ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Кидаться помоями в Абаскаля неуместно. Тренер смело ищет и пробует варианты

После дерби двух столиц все дружно набросились на тренера «Спартака», чего он определённо не заслужил.
Кидаться помоями в Абаскаля неуместно. Тренер смело ищет и пробует варианты
21 августа 2023 12:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: РИА Новости

По итогам матча «Спартак» – «Зенит» больше всего досталось главному тренеру москвичей Гильермо Абаскалю. Его обвиняют в неверном выборе тактики, поиске оправданий после поражения и в целом слабой игре подопечных. Красно-белые, конечно, уступили, но разве заслуживает наставник всех тех помоев, которые на него сейчас льются?

Надо понимать, что у молодого наставника совершенно другой менталитет. В детстве он постигал футбольные азы в академии «Севильи» и даже пробовался попасть в каталонскую «Ла Масию». Помимо футбола занимался самыми разными видами спорта, готовился к тренерской карьере, а также помимо родного испанского языка выучил ещё четыре. И вот от такого разностороннего человека вы ожидаете скучного зашоренного движения по прямой линии без экспериментов с составом?

У нас с детства в игровых видах спорта закладываются совершенно другие основы, где во главу угла ставится безошибочность. Главное – не накосячить. Разумеется, когда потом к нам приезжает специалист, который не боится экспериментировать даже в больших и статусных матчах, то мы сразу пытаемся «приземлить» этого выскочку.

Некоторые возмущаются, почему на скамейке оказались Руслан Литвинов и Тео Бонгонда. Но первый провёл далеко не самый удачный матч против «Урала», а вторым, возможно, Абаскаль хотел усилить игру по ходу. В любом случае за результат отвечает тренер, поэтому он понимает, что делает. Не всем болельщикам могут нравиться его решения, но он и не должен подстраиваться под них при выборе стартового состава или расстановки.

Андрей Аносов / "Совспорт"

В обороне «Спартак», конечно, сыграл так себе, но разве тренер виноват в том, что защитники оставляют совершенно одного Ивана Сергеева, который бьёт в перекладину? Или когда Георгий Джикия играет настолько неуклюже, что срезает мяч в свои ворота после удара, летевшего мимо? Может, это Абаскаль сказал Алексису Дуарте сыграть абсолютно по-дурацки в ситуации со вторым голом «Зенита»?

Зато почему-то все проигнорировали, что красно-белые гораздо интереснее заиграли после перерыва. Это ли не показатель тренерской работы, если он в состоянии взбодрить подопечных? Игра показала, что у «Спартака» большие проблемы в обороне, над которыми, вне всяких сомнений, предстоит ещё немало поработать. Вот только это нельзя считать причиной спускать всех собак на бедного Гильермо. К тому же, если верить продвинутому показателю xG (пусть его и считают многие по-своему), то у москвичей было даже больше опасных моментов – 1.23 против 1.04.

«Спартак» должен исправлять и делать работу над ошибками. Мы пропускаем и забиваем все вместе. Нужно продолжать верить в ребят и идти вперед. Уверен, что мы всё поправим», – сказал после игры рулевой столичной команды. Разве после такого не захочется приложить все силы, чтобы в следующий раз не подвести тренера? Это как раз яркий пример выстраивания в коллективе доверительных отношений, когда наставник поддерживает после ошибок, а не распекает в эмоциональном порыве.

Андрей Аносов / "Совспорт"

Причём ничего страшного не произошло. Да, красно-белые пропустили вперёд себя питерцев, но отстают только на одно очко, как и от «Динамо». У ЦСКА вообще те же девять баллов в активе. «Краснодар» убежал вперёд, но успех в чемпионате зависит не от побед в больших матчах, а от стабильности на дистанции. И «Спартак» её демонстрировал: пять побед подряд со старта сезона в РПЛ и Кубке России, причём не скучные и вымученные, а яркие и зрелищные. Кто-то припомнит игру с «Уралом», но когда соперник выигрывает, хотя уступал в счёте до 90-й минуты, то это больше похоже на случайность, чем какую-то закономерность.

Прежде чем втаптывать имя Абаскаля в грязь, давайте понаблюдаем за тем, как его команда будет смотреться дальше. Впереди у «Спартака» игры против периодически бодрого «Ахмата», а затем «Динамо», «Краснодара» и «Сочи». Вот если и там красно-белые будут выглядеть посредственно, а результаты окажутся неудовлетворительными, тогда уже можно задавать соответствующие вопросы к тренеру.

Понятно, что поражение в столь принципиальном матче тяжело воспринимается болельщиками команды, но надо же сохранять хотя бы намёк на хладнокровие. Многих «триггернули» слова испанца о том, что ранняя жёлтая карточка поломала игру. Вот только с каких пор это говорит о качестве работы тренера? Хави, например, жаловался на жару, Юрген Клопп – на сухое поле, Пеп Гвардиола – на расписание и вес мячей, Жозе Моуриньо – на работу болбоев, а Алекс Фергюсон однажды вообще на цвет формы. Эти слова тоже делают наставников физруками? Или это другое?

Андрей Аносов / "Совспорт"

Давайте уже отстанем от Абаскаля и дадим человеку поработать: найти наилучшие сочетания, постараться привести в чувства защиту. Испанец выиграл пять матчей подряд со старта сезона, а теперь уже после двух поражений его готовы чуть ли не на костре сжечь. Тут и не пахнет справедливым и объективным отношением к тренеру, весь негатив – сплошные эмоции.

источник: «Советский спорт»
У «Зенита» новый Малком. Как разыграется, беда конкурентам
У «Зенита» новый Малком. Как разыграется, беда конкурентам
Герой матча «Спартак» - «Зенит» даже не готовился к сезону.
21.08.2023 10:35
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
Без Фака скучно! Дзюба - персонаж из «Наша Russia»
Без Фака скучно! Дзюба - персонаж из «Наша Russia»
В авторской колонке Дмитрий Губерниев оценил рекорды Месси и подтвердил, что никогда не позовёт в эфир Романа Широкова.
21.08.2023 09:00
Футбол
автор: Дмитрий Губерниев
Семак обхитрил Абаскаля. Ему помог победный автогол Джикии
Семак обхитрил Абаскаля. Ему помог победный автогол Джикии
«Зенит» не оставил «Спартаку» шансов на «Открытии», вколотив три мяча.
20.08.2023 22:01
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Кузяев забил первый гол во Франции. Фанаты «Гавра» были в восторге
Кузяев забил первый гол во Франции. Фанаты «Гавра» были в восторге
Несмотря на усилия российского полузащитника, его команда осталась без набранных очков.
20.08.2023 19:23
Футбол
автор: Юрий Усынин
«Срочно избавляться от Дзюба-зависимости!» Экс-президент «Локо» жёстко прошёлся по команде
«Срочно избавляться от Дзюба-зависимости!» Экс-президент «Локо» жёстко прошёлся по команде
Игра железнодорожников удручает, а поведение звёздного форварда и вовсе вгоняет в тоску Николая Наумова.
20.08.2023 10:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Уникальное достижение Месси. Маленький гений доказал, что он инопланетянин
Уникальное достижение Месси. Маленький гений доказал, что он инопланетянин
Лео завоевал с худшей командой Америки первый престижный трофей.
20.08.2023 08:19
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Миранчук — пушка страшная! «Краснодар» упустил победу за секунды до свистка
Миранчук — пушка страшная! «Краснодар» упустил победу за секунды до свистка
В матче 5-го тура Российской премьер-лиги южане сыграли вничью с командой Михаила Галактионова — 1:1.
19.08.2023 22:01
Футбол
автор: Владимир Лазарев
«Заболотный безбашенный, без мозгов». Ветеран ЦСКА подвёл итоги братского дерби
«Заболотный безбашенный, без мозгов». Ветеран ЦСКА подвёл итоги братского дерби
Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв оценил игру москвичей, поделился мнением о таранном форварде армейцев.
19.08.2023 19:20
Футбол
автор: Элина Бурина
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.