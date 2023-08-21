Без Фака скучно! Дзюба - персонаж из «Наша Russia»

Лионель Месси завоевал трофей с худшей командой МЛС, поставив рекорд по количеству трофеев. Между тем я видел несколько фрагментов, когда ему не оказывают никакого сопротивления.
Так же было и против Уэйна Гретцки в НХЛ. Невозможно было представить, что человек применит против него силовой приём. Однако Уэйн играл в лучшей лиге мира, а Месси – в посредственной (не хочу обидеть американцев). Поэтому, с учётом набора соперников и отношением к Лионелю, он вскоре сможет выиграть и 447-й трофей.
Он большой молодец. Его для этого и приобретали, это экономическая покупка. В своё время и Пеле так играл за «Космос», и многие другие спортсмены. Сейчас идёт стремительное возрождение футбола в США и Саудовской Аравии. Крайне любопытно наблюдать за развитием таких лиг. Как бы там ни было, жизнь у человека одна, денег платят много, видно, как люди, которые могли бы ещё поиграть в элитных турнирах, выбирают варианты для обеспечения безбедной старости, хотя они давно уже мультимиллионеры. Таков человек.
Так что трансфер Месси в первую очередь – бизнес-покупка. Он тоже может быть бенефициаром всех этих историй. Деньги огромные, я рад за него. Надеюсь, Месси продолжит выступать за сборную. Там будет совсем другой уровень соперников.
ДЗЮБА НАС ВСЕХ ДРАЗНИТ
Криштиану Роналду уехал в Саудовскую Аравию и уже несколько раз был замешан в скандалах. Он перекрестился, поссорился с судьями, вызвал много вопросов своим поведением за пределами поля. Поэтому буду сравнивать его не с Месси, а с Дзюбой. Совершенно очевидно, что Криштиану берёт пример именно с Артёма. Он становится таким мальчишом-плохишом.
И бог с ним, с Роналду, а вот про Дзюбу хотелось бы отдельно поговорить. На самом деле, я к нему очень хорошо отношусь, однако был обескуражен последними пассажами. Нужно быть тоньше и умнее. Если ты выбрал публичную профессию, нужно отдавать себе отчёт в том, что может произойти.
Действительно, если бы он работал библиотекарем, что сложно представить, наверное, вряд ли бы его кто-то снимал на видео. Хотя, с другой стороны, если бы Артём работал контролёром в автобусе, в случае такого обращения с пассажирами он тоже мог бы стать объектом для съёмок. Дзюба думает, что он ещё мальчишка, но он взрослый мужик.
Всем уже известны его сексуальные аппетиты. Ему нужно просто прийти в себя, только и всего. Хотя, когда он позволял себе выпады в стиле Сергея Юрьевича Белякова в адрес телевизора, откуда вещал мой коллега Михаил Моссаковский, я не увидел ничего предосудительного. Каждый из нас любит или любил разговаривать с телевизором. Это такая русская народная забава, которую блестяще показали в шоу «Наша Russia».
И всё-таки, думаю, Артём чувствует безнаказанность. Я уже говорил, что некоторые наши деятели футбола оборзели. Дзюбу после истории с журналистом можно было наказать построже. Как бы там ни было, повторюсь, с одной стороны, я могу понять Дзюбу: в его жизни всё непостоянно – то он всенародный любимец, то осыпаем проклятиями. С другой стороны, ему нужно быть умнее, тоньше и держать удар.
Можно ли предположить, что он дразнит КДК, выдавший ему условную дисквалификацию на два матча? Он, без сомнения, всех нас дразнит. Это лишний раз говорит о его определённой безнаказанности. Подождём, доиграется ли. Флаг в руки тем, кто считает, что такие поступки нужно оставлять без внимания.
ШИРОКОВ? БЕЗ СОМНЕНИЯ, НЕТ!
Григорян, который так и не извинился перед девушкой. Обратите внимание, насколько свободно и комфортно чувствует себя нерукопожатный Роман Широков, которого даже мои коллеги приглашают в эфиры, хотя, с моей точки зрения, это абсолютно неприемлемая история. На меня несколько раз выходили люди, связанные с Широковым, и спрашивали, возможно ли его появление в моих эфирах. Я отвечал: «Без сомнения, нет». Мне брезгливо находиться рядом с этим человеком и протягивать ему руку.
У него было несколько эпизодов, все о них прекрасно знают. Есть много других замечательных людей, с которыми я с удовольствием поработаю. Все люди, которые так или иначе связаны с футболом, мечтают вместе со мной обсуждать этот вид спорта. Понятно почему. Им интересно, это космический уровень.
Я сейчас хожу по Махачкале, мы снимаем большой проект – второй сезон «Вызова» на «ТНТ». Люди говорят: «О, это же вы, футбольный обозреватель». То есть замечательные дагестанские поклонники футбола, которым я передаю большой привет, знают, что я не комментатор, которых много, а футбольный обозреватель. Обозреватель в стране один, как известно.
КОУ ВОСХИЩАЛСЯ ВЕСЬ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
Президентом Международной легкоатлетической федерации Себастьяном Коу восхищался весь Советский Союз. Мы помним слова Маргарет Тэтчер, которая поздравляла героя московской Олимпиады, говоря: «Как премьер-министр я не могу одобрить вашей поездки в Москву, но как болельщица я вас поздравляю». Потому что Себастьян Коу был как пловец Сальников, как гребец Парфенович – для меня главным героем той Олимпиады.
Я согласен с тем, что он давно превратился в русофоба. Иногда он пытается делать хорошую мину при плохой игре, но в целом, конечно, на протяжении очень многих лет ведёт себя необъективно по отношению к российским спортсменам, мягко говоря.
Я не его пресс-секретарь, но хочу сказать, что сейчас мы зависим от руководителей больших федераций и помним, что на протяжении многих лет целые поколения российских легкоатлетов не знают, что такое выступать с флагом и гимном. Это уже люди, которые выросли во взрослых спортсменов, начиная с юниорского возраста.
Считаю, что в нашей стране необходимо с утроенной энергией относиться к королеве спорта. В Москве нет легкоатлетического стадиона, потому что «Лужники» – олимпийская арена с дорожками, которая блестяще принимала чемпионат мира 2013 года – стали футбольной ареной. Конечно, нам нужен в российской столице хороший легкоатлетический стадион. Более того, сейчас на фоне сложных времён я много говорил о поддержке спорта и спортсменов и отмечу, что лёгкая атлетика должна быть самой обсуждаемой и помогаемой.
Мы видим, что атлетов поддерживают финансово, соревнования проводятся, их будет ещё больше, например, всевозможные международные турниры. Здесь мы пытаемся сохранить спорт в стране, можно всячески приветствовать те усилия, которые для этого предпринимаются и руководством страны, и профильным министерством, и федерациями.