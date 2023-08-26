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«Я облизывал влажные стены». Русского футболиста мучили голодом в плену у террористов

Головорезы приняли спортсмена за агента ФСБ.
«Я облизывал влажные стены». Русского футболиста мучили голодом в плену у террористов
26 августа 2023 15:30
автор: Сергей Чиков
автор фото: Freepik.com

Конец 90-х ознаменовался для России очередным витком военного конфликта в Чеченской республике. Противостояние было ожесточённым, и боевики в нём не брезговали даже самыми бесчеловечными мерами – вплоть до похищения людей. Одной из жертв противостояния стал футболист Сергей Медведев, которого захватили в плен прямо во время свадьбы. Спортсмен с трудом оправился от произошедшего.

«Бросили в какой-то подвал»

Большую часть своей карьеры Медведев провёл в низших лигах, выступая за кисловодский «Олимп» и «Луч» из Владивостока. На счету футболиста лишь семь матчей в «вышке» в составе «Асмарала». В 1997 году Сергей завершил карьеру, однако через год со спортсменом произошёл поистине ужасающий инцидент.

Фото из личного архива Сергея Медведева

Приятель Медведева пригласил его на свадьбу, которая проходила в Ингушетии. Празднования продолжались восемь дней, а на девятый спортсмена выкрали прямо возле подъезда посреди бела дня. Его избили и увезли в Чечню.

- Когда прибыли на место, меня вытащили из машины и бросили в какой-то подвал. Там снова избили, заставляя признаться, что я агент ФСБ. Затем ушли, предварительно надев на меня наручники и привязав к кровати. Через некоторое время вернулись и продолжили допрос, - рассказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

Футболиста избивали на протяжении шести дней, пока ему не сообщили о том, что его выкуп оценивается в один миллион долларов. На возражение о том, что такую сумму достать нереально, ему пригрозили жестокой расправой: пообещали убить, отрезая по одной части тела в день.

- Дырка у нас была в потолке - через неё нам раз в три дня кидали буханку хлеба и кусок сыра. Могли забыть о нас на две недели. Иногда так пить хотелось - сил не было. Я стены влажные облизывал, ловил каждую каплю. Но всё это ерунда по сравнению с тем, когда слышал приближающиеся шаги. Они не предвещали ничего хорошего. Могли запросто шлёпнуть, и всё, - рассказывал об условиях содержания Медведев «Советскому спорту».

Когда боевики позвонили матери футболиста, та не поверила в случившееся. Вскоре бандиты избили Медведева и потребовали 20 дней на то, чтобы спортсмен убедил родственников перечислить им необходимую сумму.

Попытки вызволить пленника не обернулись успехом. Спустя некоторое время боевики переехали на одну из баз, где Медведеву приходилось обслуживать бандитов. С наступлением зимы Сергея вновь отправили в подвал, где он познакомился с ещё одним заключённым - помощником мэра Ростова.

«Снилось, как меня расстреливали боевики»

Вскоре спортсмена вместе с чиновником отправили на каторжные работы, где им приходилось работать до полусмерти, пока в один из дней бандиты не сообщили о том, что готовы отправить их обратно в Россию.

На помощь Медведеву пришёл футболист московского «Динамо» и давний товарищ Сергей Гришин. Узнав о плене, тот обратился к главе МВД Степашину, который направил людей договариваться об освобождении. Помощника мэра вместе с Сергеем отправили в Грозный, откуда сначала выслали ростовчанина, а затем и спортсмена. Он провёл в заточении 335 дней.

архив «Совспорта»

На протяжении долгих лет футболист не мог оправиться от произошедшего. Ему постоянно снились кошмары, связанные с Чечнёй:

- Снилось, как меня расстреливали боевики. Я даже кричал и просыпался в холодном поту. К счастью, это тоже прошло. Единственный отпечаток, который остался с того времени, — не могу смотреть, если оставляют еду на тарелке. Понимаете, я ценил каждую крошку хлеба, дорожил каждой каплей воды. Поэтому тяжело смотреть, как в ресторанах или домах у кого-то относят в ведро остатки еды. Конечно, я не собираюсь кричать об этом или заставлять доедать, но осадок остаётся, - рассказывал футболист «Советскому спорту».

источник: «Советский спорт»
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