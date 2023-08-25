Экс-игрок ЦСКА сотворил сенсацию в еврокубках. И шокировал Украину в День независимости!

Этим летом московский ЦСКА потерял целую россыпь своих лидеров, многие из которых покинули команду со скандалом. А вот казахский защитник Бактиёр Зайнутдинов проявил себя как достойный человек и мужчина. Он проявил уважение к клубу, который вывел его на европейский уровень. Парень ушёл достойно, сохранив свою любовь к красно-синей семье, и получил огромную порцию добра и пожеланий удачи в ответ.

Долгое время игроком интересовалось лидеры чемпионата Турции, и вот несколько дней назад борьбу за футболиста выиграл стамбульский «Бешикташ». Баха принял предложение, понимая, что здесь есть шанс подняться на новый уровень, играя в еврокубках. На прощание он оставил трогательное сообщение фанатам, а также приходил поддерживать команду на стадион всё то время, пока клубы обговаривали условия его перехода.

ФК "Бешикташ"

Баха провёл в армейском клубе три года, за которые доказал, что он свой парень. Ушёл Зайнутдинов так же — без обид и с любовью к ЦСКА. За такое достойное поведение ему не могло не воздаться.

Казах подписал контракт только 21 августа, а дебютировал в составе «Бешикташа» уже 24-го в матче квалификации Лиги конференций с киевским «Динамо». Баха появился на поле в начале второго тайма. На тот момент счёт на табло был 1:0 в пользу турок. Динамовцы из Киева сумели отыграться дважды и к исходу 90-й минуты грустили о том, что не завоевали нужное им преимущество перед ответным матчем раунда плей-офф. Счёт на тот момент был – 2:2.

ФК "Бешикташ"

Но в составе «Бешикташа» был один футболист, который очень хотел проявить себя. И на 94-й минуте турецкая дружина убежала в контратаку. Милот Рашица дотащил мяч до штрафной и прострелил в центр в надежде, что у кого-то ещё остались силы поддержать его порыв. И что вы думаете? В атаку на всех парах нёсся Зайнутдинов. Бактиёр оказался в непривычной для него ситуации. Но действовал как заправский центральный нападающий. Он завершил атаку, отправив мяч в ворота украинской дружины.Причём сделал это нарочито хладнокровно: новобранец «Бешикташа» принял мяч, переложил его под удобную правую, а затем с монументальным хладнокровием разложил мяч и вратаря по разным углам. Сенсационная развязка!

ФК "Бешикташ"

Вы можете представить себе, с какими эмоциями вся турецкая команда неслась к угловому флагу, чтобы качать удачливого новобранца. И нужно было видеть трибуны с украинскими болельщиками. В День независимости легендарное киевское «Динамо» оконфузилось на последних секундах игры. Это был натуральный шок. Фанаты не нашли в себе силы даже освистать экс-армейца. Баху, конечно, едва не разорвали на части, но это были свои и делали они это любя и осторожно.

ФК "Бешикташ"

Шикарный, конечно, дебют в новой для Бактиёра команде. Можно только представить себе, с каким энтузиазмом встретят его фанаты «Бешикташа» в аэропорту. Лучшего дебюта для Зайнутдинова сложно было придумать. У турецкой дружины отличные шансы пройти квалификационный раунд. А вот у киевского «Динамо» — большие проблемы.