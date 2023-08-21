Без Фака скучно! Дзюба - персонаж из «Наша Russia»

Лионель Месси завоевал трофей с худшей командой МЛС, поставив рекорд по количеству трофеев. Между тем я видел несколько фрагментов, когда ему не оказывают никакого сопротивления.

Так же было и против Уэйна Гретцки в НХЛ. Невозможно было представить, что человек применит против него силовой приём. Однако Уэйн играл в лучшей лиге мира, а Месси – в посредственной (не хочу обидеть американцев). Поэтому, с учётом набора соперников и отношением к Лионелю, он вскоре сможет выиграть и 447-й трофей.

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Он большой молодец. Его для этого и приобретали, это экономическая покупка. В своё время и Пеле так играл за «Космос», и многие другие спортсмены. Сейчас идёт стремительное возрождение футбола в США и Саудовской Аравии. Крайне любопытно наблюдать за развитием таких лиг. Как бы там ни было, жизнь у человека одна, денег платят много, видно, как люди, которые могли бы ещё поиграть в элитных турнирах, выбирают варианты для обеспечения безбедной старости, хотя они давно уже мультимиллионеры. Таков человек.

Так что трансфер Месси в первую очередь – бизнес-покупка. Он тоже может быть бенефициаром всех этих историй. Деньги огромные, я рад за него. Надеюсь, Месси продолжит выступать за сборную. Там будет совсем другой уровень соперников.

ДЗЮБА НАС ВСЕХ ДРАЗНИТ

Криштиану Роналду уехал в Саудовскую Аравию и уже несколько раз был замешан в скандалах. Он перекрестился, поссорился с судьями, вызвал много вопросов своим поведением за пределами поля. Поэтому буду сравнивать его не с Месси, а с Дзюбой. Совершенно очевидно, что Криштиану берёт пример именно с Артёма. Он становится таким мальчишом-плохишом.

И бог с ним, с Роналду, а вот про Дзюбу хотелось бы отдельно поговорить. На самом деле, я к нему очень хорошо отношусь, однако был обескуражен последними пассажами. Нужно быть тоньше и умнее. Если ты выбрал публичную профессию, нужно отдавать себе отчёт в том, что может произойти.

Действительно, если бы он работал библиотекарем, что сложно представить, наверное, вряд ли бы его кто-то снимал на видео. Хотя, с другой стороны, если бы Артём работал контролёром в автобусе, в случае такого обращения с пассажирами он тоже мог бы стать объектом для съёмок. Дзюба думает, что он ещё мальчишка, но он взрослый мужик.

РИА Новости

Всем уже известны его сексуальные аппетиты. Ему нужно просто прийти в себя, только и всего. Хотя, когда он позволял себе выпады в стиле Сергея Юрьевича Белякова в адрес телевизора, откуда вещал мой коллега Михаил Моссаковский, я не увидел ничего предосудительного. Каждый из нас любит или любил разговаривать с телевизором. Это такая русская народная забава, которую блестяще показали в шоу «Наша Russia».

И всё-таки, думаю, Артём чувствует безнаказанность. Я уже говорил, что некоторые наши деятели футбола оборзели. Дзюбу после истории с журналистом можно было наказать построже. Как бы там ни было, повторюсь, с одной стороны, я могу понять Дзюбу: в его жизни всё непостоянно – то он всенародный любимец, то осыпаем проклятиями. С другой стороны, ему нужно быть умнее, тоньше и держать удар.

Можно ли предположить, что он дразнит КДК, выдавший ему условную дисквалификацию на два матча? Он, без сомнения, всех нас дразнит. Это лишний раз говорит о его определённой безнаказанности. Подождём, доиграется ли. Флаг в руки тем, кто считает, что такие поступки нужно оставлять без внимания.

ШИРОКОВ? БЕЗ СОМНЕНИЯ, НЕТ!

Григорян, который так и не извинился перед девушкой. Обратите внимание, насколько свободно и комфортно чувствует себя нерукопожатный Роман Широков, которого даже мои коллеги приглашают в эфиры, хотя, с моей точки зрения, это абсолютно неприемлемая история. На меня несколько раз выходили люди, связанные с Широковым, и спрашивали, возможно ли его появление в моих эфирах. Я отвечал: «Без сомнения, нет». Мне брезгливо находиться рядом с этим человеком и протягивать ему руку.

Соцсети Романа Широкова

У него было несколько эпизодов, все о них прекрасно знают. Есть много других замечательных людей, с которыми я с удовольствием поработаю. Все люди, которые так или иначе связаны с футболом, мечтают вместе со мной обсуждать этот вид спорта. Понятно почему. Им интересно, это космический уровень.

Я сейчас хожу по Махачкале, мы снимаем большой проект – второй сезон «Вызова» на «ТНТ». Люди говорят: «О, это же вы, футбольный обозреватель». То есть замечательные дагестанские поклонники футбола, которым я передаю большой привет, знают, что я не комментатор, которых много, а футбольный обозреватель. Обозреватель в стране один, как известно.

КОУ ВОСХИЩАЛСЯ ВЕСЬ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Президентом Международной легкоатлетической федерации Себастьяном Коу восхищался весь Советский Союз. Мы помним слова Маргарет Тэтчер, которая поздравляла героя московской Олимпиады, говоря: «Как премьер-министр я не могу одобрить вашей поездки в Москву, но как болельщица я вас поздравляю». Потому что Себастьян Коу был как пловец Сальников, как гребец Парфенович – для меня главным героем той Олимпиады.

Я согласен с тем, что он давно превратился в русофоба. Иногда он пытается делать хорошую мину при плохой игре, но в целом, конечно, на протяжении очень многих лет ведёт себя необъективно по отношению к российским спортсменам, мягко говоря.

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Я не его пресс-секретарь, но хочу сказать, что сейчас мы зависим от руководителей больших федераций и помним, что на протяжении многих лет целые поколения российских легкоатлетов не знают, что такое выступать с флагом и гимном. Это уже люди, которые выросли во взрослых спортсменов, начиная с юниорского возраста.

Считаю, что в нашей стране необходимо с утроенной энергией относиться к королеве спорта. В Москве нет легкоатлетического стадиона, потому что «Лужники» – олимпийская арена с дорожками, которая блестяще принимала чемпионат мира 2013 года – стали футбольной ареной. Конечно, нам нужен в российской столице хороший легкоатлетический стадион. Более того, сейчас на фоне сложных времён я много говорил о поддержке спорта и спортсменов и отмечу, что лёгкая атлетика должна быть самой обсуждаемой и помогаемой.

Мы видим, что атлетов поддерживают финансово, соревнования проводятся, их будет ещё больше, например, всевозможные международные турниры. Здесь мы пытаемся сохранить спорт в стране, можно всячески приветствовать те усилия, которые для этого предпринимаются и руководством страны, и профильным министерством, и федерациями.