«Ужас в «Спартаке» и детсад в «Динамо». Обзор тура РПЛ от Евгения Ловчева

На этих выходных прошел пятый тур Российской премьер-лиги, который был богат яркими матчами. Чего только стоит московское дерби «Динамо» - ЦСКА, а также противостояние «Спартака» и «Зенита». В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев подвел итоги тура, разнес игру обороны красно-белых в матче с питерцами и оценил внезапное лидерство «Краснодара» и «Урала».

— Как вы думаете, можно ли сказать, что наконец-то тот футбол, который Личка с трепетом настраивал после своего назначения, начал работать?

— Ребят, мы настолько сейчас упростили всё, говорим, вот этого тренера пригласили, и команда сразу должна заиграть в тот футбол, в который играли его предыдущие подопечные, в данном случае «Оренбург». Так не бывает. То, что он движется вперёд, то, что команда стала больше понимать, было уже видно. Они проигрывали, а во втором тайме переломили ход игры. Происходит детское восприятие футбола на поле, то есть, ребёнок, выходя во двор, не стоит у ворот и не отбивает мяч, он идёт забивать его в чужие ворота. Личка пропагандирует именно это. Динамовцы должен играть, как дети. На самом деле у него уже немного начало получаться, но ещё будут неудачи, ведь быстро это не делается. В конце концов, когда он пришел в «Оренбург», его через некоторое время хотели снять, а потом все радовались тому, какая команда у нас появилась.

РИА Новости

— Совсем скоро закроется трансферное окно, а у ЦСКА так и не получилось усилиться мощными игроками. Как вы думаете, без усиления сможем ли мы увидеть армейцев хотя бы в середине таблицы?

— Нет, ну в середине таблице точно не увидим. ЦСКА - добротная команда, когда вылечатся те игроки, которые травмированы, без вопросов. Видимо, из-за каких-то разногласий между тренером и футболистами уходит Карраскаль, покинул клуб Медина. Всё равно атакующие игроки. Команда хорошая, но как только кто-то получает травму, то сразу выходят 17-летние ребята. Да, возможно, они талантливые, но нужно время для того, чтобы влиться в ту систему, которая уже есть у клуба. ЦСКА будет всё равно в первой пятёрке, а может даже и в тройке.

— По какой причине во вчерашнем матче «Спартак» потерпел поражение, и игра по сути проходила в одни ворота, не считая назначенного пенальти?

— У «Спартака» очень сильное нападение, другое дело, что в обороне просто пожар. Не видеть, что её надо менять - это не понимать ничего в футболе. У красно-белых такая проблема всегда. Назову вам несколько фамилий: Рассказов, правда, его уже нет, Маслов, Мевля, Чернов, Дуарте, Рыбус - это же ужас какой-то, кто привёл этих людей в команду? Это шесть игроков, две защиты! Кто их купил, кто на них наварил денег, кто дал на них деньги? Это значит, что люди, которые руководят клубом, попросту ничего не понимают в футболе. Я понимаю, что это очень слабые игроки. Сейчас только ленивый не пишет, что с такой обороной «Спартаку» замахиваться на чемпионство невозможно. Кто-то же выделяет деньги, пользуется из наличием, пытается что-то там урвать. Но эти люди должны понимать, что покупать таких игроков - безобразие. Это не главное, просто в «Спартаке» сегодня всё ориентировано на атаку, даже вчера было много моментов.

Фото: Андрей Аносов/«Совспорт»

— «Зенит» в свою очередь одержал уверенную победу над прямым конкурентом и вырвался на четвертую строчку, догнав Динамо. Можно ли говорить о том, что кризис для питерцев остался позади и команда наконец-то почувствовала свою игру?

— Кризис «Зенита» заключался в одном - они потеряли Малкома, а это 30% атаки. Это добротная команда, которая укомплектована лучше, чем кто-либо. Они нормализуются и окажутся наверху, но нехватка Малкома будет существовать. «Зенит» подсел на бразильский рынок, поэтому, думаю, они найдут ему замену.

— Никто не ожидал, что «Урал» может не только подняться на середину таблицы, но и быть в лидирующей двойке, ведь год назад команда продолжительное время занимала последние места. Как можно объяснить такой неожиданный скачок в уровне игры Урала, ведь особо никаких изменений в составе игроков и тренерском штате не произошло?

— Нет, почему. Разве в прошлом сезоне было не то же самое, когда туда пришел Гончаренко? Пришёл, и они как начали выигрывать у всех. Другое дело, что они до этого уже потеряли очень много. Это говорит только об одном - это добротный тренер, который показывает своё мастерство. Все говорят, что надо укрепляться, а Гончаренко пошёл другим путём - слепил хорошую команду из того, что есть. Но хочу сразу предостеречь, для меня совершенно очевидно, что эта команда не будет в тройке. Сейчас прошёл только пятый тур, как только команды наиграются, на первый план выйдет класс игроков. Всё равно они начнут проигрывать. Могу сказать, что ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Зенит» пустили их наверх. Всё встанет на свои места, «Урал» будет либо в середине, либо во второй половине турнирной таблицы.

РИА Новости

— «Краснодар» сейчас занимает лидирующую позицию в таблице. Верите ли вы в потенциальное чемпионство быков?

— «Краснодар» выбрал очень хорошего тренера, который даёт ребятам играть в тот футбол, в который им нравится. Когда-то мне говорил Николай Петрович Старостин мне говорил, что лучшим тренером он считал Бориса Андреевича Аркадьева, который сказал: «Команда не играет в силу своих игроков». Вот, я думаю, что сейчас «Краснодар» играет как раз-таки в силу своих игроков. Очень хороший футбол показывают Сперцян, Кордоба, Кривцов, Черников. Они играют на пределе своих возможностей. Это всё сложилось, потому что тренер так даёт им так играть, раскрепощает на лучший футбол. То, что они сейчас находятся наверху - не удивительно, они к этому стремились. Помню, как Галицкий говорил: «Я хочу, чтобы у меня играли только мои воспитанники». Потом он понял, что так не бывает на сегодняшний день. Он отмечал, что никуда не торопится, строили стадион и так далее. Теперь уже вопрос роста самой команды. Они играют в симпатичный футбол. Несчастье в том, что они начали удерживать 1:0.

РИА Новости

— «Ростов» потерпел сокрушительное поражение уже во второй игре, причём не от ведущих клубов РПЛ. С чем связана такая безвольная игра команды?

— Карпин выжил из этой команды всё, что они умеют. Им необходима ротация состава. Иначе дальше они не будут расти в игровом плане как команда. Предел этих игроков был в прошлом году, «Ростов» был в тройке, потом заняли четвёртое место. Им надо тратить денежки на игроков.