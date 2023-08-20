Уникальное достижение Месси. Маленький гений доказал, что он инопланетянин

После ухода Криштиану Роналду и Лионеля Месси из европейских клубов и переезда в другие части света, двух главных звёзд мирового футбола последних десятилетий неминуемо продолжали сравнивать между собой. У португальца дела в саудовском «Аль-Насре» пока идут с переменным успехом. Победы чередуются с необъяснимыми поражениями. А сам Роналду далеко не всегда может помочь команде переломить ход неудачно складывающихся матчей.

Тем не менее, свой первый трофей на новом месте Криштиану выиграл раньше аргентинца. 12 августа его «Аль-Наср» завоевал Кубок арабских чемпионов, обыграв в финале «Аль-Хиляль» - 2:1. Причём сам Роналду отметился дублем в решающем матче. Шах и мат, Лионель? Не тут-то было.

Месси в отличие от Криштиану пришёл, что называется, на «выжженную землю». До недавнего времени «Интер Майами» был одной из худших команд MLS. И о каких-то турнирных победах клубу из Флориды приходилось только мечтать — да и то в довольно долгой перспективе. Но приход Месси преобразил скромный доселе клуб, причём мгновенно.

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Первым испытанием для Лео в новой команде стал североамериканский Кубок лиг. От «Интера» и Месси лично не ждали чудес. Аргентинец неоднократно заявлял, что едет в США отдохнуть от внимания всего мира. И многим могло показаться, что решение перебраться за океан — это начало его подготовки к уходу на заслуженный отдых.

Но Лионель сразу же начал забивать едва ли ни в каждом матче, а его клуб, ещё недавно коллекционировавший поражения, уверенно двинулся сначала к плей-офф, а затем и к финалу. Благодаря победе над «Филадельфией» «Интер Майами» обеспечил себе путёвку в розыгрыш Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Но и этого Месси было мало. Он ждал первого трофея в Северной Америке, до которого оставался один шаг.

В финале Кубка лиг клуб из Флориды сошёлся с «Нэшвиллом». И Месси вновь взял на себя роль заводилы и лидера атак. Он и открыл счёт в решающем матче, выведя «Интер Майами» вперёд. Соперники смогли отыграться — и судьба трофея решалась в серии пенальти. В которой первым к точке подошёл сам аргентинец — и не подвёл, подав прекрасный пример партнёрам по команде. В итоге серия получилась нервной и затяжной, но нервы у футболистов «Интера» всё же оказались крепче. И уже совсем скоро счастливый Месси отправился за вожделенным призом.

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Благодаря победе в турнире Лионель установил историческое достижение. До этого момента в его активе было 43 выигранных трофея и он делил первое место по этому показателю с ещё одним экс-футболистом «Барселоны» Дани Алвесом. Теперь же Месси — абсолютный рекордсмен по количеству выигранных в мировом футболе титулов.

Впереди у Месси и его команды продолжение сезона MLS, дела в котором у «Интера» пока идут из рук вон плохо. Но не стоит забывать, что регулярный сезон приостанавливался на время проведения Кубка лиг — и Лионель ещё не успел сказать там своего слова. Так что аргентинец приложит все силы для того, чтобы выправить ситуацию. Ведь находиться на вторых ролях он не привык — даже если кто-то успел ему поверить и посчитать игру Месси в Америке чем-то вроде отпуска.