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«Краснодар» сгонял скучные нули в Воронеже. «Быки» снова не реализовали пенальти

В матче 6-ого тура Российской премьер-лиги южане сыграли вничью с воронежцами — 0:0.
«Краснодар» сгонял скучные нули в Воронеже. «Быки» снова не реализовали пенальти
26 августа 2023 08:30
автор: Никита Плохих
автор фото: ФК "Краснодар"

Программу тура чемпионата России продолжила встреча «Факела» и «Краснодара». Воронежцы принимали на своём легендарном стадионе неожиданного лидера РПЛ и были готовы дать ему достойный бой. В прошлом туре команда обыграла «Пари НН», набрав первые очки в новом сезоне, так что настрой продолжить подниматься выше в чемпионате был боевой.

«Быки», в свою очередь, на прошлой неделе допустили первую промашку в розыгрыше. После четырёх побед подряд, к слову, это лучший старт в чемпионате в истории клуба, последовала осечка с «Локомотивом». Красно-зелёные сравняли счёт на последних секундах благодаря выстрелу Антона Миранчука. Но тем не менее «Краснодар» сумел сохранить лидерство. В матче с воронежцами задача была лишь одна побеждать и укреплять позиции.

ФК "Крансодар"

Пожалуй, самое яркое событие первого тайма произошло на его 13-й минуте. После подачи в штрафную хозяев последовала ожесточённая борьба за мяч, в ходе которой защитник Сергей Божин перепутал футбол с волейболом и откровенно сыграл рукой. Арбитр Амелин сперва не придал значения эпизоду, но помощники подозвали его к монитору очевидный пенальти. К «точке» подошёл Кордоба. Колумбиец был настроен решительно, но этого не хватило. Сначала форвард угодил в штангу, а попытка добить обернулась чудовищным промахом.

ФК "Краснодар"

Всю первую 45-минутку «быки» были значительно активнее. Нанесли 11 ударов по воротам соперников, но с точностью была какая-то катастрофа. Ни одного попадания в створ. По всей видимости, чёрно-зелёные решили приберечь все голы на вторую половину.

После перерыва активнее начали действовать хозяева. Футболисты «Факела» создали несколько опасных моментов в промежутке с 50-й по 60-ю минуты. Сначала штанга спасла ворота Матвея Сафонова после дальнего выстрела Альшина. Спустя несколько мгновений левым краем воронежцы убежали в контратаку, Долгов сделал своевременный пас в штрафную, а Апапаев с острого угла пробил под ближнюю штангу, но капитан и голкипер «быков» снова оказался начеку.

РИА Новости

Концовка встречи не преподнесла ничего от слова совсем. Возникало ощущение, что команды ещё за 20 минут до конца матча согласились на ничью. Как таковых острых моментов не было ни у одной из команд, в основном они ограничивались попытками подходов к воротам друг друга.

Безусловно, эту ничью в свой актив может себе занести команда Вадима Евсеева. Уже во втором матче подряд аутсайдер исправно набирает очки. Но при этом «Краснодар» удерживает лидерство и потеряет его лишь в том случае, если «Урал» сумеет набрать очки в Петербурге, а «Динамо» на выезде обыграет «Рубин». Так что выражение «разошлись миром» совершенно верно подчёркивает суть результата в сегодняшнем матче.

источник: «Советский спорт»
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