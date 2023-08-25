Глава испанского футбола отказался уходить в отставку из-за «поцелуя». Впереди большие неприятности?

Казалось бы, после вспыхнувшего недавно скандала на награждении женской сборной Испании золотыми медалями чемпионата мира, где футбольный чиновник поцеловал в губы Дженнифер Эрмосо, всё закончится чинно и благородно. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес признал, что погорячился и дал честное слово, что никогда так больше делать не будет. Спортсменка же просто улыбалась, якобы не придавая значение этому инциденту. Однако ситуация в последние несколько дней сильно усугубилась.

Сначала в прессе проскочило сообщение, что из-за невыносимого давления несчастный Рубиалес всё-таки решил подать в отставку. Но уже через день он передумал и решил остаться на своём почётном посту, мотивируя это тем, что ничего такого зазорного он вроде не совершал. Далее, ситуация начала развиваться, будто снежный ком покатился с горы.

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Для начала, девушки из той самой испанской сборной сделали себе на разных частях тела временные татуировки со словами осуждения Луиса. Чуть позже за дело взялась давняя моралистка, а также бывшая звезда женского футбола, американка Меган Рапино, которая прямо заявила буквально следующее:

«Этот случай заставил меня задуматься о том, как много нам приходится терпеть. Испанской команде пришлось нелегко — некоторые игроки, которые выступили с протестом в прошлом году, до сих пор отстранены. Может быть, это вдохновило их. Но они могли победить и без этого.

Он схватил себя за пах, это демонстрация всей глубины женоненавистничества и сексизма. В каком же перевернутой вверх ногами мире мы живем? Дженни должна была праздновать свою победу, а подверглась сексуальному нападению», — цитирует Рапино The Atlantic.

Учитывая всю пикантность эпизода, даже деятели из ФИФА не стали отмалчиваться и открыли дисциплинарное дело в отношении президента Королевской испанской футбольной федерации. После, уже сама футболистка, которая ранее лишь отшучивалась, решительно выступила в свою защиту:

«Мы твердо и решительно осуждаем поведение, унижающее достоинство женщин. Мы просим федерацию футбола Испании внедрить необходимые протоколы, чтобы защитить права игроков. Необходимо продолжать продвигаться в борьбе за равенство. Мы работаем, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными», — приводит слова Эрмосо Sport.es.

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На этом можно было и закончить, но в какой-то момент в дело вступили даже известные звёзды мужского футбола. Так, например, испанский вратарь Давид Де Хеа сообщил в своих соцсетях, что у него дословно «кровь из ушей идёт» от извинений чиновника. А блестящий в прошлом игрок и член исполнительного комитета УЕФА, член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, наоборот, поддержал Луиса Рубиалеса в шутливой форме:

«Не думаю, что следует преувеличивать случившееся. Когда ты выиграл чемпионат мира, то становишься эмоциональным. И то, что он делал, было — при всем моем уважении — абсолютно нормально. Я помню, когда мы в последний раз выиграли Лигу чемпионов, я целовал мужчин. Не в губы, но с радостью», — приводит слова Румменигге AS.

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В конце концов, как это обычно бывает, в деле начали появляться новые жертвы Рубиалеса. Одна из сотрудниц Федерации пожаловалась, что уже десяток лет подвергается сексуальным домогательствам своего босса, и что по этому поводу даже заводили дело в 2017 году, но тогда всё удалось разрешить без огласки.

На данный момент, к делу уже подключилась испанская прокуратура. И даже премьер-министр Испании Педро Санчес высказался по этому поводу:

«То, что мы увидели, было неприемлемым жестом. Извинений, принесенных господином Рубиалесом, недостаточно. И я даже думаю, что они неуместны и господину Рубиалесу необходимо продолжать предпринимать шаги, чтобы прояснить то, что мы все видели», — приводит слова Санчеса CNN.

Вероятно, для Луиса Рубиалеса весь этот скандал закончится плохо. И хорошо, если только банальным увольнением.