Кузяев забил первый гол во Франции. Фанаты «Гавра» были в восторге

Далер Кузяев долгое время задумывался о желании поиграть в Европе, но реализовал свою мечту только сейчас. Сперва многих удивил выбор – «Гавр». Новичок Лиги 1, который к тому же был больше известен свой надёжной защитой, тогда как атака проседала. Короче говоря, не самый очевидный выбор. Однако, судя по всему, главный тренер клуба сумел убедить российского полузащитника, что у него будет важная роль на поле.

И вот уже во втором своём официальном матче за новый клуб Кузяев забил. Получив пас на линии штрафной, Далер зарядил с левой ноги по воротам в одно касание, отправив мяч роскошным ударом в дальнюю девятку. У вратаря «Бреста» не было никаких шансов спасти свою команду. Интересно, что россиянин очень спокойно отреагировал на столь роскошное взятие ворот.

ФК "Гавр"

По итогам матча именно Кузяев получил самую высокую оценку в своей команде, правда, это не помогло в итоге «Гавру» набрать очки. Гол Далера стал единственным для клуба в игре, а вот «Брест» отличился дважды, причём решающий гол забил всего через несколько минут после выстрела Кузяева.

Стоит заметить, что в прошедшем матче Кузяев действовал куда более нацеленно на чужие ворота, чем в 1-м туре. Против «Бреста» Далер нанёс четыре удара, что оказалось самым высоким показателям среди футболистов обеих команд, тогда как неделю назад лишь раз побеспокоил вратаря соперника, да и то ударом мимо створа.

Кстати, первый матч Далеру удался куда хуже: против «Монпелье» Далер действовал не так уж и плохо, был достаточно активен, но пара ошибок, после которых соперник развил голевые атаки, похоронили надежды на успешный дебют. После этого у кого-то могли возникнуть сомнения в том, что россиянин способен достойно смотреться на уровне Лиги 1, но, как видите, уже второй матч оставил совершенно другое впечатление.

Будем надеяться, что и дальше у Кузяева всё будет получаться, а другие наши футболисты с большим стремлением начнут отправляться в европейские чемпионаты, где будут прогрессировать.