Кузяев забил первый гол во Франции. Фанаты «Гавра» были в восторге

Далер Кузяев долгое время задумывался о желании поиграть в Европе, но реализовал свою мечту только сейчас. Сперва многих удивил выбор – «Гавр». Новичок Лиги 1, который к тому же был больше известен свой надёжной защитой, тогда как атака проседала. Короче говоря, не самый очевидный выбор. Однако, судя по всему, главный тренер клуба сумел убедить российского полузащитника, что у него будет важная роль на поле.
И вот уже во втором своём официальном матче за новый клуб Кузяев забил. Получив пас на линии штрафной, Далер зарядил с левой ноги по воротам в одно касание, отправив мяч роскошным ударом в дальнюю девятку. У вратаря «Бреста» не было никаких шансов спасти свою команду. Интересно, что россиянин очень спокойно отреагировал на столь роскошное взятие ворот.
По итогам матча именно Кузяев получил самую высокую оценку в своей команде, правда, это не помогло в итоге «Гавру» набрать очки. Гол Далера стал единственным для клуба в игре, а вот «Брест» отличился дважды, причём решающий гол забил всего через несколько минут после выстрела Кузяева.
Стоит заметить, что в прошедшем матче Кузяев действовал куда более нацеленно на чужие ворота, чем в 1-м туре. Против «Бреста» Далер нанёс четыре удара, что оказалось самым высоким показателям среди футболистов обеих команд, тогда как неделю назад лишь раз побеспокоил вратаря соперника, да и то ударом мимо створа.
Кстати, первый матч Далеру удался куда хуже: против «Монпелье» Далер действовал не так уж и плохо, был достаточно активен, но пара ошибок, после которых соперник развил голевые атаки, похоронили надежды на успешный дебют. После этого у кого-то могли возникнуть сомнения в том, что россиянин способен достойно смотреться на уровне Лиги 1, но, как видите, уже второй матч оставил совершенно другое впечатление.
Будем надеяться, что и дальше у Кузяева всё будет получаться, а другие наши футболисты с большим стремлением начнут отправляться в европейские чемпионаты, где будут прогрессировать.