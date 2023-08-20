«Срочно избавляться от Дзюба-зависимости!» Экс-президент «Локо» жёстко прошёлся по команде

Вчера вечером завершился один из центальных матчей пятого тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Краснодаром». Красно-зеленые почти ничего не создали в атаке и лишь на последних минутах спасли для себя ничью. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» бывший президент клуба раскритиковал игру команды в последних матчах, рассказал о создавшей зависимости «Локо» от форварда и назвал причину резкого спада одного из лидеров старта сезона Наира Тикнизяна.

- Как оцените итог матча? В концовке «Локомотив» прямо-таки спасся. Заслужила ли команда, на ваш взгляд, ничью?

- Знаете, я смотрю уже третью или четвёртую игру «Локомотива» подряд. В последних матчах очень тягостное и удручающее впечатление у меня оставляет игра команды. Вроде бы и игроки сильные, и скамейка хорошая, и тренер толковый, но игра просто рассыпается на малейшие частицы. Нет сбалансированности в игре, нет рисунка. Даже в центре обороны и в опорной зоне, где играют сильные и опытные Карпукас и Баринов, даже она проседает. Крайние защитники - вообще без комментариев. Сегодня Ненахов, когда гол из его зоны забивают, просто стоит и смотрит футбол. Из-за спины его выбежали и забили.





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Не впечатляют, к сожалению. Единственные козыри команды - настойчивость и упорство, которые позволили ей сравнять. «Локомотив», как в старые добрые времена, не сдаётся до последней секунды. А игру тренерскому штабу, конечно, нужно поправлять. Надо что-то делать, причём срочно. Возникает чувство, что игроки встретились только 5 минут назад и впервые видят друг друга. Непонимание абсолютное, потери, схватил один игрок мяч и побежал с ним, потерял, другой схватил, и история повторяется. Нет рисунка.

Пиняев потерялся, вообще не видно его. Жемалетдинов, по-моему, точно не готов был к игре. Тренерский штаб должен был это видеть, впечатление не очень хорошее у меня от игры. Но то, что на последних секундах Миранчуку удалось сравнять счёт, это радует и впечатляет, может быть, это их как-то встряхнёт и поможет им исправить игру. Может, они начнут наконец-то играть.





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- Можете выделить светлые пятна в составе сегодня?

- Радует вратарь, который показывает очень надёжную игру. Вот Лантратов, надо отдать ему должное. Я не очень верил в его талант, мне всегда больше нравился Гильерме, и я всегда негодовал, почему он не играет. Но вот за эти игры Лантратов доказал, что он очень опытный и сильный вратарь, который создаёт крепкую основу команде.

Неплохо сегодня выглядел Глушенков, очень неплохо. Играл на новой для себя позиции и классно её закрыл. Но у меня, в общем-то, сложилось впечатление, что они без Дзюбы как будто теряются. Или привыкли к тому, что Дзюба должен быть рядом и на него надо играть постоянно. А так, Глушенков классно сыграл, Карпукас, такой незаметный игрок, но он очень много работы проделывает. Рыбчинский, хотя, может он в честь дня рождения так неплохо смотрелся.





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- Как вы считаете, повлияло ли отсутствие Дзюбы на столь блёклую игру «Локо» в атаке?

- Понимаете, когда первые игры в прошлом году с ним начали играть, они привыкли к нему. Он встроился в игру «Локомотива». Когда у тебя впереди есть такой игрок, как Дзюба, это означает играть на отбой, чтобы он зацепился. Пока он мяч заберёт, успеют подтянуться полузащитники. Образуется рисунок игры, образуется какой-то стиль. И к этому привыкаешь, а когда этого игрока вдруг нет, то тогда все рассыпается.

Такое чувство, что именно это произошло с командой. Хорошо это или плохо? Конечно, не очень хорошо, когда всё зависит от одного игрока. Дзюба-зависимость какая-то, от которой надо срочно избавляться. В «Зените» это было незаметно, когда он там играл. Они и с ним, и без него достойно играли. А вот здесь, в «Локо», сильно заметно. Но, может, Дзюба поправится к следующему туру и они будут лучше выглядеть, посмотрим.

- Дзюба остаётся футболистом, по-вашему? Или же амплуа комика ему уже больше подходит?

- Мне не нравится его поведение в быту, в прессе. Ты все-таки медийный человек и должен вести себя достойно. Кто бы тебя там ни оскорбил, обидел, задал глупый вопрос. Ты имей своё достоинство, ты же не просто мальчишка, а уже опытный и публичный человек. Тебя вся Россия знает, но вот и веди себя достойно. Что касается на поле, то он очень много делает для команды в игре, даже если он не забивает. Он все время может зацепиться за мяч, сбросить, в подыгрыше сыграть. Это всё хорошие качества, как футболист он полезен. А вот как человек, я думаю, с ним надо серьёзно разговаривать.

Нужно людям в клубе с ним работать. Когда его зашкаливает - необходимо останавливать вовремя. Для этого есть администрация, дирекция, совет директоров. Нужно с ним разговаривать и объяснять, что нельзя себя так вести, это плохо. Футболист не имеет права плохо влиять на имидж клуба, иначе это приведёт к штрафам и наказаниям. То, как он ведёт себя, почти никому не понравится.

- Тикнизян также в последних матчах слился с газоном, как считаете, что повлияло на его спад?

- Такие спады бывают у всех футболистов. Игрок не может быть на одном уровне. Он до определённого уровня дорастает, а потом у него может быть лучшая или худшая игра, может серию пойти забивать. Это должно было случиться. Когда-то фарт пошёл, потом не получилось. Я думаю, что это все пройдёт. Самое главное, что у него есть определённый уровень мастерства, ниже которого он не опустится. Да, иногда может плохо сыграть, иногда лучше. Но тем не менее я думаю, что это уже сформировавшийся футболист, и дальше ему, если сам поймёт, нужно каждый день доказывать, нельзя на старом багаже жить. Если он сможет, то у него всё будет в порядке.





Источник фото: РИА Новости

- Можно ли сказать, что разговоры о Европе вскружили ему голову?

- Это всегда влияет на футболиста. Кто говорит, что это не влияет на игрока - неправда. Это всегда влияет: хочет спортсмен или не хочет. Поспешно он начинает об этом думать, это всегда влияет на игру. Вспомните, как начали говорить о переходе Захаряна в Англию, сразу он немного потерялся. Это обычная история. И с Бариновым то же самое было, когда пошли слухи, что он в Германию уезжает. Это бывает не со всеми футболистами, но со многими случается, особенно с молодыми. Поэтому я не исключаю, что это на него повлияло.

- По всей видимости, Изидор скоро направится на выход. Насколько это серьёзная потеря для «Локо»?

- Изидор, когда хочет играть, он в порядке. Это хороший мастер. Но вся беда в том, что он играть не хочет. Не знаю, в России он не хочет играть или в «Локомотиве», но он всем своим видом даёт понять, что не заинтересован в игре. А мастер он, конечно, хороший. И если бы он хотел играть в «Локомотиве», то принёс бы много пользы, я думаю. Раз не хочет, то надо отпускать и расставаться, что ж теперь делать.





Источник фото: РИА Новости

- «Краснодар», в свою очередь, сейчас лидирует, верите ли вы в теоретическое чемпионство быков?

- Я думаю, что это нереально сегодня. Понимаете, 5-й тур закончится только в воскресенье - это очень мало. Если посмотреть все наши чемпионаты, в первые туры обычно кто-то появляется: «Урал» может появиться, пермский «Амкар». Потом это всё устаканится. К 10-му, может, к 12-му туру, я думаю, всё встанет на свои места. Я не сомневаюсь, что «Зенит» первое место за собой застолбил.

Думаю, в этом сезоне вряд ли кто-то будет спорить за чемпионство, а вот за второе место борьба будет очень жёсткая, и здесь все подключатся: и «Краснодар», и ЦСКА, и «Спартак», и «Динамо», который сегодня прекрасную игру провёл. Мне очень нравится, как в «Динамо» работает новый тренер. Я очень боялся, что он начнет истерить, теряться, потому что давление большое. А он нет, спокойно делает свою работу.