Кидаться помоями в Абаскаля неуместно. Тренер смело ищет и пробует варианты

По итогам матча «Спартак» – «Зенит» больше всего досталось главному тренеру москвичей Гильермо Абаскалю. Его обвиняют в неверном выборе тактики, поиске оправданий после поражения и в целом слабой игре подопечных. Красно-белые, конечно, уступили, но разве заслуживает наставник всех тех помоев, которые на него сейчас льются?

Надо понимать, что у молодого наставника совершенно другой менталитет. В детстве он постигал футбольные азы в академии «Севильи» и даже пробовался попасть в каталонскую «Ла Масию». Помимо футбола занимался самыми разными видами спорта, готовился к тренерской карьере, а также помимо родного испанского языка выучил ещё четыре. И вот от такого разностороннего человека вы ожидаете скучного зашоренного движения по прямой линии без экспериментов с составом?

У нас с детства в игровых видах спорта закладываются совершенно другие основы, где во главу угла ставится безошибочность. Главное – не накосячить. Разумеется, когда потом к нам приезжает специалист, который не боится экспериментировать даже в больших и статусных матчах, то мы сразу пытаемся «приземлить» этого выскочку.

Некоторые возмущаются, почему на скамейке оказались Руслан Литвинов и Тео Бонгонда. Но первый провёл далеко не самый удачный матч против «Урала», а вторым, возможно, Абаскаль хотел усилить игру по ходу. В любом случае за результат отвечает тренер, поэтому он понимает, что делает. Не всем болельщикам могут нравиться его решения, но он и не должен подстраиваться под них при выборе стартового состава или расстановки.

Андрей Аносов / "Совспорт"

В обороне «Спартак», конечно, сыграл так себе, но разве тренер виноват в том, что защитники оставляют совершенно одного Ивана Сергеева, который бьёт в перекладину? Или когда Георгий Джикия играет настолько неуклюже, что срезает мяч в свои ворота после удара, летевшего мимо? Может, это Абаскаль сказал Алексису Дуарте сыграть абсолютно по-дурацки в ситуации со вторым голом «Зенита»?

Зато почему-то все проигнорировали, что красно-белые гораздо интереснее заиграли после перерыва. Это ли не показатель тренерской работы, если он в состоянии взбодрить подопечных? Игра показала, что у «Спартака» большие проблемы в обороне, над которыми, вне всяких сомнений, предстоит ещё немало поработать. Вот только это нельзя считать причиной спускать всех собак на бедного Гильермо. К тому же, если верить продвинутому показателю xG (пусть его и считают многие по-своему), то у москвичей было даже больше опасных моментов – 1.23 против 1.04.

«Спартак» должен исправлять и делать работу над ошибками. Мы пропускаем и забиваем все вместе. Нужно продолжать верить в ребят и идти вперед. Уверен, что мы всё поправим», – сказал после игры рулевой столичной команды. Разве после такого не захочется приложить все силы, чтобы в следующий раз не подвести тренера? Это как раз яркий пример выстраивания в коллективе доверительных отношений, когда наставник поддерживает после ошибок, а не распекает в эмоциональном порыве.

Андрей Аносов / "Совспорт"

Причём ничего страшного не произошло. Да, красно-белые пропустили вперёд себя питерцев, но отстают только на одно очко, как и от «Динамо». У ЦСКА вообще те же девять баллов в активе. «Краснодар» убежал вперёд, но успех в чемпионате зависит не от побед в больших матчах, а от стабильности на дистанции. И «Спартак» её демонстрировал: пять побед подряд со старта сезона в РПЛ и Кубке России, причём не скучные и вымученные, а яркие и зрелищные. Кто-то припомнит игру с «Уралом», но когда соперник выигрывает, хотя уступал в счёте до 90-й минуты, то это больше похоже на случайность, чем какую-то закономерность.

Прежде чем втаптывать имя Абаскаля в грязь, давайте понаблюдаем за тем, как его команда будет смотреться дальше. Впереди у «Спартака» игры против периодически бодрого «Ахмата», а затем «Динамо», «Краснодара» и «Сочи». Вот если и там красно-белые будут выглядеть посредственно, а результаты окажутся неудовлетворительными, тогда уже можно задавать соответствующие вопросы к тренеру.

Понятно, что поражение в столь принципиальном матче тяжело воспринимается болельщиками команды, но надо же сохранять хотя бы намёк на хладнокровие. Многих «триггернули» слова испанца о том, что ранняя жёлтая карточка поломала игру. Вот только с каких пор это говорит о качестве работы тренера? Хави, например, жаловался на жару, Юрген Клопп – на сухое поле, Пеп Гвардиола – на расписание и вес мячей, Жозе Моуриньо – на работу болбоев, а Алекс Фергюсон однажды вообще на цвет формы. Эти слова тоже делают наставников физруками? Или это другое?

Андрей Аносов / "Совспорт"

Давайте уже отстанем от Абаскаля и дадим человеку поработать: найти наилучшие сочетания, постараться привести в чувства защиту. Испанец выиграл пять матчей подряд со старта сезона, а теперь уже после двух поражений его готовы чуть ли не на костре сжечь. Тут и не пахнет справедливым и объективным отношением к тренеру, весь негатив – сплошные эмоции.