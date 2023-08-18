Турецкие миллионы за чилийца. ЦСКА спасает трансферную кампанию

Трансферную политику ЦСКА этим летом не критиковал, пожалуй, только ленивый. Нашумевший уход Хесуса Медины в стан принципиальных конкурентов из «Спартака» вкупе с отсутствием приобретений с прицелом на место в основной состав — невесёлый багаж, который явно тяготил и боссов армейского клуба, и Владимира Федотова.

С приходом Аббосбека Файзуллаева лёд, как показалось, тронулся. Оставалось дождаться следующих переходов. При этом даже возможные имеющиеся договорённости могли сорваться из-за санкций, которые наложены на целый ряд организаций в нашей стране.

Даже переход всё того же Файзуллаева был оформлен далеко не сразу. Представители ЦСКА признавались в том, что с перечислением денег за уже, по сути, готовый трансфер, возникли проблемы. Так или иначе, экс-полузащитник «Пахтакора» уже примерил красно-синюю форму.

ПФК ЦСКА

АРМЕЙСКАЯ КОМБИНАЦИЯ

Интересно, что следующее приобретение армейцев может случиться сразу после того, как ряды команды покинул хорошо известный болельщикам клуба футболист. Бахтиёр Зайнутдинов минувшим вечером прилетел в Стамбул для подписания контракта с «Бешикташем» и уже сфотографировался в футболке нового клуба. В ряде СМИ появлялась информация, что ЦСКА хочет получить за Зайнутдинова 6 миллионов евро одним траншем, в то время как стамбульцы готовы предложить три миллиона и ещё столько же прописать в качестве бонусов за будущие достижения игрока на турецких полях. По всей видимости, компромисс был найден, и дело осталось за последними формальностями.

ФК "Бешикташ"

Почти в то же самое время интересная новость пришла из Мексики. Форвард «Леона» Виктор Давила официально покинул свой теперь уже бывший клуб. Чилийский нападающий, которого на протяжении почти всего лета называли одной из главных трансферных целей армейцев, в ближайшее время с большой вероятностью должен влиться в ряды красно-синих. Более того, директор ПФК ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо сообщил, что деньги за Давилу уже «пересекли океан». Так что в ближайшее время столичный клуб может не только укрепить состав, но и компенсировать затраты на этот переход. Поэтому отъезд Зайнутдинова в Турцию и приход Давилы можно в какой-то степени называть звеньями одной цепи.

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УДАЧНАЯ ПОКУПКА

Укрепление атакующей линии явно пойдёт на пользу команде Владимира Федотова. А уход Зайнутдинова вряд ли серьёзно скажется на игровых построениях армейцев. Да, в первых трёх турах Бахтиёр выходил на поле в стартовом составе. Но, во-первых, в ЦСКА без особенных проблем смогут закрыть его позицию. А во-вторых, не стоит забывать, что игру с «Локомотивом» казахстанский полузащитник завершил ещё до перерыва, покинув поле из-за травмы. После чего пропустил и победный матч с «Сочи». Так что в этой ситуации риски турецкой стороны выглядят несомненно серьёзнее.

Нет сомнений в том, что на подписании контракта с чилийским новичком и продаже Бахтиёра Зайнутдинова работа ЦСКА на трансферном рынке не завершится. Поэтому болельщикам красно-синих в ближайшее время стоит внимательно следить за новостями и готовиться приветствовать новых игроков на домашней арене клуба.