Уралом». Перед игрой легендарный футболист «Спартака» Андрей Тихонов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал, чего стоит ждать от предстоящего дерби двух столиц, ответил, справится ли Петербург со своим кадровым кризисом и оценил вероятность нового судейского скандала в истории противостояния.

- Чего вы ждёте от игры «Спартака» и «Зенита»? По сути, это главное противостояние начала чемпионата. Кого считаете фаворитом?

- Фаворита в этой игре нет, обе команды достойны друг друга. Уже были моменты, когда «Зенит» уступал в каких-то матчах. А «Спартак» провалился, например, в концовке матча с «Уралом». Неожиданно, кстати.

Никто не ожидал той игры, которую «Спартак» показал в начале сезона. И при такой игре никто не ожидал, что так всё закончится с «Уралом». Может, болельщики или специалисты ожидали, но я не ожидал. Хочется увидеть реакцию «Спартака» на поражение в Екатеринбурге.

ФК "Спартак"

Кто победит? Не знаю. Иногда говорят, что победит сильнейший, но я пока не вижу сильнейшего. Возможно, кому-то повезёт больше, кто-то выжмет из себя больше. Именно в таких играх проявляется футбольный характер.

- Частенько в матчах этих команд футбол превращается в ММА, ждёте чего-нибудь подобного в эти выходные?

- Хочется увидеть красивую игру с обеих сторон, чтобы был футбол, чтобы не переходили в драки, чтобы не было грязи футбольной. Я понимаю, что противостояние между «Спартаком» и «Зенитом» становится всё ярче, но всё же было бы неплохо избежать грязной игры, а тем более драк. Потом ещё ЭСК придётся разбираться с этим. Лучше такого не надо. После матча интересно читать о матче, а не о скандалах, интригах и расследованиях. Просто хочется увидеть красивую игру.

- Могут ли многочисленные кадровые проблемы у «Зенита» сыграть на руку «Спартаку», потому что в этом сезоне команда разобрана, поскольку многие лидеры ушли?

- У «Зенита» собраны довольно качественные футболисты. Посмотрите, кто на скамье запасных. Часть игроков сборной на замене сидели, ещё когда играли Малком и Далер Кузяев. Да, те ушли, ну а что? У всех команд есть проблемы.

РИА Новости

«Спартак» взял, возможно, несколько хороших футболистов, но, как ожидалось, никто не был приобретён в центральную зону защиты. Мы видим эти проблемы, видим, что происходит в защите «Спартака». Команды достойны друг друга. Посмотрим, будет очень интересно.

- Чего вы ждёте от судейства? В последнем матче «Зенита» с «Факелом» было довольно неоднозначное решение судей. Многие опасаются, что это может испортить противостояние.

- Давайте посмотрим. Конечно, хочется, чтобы судьи не принимали таких решений, которые влияют на результат. Есть VAR, специалисты. Хочется верить, что судейство будет качественное. VAR всё-таки есть, и он должен помогать. Но как часто бывает, может вмешаться что-то непонятное, но опять же, будем надеяться, что в этом матче всё обойдется.

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