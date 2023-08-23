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Захарян зря не выбрал сборную Армении? Россия дала Арсену больше

Арсен совершил ошибку, считает бразилец, игравший за Армению.
Захарян зря не выбрал сборную Армении? Россия дала Арсену больше
23 августа 2023 13:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: РИА Новости

«Выбор Захаряна и Коваленко стал для меня большим сюрпризом – плохо, когда армяне выбирают другую сборную. Их решение расстроило меня, потому что я сам армянин. Мне кажется, они оба сделали ошибку», – именно такой спич выдал бывший игрок «Кубани» и «Краснодара» Маркос Пиззелли.

Разумеется, каждый имеет право на своё мнение, но если уж кто-то высказывается настолько категорично, то, наверное, должен иметь какие-то аргументы и основания для своих слов? Чтобы это выглядело, как взвешенная позиция, а не просто желание попиариться на «горячей» теме и благодаря противоречивому высказыванию оказаться во всех новостных лентах.

РИА Новости

Начнём с того, что какие Арсен Захарян и Александр Коваленко армяне? Первый родился в Самаре, с раннего детства занимался в академиях «Крыльев Советов» и имени Юрия Коноплёва. Потом попал в молодёжку «Динамо», где и сформировался как футболист. За сборные России разных возрастов провёл уже более трёх десятков матчей, в том числе семь за взрослую. Второй родился в Москве и является воспитанником «Чертаново». Сыграл более десяти матчей за национальные команды, в том числе один раз за взрослую.

Кто в здравом уме назовёт этих футболистов армянскими? С че го вдруг они должны были выбирать именно эту сборную, если родились и всю свою жизнь прожили в другой стране? Их ничего не связывает с Арменией кроме корней, поэтому претензия выглядит совершенно неуместной. Особенно от Пиззелли, который сам, на секундочку, родился в Бразилии, хотя называет себя армянином. Серьёзно? Вы много знаете коренных ереванцев с именем Маркос?

РИА Новости

Даже если абстрагироваться от очевидных фактов, озвученных выше, давайте просто попытаемся понять логику спикера. Он с нами ей решил не делиться. Вот чем, скажите мне, сборная Армении может помочь в карьере Захаряна? В последнем розыгрыше Лиги наций в группе с Ирландией, Украиной и Шотландией она набрала только три очка и заняла последнее место. В предыдущих товарищеских встречах проиграла Албании и сыграла вничью с Косово и Кипром. Что команда такого низкого уровня может дать футболисту, который претендует на то, чтобы в самое ближайшее время стать если не европейской звездой, то хотя бы крепким середняком?

РИА Новости

Захаряну сейчас нужно сосредоточиться на работе в «Реале Сосьедад», а не отвлекаться на всяких советчиков, которые не стесняются озвучивать всякую ерунду.

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