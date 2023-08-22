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Российский футболист зарезал пожилого отца из-за… телевизора. На защиту убийцы встала мать

Полиция устроила за преступником настоящую погоню.
Российский футболист зарезал пожилого отца из-за… телевизора. На защиту убийцы встала мать
22 августа 2023 08:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Chelny-biz.ru

Антон Адаричев в юношеские годы считался весьма перспективным футболистом. Из Набережных Челнов парень переехал в Казань, чтобы заниматься в академии «Рубина», но на взрослый уровень так и не вышел. Для своей страсти к спорту молодой человек в итоге нашёл другой выход, увлёкшись ставками.

К несчастью, хобби переросло в зависимость, которая и стала причиной настоящей трагедии. Нуждаясь в деньгах, бывший футболист в пылу ссоры… убил собственного отца.

В опасности оказалась и мать спортсмена.

ФК «Рубин»

Пристрастившийся к ставкам футболист на момент трагедии уже несколько лет не числился спортсменом. Покинув «Рубин», он на время перебрался в казанскую «Смену», после чего оставил футбол и поступил в колледж Российского университета кооперации.

Бывшие тренеры и товарищи всегда отмечали, что Антон был спокойным и прилежным парнем. Однако из-за зависимости от ставок юноша стал меняться. Первым тревожным звонком стал условный срок, который он получил за кражу денег с чужого банковского счёта.

Спортсмен тщательно скрывал свою лудоманию, но вскоре его проблемы стали очевидны для семьи. Оставшись без денег, Адаричев не мог остановиться и решился… украсть у родителей телевизор, чтобы сдать его в ломбард. Разумеется, отец заметил пропажу, и, когда Антон вернулся домой на каникулы, в доме разразился скандал. В ходе ссоры Антон неожиданно достал нож и несколько раз ударил родителя. Травмы оказались несовместимыми с жизнью: Валерий скончался на месте. 62-летний Адаричев был заместителем директора Технологического комплекса «КАМАЗ».

ПАО «КАМАЗ»

В этот момент вернулась мать. Досталось и ей: сын пырнул ее ножом, после чего забрал семейную банковскую карту и снял с нее около 400 тысяч рублей. Антон вернулся домой, отвёз маму до ближайшей больницы и пустился в бега.

Летящее на высокой скорости авто заметили сотрудники ГИБДД. На требования остановиться Адаричев не отреагировал — вскоре началась погоня. Внезапно автомобиль заглох, но спортсмен не стал сдаваться органам. Сил преступника хватило на два километра, после чего его наконец арестовали.

На суде Адаричев не стал отрицать причастность к содеянному, однако попросил на время расследования оставить его на свободе, на что последовал отказ. Подсудимый и мать уверяли, что убийство было непреднамеренным, и просили оценки независимого эксперта. Смягчить наказание для бывшего футболиста удалось лишь отчасти: вместо 18 лет тюрьмы, запрошенных обвинением, он получил 13.

источник: «Советский спорт»
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