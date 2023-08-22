Сербский защитник-гигант в «Спартаке». Но это не решит всех проблем Абаскаля

Вероятно, московский «Спартак» сделал своё последнее приобретение в это летнее трансферное окно в лице центрального защитника серба Срджана Бабича. Исходя как минимум из последнего матча с питерским «Зенитом», дыра в самом уязвимом месте команды зияет огромная. Это также видно по количеству мячей, которые в среднем за игру пропускает столичный клуб в РПЛ и Кубке России. Будто это не вечный претендент на самые высокие места, а обитающий на дне турнирной таблицы воронежский «Факел».

ФК "Спартак"

На решение великого множества красно-белых проблем из испанской «Альмерии» был выписан за сумму около € 5 млн громадный ростом (195 см) и мышечной массой Срджан Бабич. Сербский оборонец имеет весьма интересную биографию. К своим 27 годам он уже достаточно успел поколесить по Испании и даже вернуться в родную гавань.

Уроженец боснийского города Баня-Лука начал свой путь в футболе в клубе «Войводина». Этой команде он отдал всего год карьеры, однако за короткий срок успел выиграть местный Кубок, в финале которого даже отметился забитым мячом. Такие успехи не могли не заметить в сборной. Срджана вызвали в основной состав сербской молодёжки, которая, к изумлению многих специалистов, взяла чемпионат мира U20 в 2015 году. Бабич сыграл все игры на том турнире, в том числе и победный финал с Бразилией.

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Благодаря триумфу в сборной в том же 2015 году Срджана забрал из Сербии «Реал Сосьедад» за € 1 млн. Но в основной состав клуба Ла Лиги Бабичу пробиться не удалось, и он был отправлен в фарм-клуб «Сосьедада» в третий дивизион. В 2016 году сербского защитника отдали в аренду клубу из Сегунды «Реус Депортиу».Летом 2018 года гигант вернулся в родную гавань, «Црвена Звезда» отвалила за игрока € 800 тыс. Бабич на бумаге продолжал относиться к клубу из Белграда, но периодически покидал его в поисках более престижного продолжения карьеры. Так, в 2020 году он перешёл в скромный португальский клуб «Фамаликан».

Удивительно, что при трёх чемпионских титулах в чемпионате Сербии и игре в групповом турнире Лиги чемпионов Срджан очутился в столь скромном португальском клубе, учитывая, что исторически защитники с Балкан высоко ценятся на европейском футбольном рынке. Но именно игра Бабича за «Фамаликан» привлекла внимание испанской «Альмерии». Летом 2021 года центр обороны ушёл в аренду в клуб тогда ещё Сегунды. Сыграв за «Альмерию» в общей сложности 37 матчей и забив один гол, Бабич попал в символическую сборную сезона. После этого испанцы выкупили Срджана у «Црвены» за € 1,1 млн.

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Прошедший сезон стал дебютным для Бабича в испанской Примере. Правда, «Альмерия» весь сезон барахталась в нижней части турнирной таблицы, но в итоге не вылетела, заняв 17-е место. Серб по количеству времени, проведённому на поле, стал одним из лидеров команды, сыграв в основе 33 матча (ещё в одной игре он вышел на замену). Иногда ему даже доверяли капитанскую повязку, что для человека, который проводит лишь второй сезон в команде – весомое достижение.

В итоге «Спартаку» достался настоящий гигантский защитник, но можно ли быть теперь спокойными? Отнюдь. Если вспомнить приход в команду другого сербского защитника Неманьи Видича и то, как он в середине 2000-х цементировал центральную защитную ось красного-белого клуба, то надо понимать ещё и то, что у тогдашнего главного тренера Александра Старкова не было чехарды в составе, да и игра строилась в основном от печки, т.е. от обороны. У Гильермо Абаскаля же идёт постоянная ротация. Тренер меняет сочетания и роли на поле, даже несмотря на то, что последний оплот – это первое, что должно быть наиболее сыграно и не подвергаться сомнению. Возможно, именно приход Бабича положит конец экспериментам испанца и даст тот самый цемент в тылу «Спартака».