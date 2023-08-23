Захарян зря не выбрал сборную Армении? Россия дала Арсену больше

«Выбор Захаряна и Коваленко стал для меня большим сюрпризом – плохо, когда армяне выбирают другую сборную. Их решение расстроило меня, потому что я сам армянин. Мне кажется, они оба сделали ошибку», – именно такой спич выдал бывший игрок «Кубани» и «Краснодара» Маркос Пиззелли.

Разумеется, каждый имеет право на своё мнение, но если уж кто-то высказывается настолько категорично, то, наверное, должен иметь какие-то аргументы и основания для своих слов? Чтобы это выглядело, как взвешенная позиция, а не просто желание попиариться на «горячей» теме и благодаря противоречивому высказыванию оказаться во всех новостных лентах.

РИА Новости

Начнём с того, что какие Арсен Захарян и Александр Коваленко армяне? Первый родился в Самаре, с раннего детства занимался в академиях «Крыльев Советов» и имени Юрия Коноплёва. Потом попал в молодёжку «Динамо», где и сформировался как футболист. За сборные России разных возрастов провёл уже более трёх десятков матчей, в том числе семь за взрослую. Второй родился в Москве и является воспитанником «Чертаново». Сыграл более десяти матчей за национальные команды, в том числе один раз за взрослую.

Кто в здравом уме назовёт этих футболистов армянскими? С че го вдруг они должны были выбирать именно эту сборную, если родились и всю свою жизнь прожили в другой стране? Их ничего не связывает с Арменией кроме корней, поэтому претензия выглядит совершенно неуместной. Особенно от Пиззелли, который сам, на секундочку, родился в Бразилии, хотя называет себя армянином. Серьёзно? Вы много знаете коренных ереванцев с именем Маркос?

РИА Новости

Даже если абстрагироваться от очевидных фактов, озвученных выше, давайте просто попытаемся понять логику спикера. Он с нами ей решил не делиться. Вот чем, скажите мне, сборная Армении может помочь в карьере Захаряна? В последнем розыгрыше Лиги наций в группе с Ирландией, Украиной и Шотландией она набрала только три очка и заняла последнее место. В предыдущих товарищеских встречах проиграла Албании и сыграла вничью с Косово и Кипром. Что команда такого низкого уровня может дать футболисту, который претендует на то, чтобы в самое ближайшее время стать если не европейской звездой, то хотя бы крепким середняком?

РИА Новости

Захаряну сейчас нужно сосредоточиться на работе в «Реале Сосьедад», а не отвлекаться на всяких советчиков, которые не стесняются озвучивать всякую ерунду.