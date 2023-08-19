Миранчук — пушка страшная! «Краснодар» упустил победу за секунды до свистка

После драматичного московского дерби любителей российского футбола в субботу ожидало ещё одно яркое событие — «Краснодар» принимал »»Локомотив». Команда Владимира Ивича выходила на эту игру с дополнительной мотивацией — незадолго до этого «Урал» победил в Калининграде и взобрался на первое место в турнирной таблице. Лидерство нужно было возвращать, поэтому хозяева поля сразу же попытались забрать мяч под свой контроль.

Получилось это далеко не сразу. Первые 20 минут москвичи, переносившие краснодарскую жару явно хуже соперников, довольно уверенно оборонялись. А удар Александра Черникова, пусть и не без труда, отразил Илья Лантратов. Первый настоящий шанс забить южане получили в середине тайма. И сразу же, что называется, почти стопроцентный. Волков не без труда остановил мяч в штрафной соперника, но в итоге голкиперу «Локомотива» пришлось сбивать Сергея. Консультация Евгения Кукуляка с комнатой ВАР была недолгой — главный арбитр даже не пошёл к монитору.

Приводить приговор в исполнение отправился тот, с кого и начался острый эпизод у ворот Лантратова — Эдуард Сперцян. И через какие-то мгновения болельщики хозяев разочарованно выдохнули. Лидер атак «Краснодара» сумел перехитрить главного в нашем чемпионате специалиста по отражению пенальти, но при этом не попал в створ.

Источник фото: ФК «Краснодар»

Этот досадный промах только раззадорил южан. Атаки на ворота «Локомотива» накатывались одна за одной, но игрокам атаки «Краснодара» всякий раз не хватало точности в завершающей стадии. В свою очередь, у гостей в созидании не получалось практически ничего. Несколько неплохих прорывов в исполнении молодого Сергея Пиняева так и закончились ничем. На перерыв команды отправились при нулях на табло.

Зато второй тайм начался с бури положительных эмоций на трибунах. Уже в первой же атаке после возвращения из раздевалки «Краснодар» наконец-то воплотил своё преимущество в гол. Батчи нанёс удар в дальний угол, Лантратов еле-еле дотянулся до мяча, но на отскоке первым оказался Ильзат Ахметов, которому оставалось только не промахнуться мимо пустого створа.

После этого команда Владимира Ивича по инерции продолжила атаковать, а «Локомотиву» нужно было срочно что-то менять. Выход на поле главного джокера железнодорожников на старте этого сезона — Наира Тикнизяна — немного освежил игру москвичей. Но с ударами в створ ворот дело у гостей по-прежнему не клеилось. Мяч упорно не долетал даже до рук Матвея Сафонова.

Источник фото: РИА Новости

Тем не менее столичные футболисты не теряли надежд на то, чтобы спасти игру. Но их попытки создать опасность у ворот «Краснодара» выглядели больше плохо организованным хаосом, чем подобием решающего штурма. В свою очередь, хозяева поля методично оборонялись, не выпуская соперников на позиции, с которых хотя бы теоретически можно нанести прицельный и мощный удар. Да, преимущество команды Владимира Ивича по счёту было шатким, но в целом было видно, что помочь «Локомотиву» записать одно очко в турнирную таблицу может только какое-то чудо.

И оно случилось на последней компенсированной главным арбитром минуте. Антон Миранчук своим точным ударом принёс москвичам ничью. Которой они, по большому счёту, не заслужили. 1:1 — «Краснодар» теряет первые очки в чемпионате и теперь делит первую строчку с «Уралом».