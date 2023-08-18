Ромащенко объехал «Усы надежды»! Вечный ассистент Черчесова стал главным тренером «Ахмата»

В последние дни ходило много разговоров о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата». В очередной раз подтвердилась поговорка, что не бывает дыма без огня. В итоге наставником грозненского клуба стал не сам Станислав Саламович, а его «вечный» помощник Мирослав Ромащенко, контракт с которым заключили на 3 года.

Почему ушёл Ташуев

Кто-то считает, что Сергея Ташуева отправили в отставку слишком быстро. Но руководство «Ахмата» можно понять. В прошлом сезоне команда под руководством Сергея Абуезидовича боролась за самые высокие места, заняв пятую позицию по итогам чемпионата. В новом сезоне игра у «Ахмата» не задалась. Как итог – всего 3 очка после 4 туров РПЛ и 2 проигранных встречи в Кубке России.

Главное, что у грозненской команды куда-то пропала ее агрессивная атакующая игра. Футболисты словно забыли, как здорово они действовали в нападении всего несколько месяцев назад. Возможно, тренерский штаб допустил какие-то просчеты в подготовке к сезону. Руководители «Ахмата» решили не ждать пока все наладится и 15 августа объявили о расторжении контракта с Ташуевым. Причем генеральный директор клуба отметил, что с тренером расстались без обид и конфликтов. Решение обосновано исключительно спортивными результатами.

Вечный помощник Черчесова

Сегодня, 18 августа, «Ахмат» официально объявил о назначении на должность главного тренера Мирослава Ромащенко. Вместе с ним в команду придут помощники – Роберт Евдокимов (тренер), Андрей Сосницкий (старший тренер), Александр Гончаров (тренер по физической подготовке) и Вадим Архидьяконских (тренер-аналитик). Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до конца июня 2026 года. Источник фото: ФК "Ахмат"

И это довольно неожиданный выбор, учитывая тренерский путь Ромащенко. Начинал он с работы тренером в дубле московского «Спартака», а в июне 2008 года сенсационно возглавил томскую «Томь», выступающую в Премьер-лиге. Пришел он вместо Валерия Петракова во время перерыва на чемпионат Европы, получив больше месяца на знакомство с командой и подготовку ко второй части чемпионата РПЛ. Но продержаться в Томске на посту главного тренера Ромащенко удалось всего 3 месяца. Под его руководством команда 2 раза победила, 1 раз сыграла вничью и 5 раз уступила с общим счетом 7:15.

После домашнего поражения от «Крыльев Советов» Ромащенко подал в отставку. Примечательно, что генеральный директор «Томи» Юрий Степанов тогда на эмоциях после домашнего разгрома признался в своей ошибке: «пригласить необстрелянных юнцов было с моей стороны непозволительным мальчишеством». Помощником Ромащенко был Валерий Кечинов.

Затем у Мирослава Юрьевича была попытка возглавить команду Первого дивизиона. Он пришел в белгородский «Салют» после лучшего сезона в истории этого клуба. В 2009 году команда стала 7-й в чемпионате. Но и здесь у Ромащенко ничего не получилось. При нем «Салют» много проигрывал, и 17 мая контракт с клубом был расторгнут по обоюдному согласию. В том сезоне «Салют» вылетел во Вторую лигу.

На этом попытки поработать главным тренером у Ромащенко прекратились. В 2011 году его пригласил в свой тренерский штаб в «Жемчужину-Сочи» Станислав Черчесов, вместе с которым Мирослав Юрьевич и колесил по городам России и не только. Черчесов звал его и ассистентом в сборную России по футболу, когда был наставником национальной команды. И в венгерском «Ференцвароше» Ромащенко тоже был помощником Станислава Саламовича вплоть до его увольнения из клуба месяц назад. Был у них совместный опыт работы и в тогда еще грозненском «Тереке» с 2011 по 2013 год. Источник фото: РИА Новости

Других кандидатур не было

Кандидатура Ромащенко, мягко говоря, не выглядит очевидной. Но генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров утверждает, что другие варианты не рассматривались.

«Кандидатура Ромащенко привлекла знаниями, тем, что мы прежде работали вместе и тем, что верим в него. Он опытный тренер, много лет работал в разных ведущих командах. Мы вели переговоры только с Мирославом Юрьевичем. Зачем комментировать слухи про тех тренеров, которые писали в интернете? Ромащенко – наш кандидат», – сказал Айдамиров в интервью Sport24.

Сможет ли Ромащенко воспользоваться этим шансом и поработать главным тренером хотя бы до конца сезона? Это будет его рекорд!