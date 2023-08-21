«Питеру подсуживают? Полная фикция». Экс-арбитр ФИФА разобрал игру «Спартака» и «Зенита»

Центральным матчем пятого тура Российской премьер-лиги стало противостояние московского «Спартака» с «Зенитом». Игра, которая прошла вчера на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:3 в пользу гостей. И уже традиционно речь зашла о спорном судействе. После матча многие игроки красно-белых сетовали на работу Сергея Карасёва отмечая, что его работа не была объективной.

В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» бывший арбитр ФИФА Игорь Захарову оценил уровень судейства в матче, ответил, правильно ли был назначен пенальти и рассказал, действительно ли команду из Петербурга судят предвзято.

- Как можете в целом оценить работу бригады Сергея Карасёва на матче? Удалось ли судьям в главном матче тура, как минимум, не испортить игру?

Андрей Аносов / "Совспорт"

- Скажу так, что Серёже очень повезло. В общем и целом он отработал неплохо, но в матче не было слишком большого количества действительно спорных моментов. Да, был пенальти, а так за что-то ещё зацепиться довольно сложно. В матче «Спартака» и «Зенита» не было прям колоссального количества спорных эпизодов для разбора. За исключением пенальти и пары совсем небольших моментов - всё было на уровне. Думаю, что после игры все должны были остаться довольны. Всё было понятно, последовательно. Футбол был интересный, но вина судьи в том, что она была интересной тоже есть. В том плане, что он не испортил её.

- Одним из главных моментов в плане судейства стал пенальти в ворота «Зенита» во втором тайме, правильно ли он был назначен? Или же это ошибочное решение?

Андрей Аносов / "Совспорт"

- Как по мне, до того момента, как был назначен пенальти, нужно было зафиксировать фол в атаке. И, соответственно, нельзя было его назначать в таком случае. Тем более, был видеопросмотр, Серёжа сам пошёл смотреть ВАР. Также хочется отметить, что до момента с 11-метровым, к Карасёву вообще никаких вопросов не возникало.

- В концовке игры многие возмущались тем, что питерцы откровенно затягивают время. В таких случаях часто упрекают судей, что проигнорировали или добавили слишком мало. Карасёв правильно разобрался в ситуации?

Андрей Аносов / "Совспорт"

- По затяжке времени все сработали хорошо, добавлено было семь минут, то есть компенсировали всё то, что «Зенит» затягивал. Справедливо жёлтую карточку получил Клаудиньо. Тут, думаю, что никаких вопросов быть не может. Это стандартная для футбола ситуация, выигрываешь и тянешь время. Судье в таком случае нужно просто разбираться с тем, кто откровенно долго всё тянет и добавить достаточное количество минут, что Карасёв и сделал.

- После матча многие игроки «Спартака» говорили о спорном судействе, причём это уже не первый случай, когда соперники «Зенита» жалуются на арбитров после игр. Можно ли говорить о том, что Петербургу действительно частенько подсуживают?

- Это разговоры ни о чём. Полная фикция. Бразильцы есть бразильцы, большая их часть играет в основе «Зенита», они игроки высокого класса. Соответственно просто не успевает за ними большинство защитников в лиге, поэтому фолов в матчах команды из Петербурга больше, вот и всё. А то, что говорят о каком-то предвзятом судействе, ну пусть говорят, в реальности такого вообще нет.