Кунг-фу против самбо. Во время футбольного матча отлупили африканского судью

В низинах российского футбола периодически случается дичь, которая не снилась даже побратимам из глубинных британских тысяч подобных лиг. Пока они там играют в футбол и стараются привлечь зрителей на трибуны, наши парни времени зря не теряют. Скандал произошёл в одной из региональных лиг Челябинска, когда недовольный удалением своего брата футболист решил сойтись в натуральном бою с главным арбитром встречи.

В 18 туре второго сезона «Северо-Западной лиги 8×8» 20 августа на «Лыжной базе» во время футбольного матча в Челябинске между командами ФК «Бажова» и «Катрен», которые входят в «Северо-западную лигу Челябинск», футболист избил чернокожего судью из Камеруна Жоржа Максима.

Как этот арбитр из экзотической Африки оказался в Челябинске – история умалчивает, однако ему подфартило оказаться замешанным в скандале сразу после того, как он удалил достаточно грубо игравшего до этого футболиста.

Но на каждого камерунца найдётся недовольный таким решением родственник. К несчастью для Жоржа, удалил он родного брата футболиста клуба «Бажова» Телмана Снджояна. Грузный Телман, который своей фактурой больше похож на тяжелоатлета, нежели на футболиста, набросился на арбитра с кулаками, однако африканский Максим сумел сдержать первую силовую атаку соперника.

После этого, к удивлению нападавшего, камерунец сам, по сути, вызвал на бой несдержанного игрока. В итоге, некая смесь самбо и вольной борьбы позволила Снджояну сначала поднять, а потом и уложить несчастного уральского гостя на газон. Так отечественное подобие ММА оказалось успешнее камерунского кунг-фу, правда, в условиях региональной футбольной лиги.

По словам организатора футбольной лиги Сергея Леонченко, местный дисциплинарный комитет, возможно, запретит Телману Снджояну играть в лиге. Тогда-то и появится время у перепутавшего футбол с единоборствами спортсмена воплотить свои реальные борцовские фантазии. Времени на отработку приёмов теперь будем вагон и маленькая тележка. Можно даже заявиться в местные бойцовские клубы. Кто знает, возможно, из этой истории вырастет ещё одна звезда смешанных единоборств.

Другой руководитель лиги Андрей Соболев сообщил следующее:

— Мы не поддерживаем проявление агрессии в любом виде, но это мужской вид спорта и бывает всякое — дерутся и профессионалы. В матче «Спартак» — «Зенит» была массовая драка. Главное, чтобы эти эмоции оставались на поле и не уходили за его пределы. В данном случае так и получилось. Участники инцидента понимают недопустимость подобного поведения. Все остальные решения будут приняты в рамках действующих регламентов лиги.

В МВД Челябинска сообщили, что получили заявление о драке с лыжной базы вечером 20 августа.