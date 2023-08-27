Уроки волшебства. Очередной гол Месси забил после восхитительной комбинации

Когда Лионель Месси принял решение о переходе в «Интер Майами», он объяснял это желанием отдохнуть от внимания общественности и проводить больше времени с семьёй. Но практически сразу стало ясно — аргентинец изрядно лукавил, делая это заявление.

Лео начал забивать практически в каждом матче. Лишь в одной игре он ушёл с поля без забитых мячей в основное время, но и там он спас команду от поражения, отдав голевой пас на седьмой добавленной минуте. После чего его клуб вырвал победу в серии пенальти. А безнадёжный аутсайдер МЛС буквально за недели превратился в грозную силу, с которой приходится считаться всем.

Месси уже выиграл с новой командой первый трофей — Кубок североамериканских лиг, а затем и вытащил «Интер Майами» в финал Кубка США. И постепенно его партнёры по команде стали не только восторженно наблюдать за действиями аргентинского мастера мяча, но и сами освоили эту непростую науку на твёрдую пятёрку.

В ночь на воскресенье Лионелю предстоял ещё один дебют. Регулярный чемпионат МЛС прерывался из-за кубковых баталий, и в итоге Месси дебютировал в новом для себя турнире только в конце августа. Дела у «Интера» там пока складываются плачевно — до матча с «Нью-Йорк Ред Буллз» клуб из Флориды не мог победить на протяжении 11 матчей и замыкал таблицу своей конференции.

От зоны плей-офф команду отделяла пропасть, но не стоит забывать, что все неудачи «Интера» датированы временем до прихода аргентинца. И во встрече с соперниками из Нью-Йорка Месси и компания дали понять — они будут бороться. И обязательно будут не просто побеждать, но и делать это красиво.

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На этот раз Лионель начал игру на скамейке запасных, появившись на поле только на 60-й минуте. «Интер Майами» к этому моменту был впереди в счёте благодаря голу Диего Гомеса. Но выход Месси ожидаемо придал игре команды новых красок. Его партнёры стали действовать раскованнее, не боясь допустить ошибку и лишиться важных очков. А в концовке ещё и соорудили настоящий коллективный шедевр.

В этой атаке было практически всё, что только может пожелать самый взыскательный зритель от голевой комбинации — шикарный пас через себя, идеальное взаимопонимание и выверенные до сантиметра действия всех игроков атаки. Месси вывел на потенциально ударную позицию Бенджамина Кремаски, но тот не стал бить в ближний угол, пытаясь прошить руки вратаря, а вернул мяч Лионелю, перед которым уже был пустой створ. 2:0 — и «Интер Майами» уходит с последнего места в конференции,

Теперь от зоны уайлд-кард, попадание в которую даёт право оспорить путёвку в плей-офф, Месси и компанию отделяют 11 очков. Причём по отношению к идущему на заветной строчке «Чикаго Файр» «Интер Майами» имеет две игры в запасе. Тем не менее клубу из Флориды нужно побеждать в каждом матче. Готов ли Месси к тому, что в ответственные моменты чудес будут ждать в первую очередь от него, станет ясно со временем. Но уже сейчас преобразившийся «Интер» производит впечатление команды, которой достаточного самого присутствия аргентинца на стадионе, чтобы совершать доселе невозможное.