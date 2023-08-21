Футболистка заявила, что президент федерации не умеет целоваться. Это видел весь мир

В финале чемпионата мира по футболу среди женщин Испания обыграла Англию со счётом 1:0. Однако было ошибкой думать, что после финального свистка всё самое интересное осталось позади. На церемонии награждения «особое» внимание досталось испанке Дженнифер Эрмосо. Дело в том, что медали вручал президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес, который выглядел как самый счастливый человек в мире.

По всей видимости, в какой-то момент эмоции его захлестнули и 45-летний чиновник, возглавляющий федерацию уже пять лет, взял и поцеловал футболистку прямо в губы. Перед этим он заключил Эрмосо в плотные объятия и что-то улыбаясь говорил на ухо, а потом просто взял и засосал Дженнифер. Представить настолько рискованное поведение в современном мире, когда на тебя направлены десятки камер, было довольно сложно.

Феминистские и правозащитные организации, а также журналисты и болельщики сразу поспешили осудить Рубиалеса. Хотя сама футболистка в интервью испанским медиа рассмеялась на соответствующий вопрос журналиста и с иронией прокомментировала ситуацию следующим образом: «Мне это не понравилось». С другой стороны, какого-то особенного умысла «приставать» у президента федерации явно не было, но контролировать свои эмоции и поведение, конечно, всё-таки стоило.

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И когда ситуация могла начать раскручиваться, Эрмосо успокоила общественность следующими словами: «Это был совершенно спонтанный взаимный жест большой радости от победы на чемпионате мира. У нас с президентом прекрасные отношения, он безупречно вел себя со всеми нами, и это был естественный жест дружбы и благодарности. Не нужно больше на этом зацикливаться – мы выиграли чемпионат мира и не собираемся отступать от того, что важно».

После торжественной церемонии Рубиалес зашёл в раздевалку чемпионок и пообещал отправить их всех на отдых на Ибицу, где они смогут как следует отпраздновать титул чемпионок мира. Забавно, что игроки подыграли ситуации, произошедшей на церемонии награждения, и в ответ, громко смеясь, стали шутить, что на курорте они отметят не только золотые медали, но и свадьбу Эрмосо с Рубиалесом.

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Всегда хорошо, когда такие ситуации заканчиваются мирно. В наше время под прицелом камер страшно даже посмотреть не туда, ведь сразу можно быть обвинённым во всех смертных грехах. Здесь ситуация, конечно, получилась более некорректной, а эмоциональность чиновника можно смело считать чрезмерной, но хорошо то, что хорошо кончается. Кажется, этот эпизод никому из его участников не омрачил праздничное настроение.