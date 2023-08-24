Месси оформил второй финал за неделю. Судьбу «Интера» решили две гениальных передачи Лео

«Интер Майами» в матче с сумасшедшей развязкой победил в серии пенальти «Цинциннати» и вышел уже во второй финал за последнюю неделю. Лионель Месси впервые не забил за клуб, но оформил две результативные передачи и предсказуемо снова стал лучшим футболистом матча. Как и во всех предыдущих играх в США, в которых принимал участие после летнего перехода.

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У аргентинца десять голов и три результативные передачи в восьми встречах за «Интер Майами». Шикарная статистика. Разумеется, каждая встреча закончилась победой его команды, правда, трижды для этого пришлось бить пенальти. Каждый раз 36-летний нападающий реализовывал свой удар с точки.

Игру против «Цинциннати» флоридская команда начала отвратительно: первый гол пропустили после немного дурацкого рикошета. После перерыва фаворит пропустил снова после шикарного удара с линии штрафной. На горизонте стало маячить первое поражение Лео в Америке. Причём дальше ситуация на поле не менялась: «Интер» был ближе к тому, чтобы пропустить в третий раз, чем отыграться.

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Но с середины второго тайма за дело всерьёз взялся Месси. Сперва его навес со штрафного в гол превратил Леонардо Кампана. Но всё это не имело бы значения, если бы не ВАР, справедливо отменивший гол «Цинциннати», кстати, уже второй в матче. Однако южанам всё равно требовался ещё как минимум один результативный удар, ведь они продолжали отставать в счёте.

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И тут на авансцену снова вышел Лео. Аргентинец исполнил очередной блестящий, если не сказать гениальный, навес в штрафную. Хосефу Мартинесу оставалось лишь перенаправить снаряд в ворота. Любопытно, что в экстра-тайме клубы обменялись голами, но на этот раз уже «Интер Майами» не сумел удержать преимущество. А вот в серии пенальти команда Месси снова оказалась точнее соперника, забив все пять, тогда как соперник один раз допустил осечку.

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Очередной успех «Интер Майами», который ведёт за собой Месси уже давно никого не удивляет. Худшая команда МЛС до прихода аргентинца и мечтать не могла ни о чём подобном, но сейчас ситуация развернулась на 180 градусов. В финале Месси будет противостоять «Хьюстон Динамо», но до этого матча ещё долго – целый месяц.