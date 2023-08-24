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Месси оформил второй финал за неделю. Судьбу «Интера» решили две гениальных передачи Лео

Аргентинец не забил сам, но стал главным творцом победы в полуфинале открытого Кубка США.
Месси оформил второй финал за неделю. Судьбу «Интера» решили две гениальных передачи Лео
24 августа 2023 10:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

«Интер Майами» в матче с сумасшедшей развязкой победил в серии пенальти «Цинциннати» и вышел уже во второй финал за последнюю неделю. Лионель Месси впервые не забил за клуб, но оформил две результативные передачи и предсказуемо снова стал лучшим футболистом матча. Как и во всех предыдущих играх в США, в которых принимал участие после летнего перехода.

Getty Images

У аргентинца десять голов и три результативные передачи в восьми встречах за «Интер Майами». Шикарная статистика. Разумеется, каждая встреча закончилась победой его команды, правда, трижды для этого пришлось бить пенальти. Каждый раз 36-летний нападающий реализовывал свой удар с точки.

Игру против «Цинциннати» флоридская команда начала отвратительно: первый гол пропустили после немного дурацкого рикошета. После перерыва фаворит пропустил снова после шикарного удара с линии штрафной. На горизонте стало маячить первое поражение Лео в Америке. Причём дальше ситуация на поле не менялась: «Интер» был ближе к тому, чтобы пропустить в третий раз, чем отыграться.

Getty Images

Но с середины второго тайма за дело всерьёз взялся Месси. Сперва его навес со штрафного в гол превратил Леонардо Кампана. Но всё это не имело бы значения, если бы не ВАР, справедливо отменивший гол «Цинциннати», кстати, уже второй в матче. Однако южанам всё равно требовался ещё как минимум один результативный удар, ведь они продолжали отставать в счёте.

Getty Images

И тут на авансцену снова вышел Лео. Аргентинец исполнил очередной блестящий, если не сказать гениальный, навес в штрафную. Хосефу Мартинесу оставалось лишь перенаправить снаряд в ворота. Любопытно, что в экстра-тайме клубы обменялись голами, но на этот раз уже «Интер Майами» не сумел удержать преимущество. А вот в серии пенальти команда Месси снова оказалась точнее соперника, забив все пять, тогда как соперник один раз допустил осечку.

Getty Images

Очередной успех «Интер Майами», который ведёт за собой Месси уже давно никого не удивляет. Худшая команда МЛС до прихода аргентинца и мечтать не могла ни о чём подобном, но сейчас ситуация развернулась на 180 градусов. В финале Месси будет противостоять «Хьюстон Динамо», но до этого матча ещё долго – целый месяц.

источник: «Советский спорт»
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