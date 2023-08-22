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Чех чеху рознь. Иржи Ярошик сменил Марцелла Личку и развалил «Оренбург»

Футбольный клуб «Оренбург» объявил о расторжении контракта с главным тренером Иржи Ярошиком по обоюдному согласию сторон.
Чех чеху рознь. Иржи Ярошик сменил Марцелла Личку и развалил «Оренбург»
22 августа 2023 18:00
автор: Виталий Галущак
автор фото: РИА Новости

Официально причиной отставки чешского специалиста называют «семейные обстоятельства». Но если говорить объективно, дело в удручающей игре и слабых результатах команды. Такое ощущение, что всего за пару месяцев Ярошик развалил «Оренбург» полностью.

ПРИШЕЛ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ЛИЧКИ

Разговоры о том, что Иржи Ярошик может возглавить «Оренбург», начали вести еще с апреля текущего года. Уже тогда стало известно об интересе «Динамо» к предыдущему наставнику уральской команды Марцелу Личке. В «Оренбурге» понимали, что сохранить Марцела вряд ли получится, вот и начали рассматривать варианты на его замену. И тут сам Личка посоветовал присмотреться к Иржи Ярошику, назвав его перспективным специалистом со своей философией игры.

Личка и Ярошик одного года рождения и находятся в дружественных отношениях. Поэтому как друг Марцел поступил хорошо. Но как уходящий из команды главный тренер, он подложил свинью оренбуржцам, порекомендовав совсем еще сырого специалиста. Это Личка перед приходом в «Оренбург» уже успел зарекомендовать себя в качестве полноценного главного тренера команды, способного давать результат. Именно под его руководством «Динамо Брест» впервые стало чемпионом Беларуси, прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ. У Ярошика тренерские достижения были куда скромнее.

РИА Новости

Перед «Оренбургом» Иржи был наставником команды «Теплице», боровшейся за выживание в высшем дивизионе Чехии. Первый сезон с Ярошиком во главе эта команда все-таки сумела закончить без вылета во вторую чешскую лигу. Причем место было сохранено благодаря победе в стыковых матчах. Но в следующем сезоне игра «Теплице» не улучшилась, особенно в защите. После 25 туров у команды было 57 пропущенных голов и 14-е место в таблице с угрозой прямого вылета. Руководство уволило Ярошика, «Теплице» после этого выиграл несколько матчей и остался в элите чешского футбола, даже избежав стыков.

И вот после таких результатов Ярошика приглашают в «Оренбург», объявив о его назначении главным тренером 22 июня. Иржи получил в свое распоряжение уже сформированную команду со своим игровым почерком, где есть много талантливых футболистов. Но игра «Оренбурга» под началом Ярошика стремительно деградировала.

ОТСТАВКА ПОСЛЕ ПОЗОРНОГО РАЗГРОМА

За пять туров в РПЛ «Оренбург» набрал всего 1 очко при разнице голов 3:12. То есть и в атаке команда словно разучилась играть по сравнению с прошлым сезоном, и в защите совсем ничего не получалось. Наверняка, когда в «Оренбурге» назначали Ярошика главным тренером, опасались нестабильной игры из-за его неопытности. Но настолько плохой игры от уральского клуба точно не ждали.

При Личке игроки «Оренбурга» летали по полю. Они много прессинговали, постоянно нагнетали давление на чужие ворота и забивали голы. да, пропускала команда в свои ворота тоже немало мячей. Но в атаке она играла отлично, что происходит под руководством Марцела и с «Динамо». На такой футбол приятно смотреть. При Ярошике футболисты «Оренбурга» медленно бегают, плохо прессингуют и в целом выглядят абсолютно неготовыми к сезону. Что Ярошик делал с командой на сборах? И как он готовил ее к матчам, раз получалась такая игра?

ФК "Оренбург"

Последней каплей стал разгром в гостях у «Ахмата» со счетом 0:4 в рамках 5-го тура РПЛ. Сразу после того матча Ярошик на пресс-конференции отметил, что вопрос по отставке решает руководство. Естественно, он допустил такой ход развития событий, честно назвав игру своей команды позорной:

«Подарили игру сопернику. Во втором тайме мы просто ничего не могли сделать, не могли создать свой момент. Позорная игра. Летели столько часов, готовились к матчу, не знаю, как можно выходить так на поле. Я всегда защищаю своих игроков, но это позор. Отставка? Я это не решаю. Это была наша худшая игра под моим руководством. Этот вопрос нужно задавать руководству», – сказал Ярошик.

Руководство решило, чешского тренера отправили в отставку, официально объяснив его уход семейными обстоятельствами. Следующим наставником команды уже назначен испанец Давид Деоргасия, ранее работавший во главе академии «Оренбурга». Также у Деоргасии есть опыт работы в различных испанских клубах. Но все это были клубные академии. Сможет ли испанец стать хорошим тренером для главной команды или вскоре придется искать нового наставника?

источник: «Советский спорт»
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