«О! О Яшине в Мексике точно слышали!» Новичок «Динамо» — о переезде в Россию

Наконец-то можно с уверенностью заявить, что ряды бело-голубых пополнил долгожданный новичок Луис Чавес. «Динамо» официально объявило о трансфере мексиканского полузащитника. Многим нейтральным болельщикам может показаться странным, почему в клубе так ликуют после завершения сделки. Однако всё сразу становится понятно, если подробнее разобраться в этом трансфере.

Изначально предполагалось, что мексиканец окажется в Москве ещё в 20-х числах июля, но из-за сложившейся ситуации перевод денег от российской команды на счёт «Пачуки» оказался крайне осложнён. Поэтому Чавесу пришлось самому выкупать свой контракт с клубом. Схема получилась такой, что сначала Луис получит около 7 млн от бело-голубых, сам заплатит их, чтобы расторгнуть контракт, и условно станет свободным агентом, чтобы в этом статусе без проблем подписать соглашение с динамовцами.

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Весь этот процесс затянулся почти на месяц. Многие уже потеряли надежду, что такой нужный в нынешней ситуации полузащитник пополнит ряды команды Марцела Лички, но, несмотря на все сложности, Чавес всё-таки оказался в Москве. В сравнении, ЦСКА потребовалось куда меньше времени, чтобы осуществить переход чилийского форварда Давилы, который был организован по схожей схеме.

Наконец 27 августа «Динамо» в своём фирменном магазине в ГУМе презентовало Луиса Чавеса вместе с ещё одним новичком команды - уже известным российским болельщикам Карраскалем. На данном мероприятии присутствовало большое количество журналистов, в том числе и корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих, которому удалось эксклюзивно пообщаться с футболистом.

ФК "Динамо"

— Можешь рассказать о своём переходе? Какие эмоции у тебя от переезда в Россию?

— Прежде всего хотел сказать, что с детства знаю этот клуб. Я здесь, готов защищать его цвета, знаю, что были сложности с моим переходом, но я очень счастлив быть здесь. Рад стать первым представителем Мексики в «Динамо». Думаю, что другие мексиканцы должны взять с меня пример.

— Ты много говоришь о любви к «Динамо», это очень приятно. Но знаешь ли ты каких-нибудь клубных легенд, может быть, тебя кто-то вдохновляет из игроков «Динамо» прошлого или нынешнего состава?

ФК "Динамо"

— К сожалению, много не знаю. Конечно, я слышал о великих игроках, например, о Яшине. Он настоящая легенда футбола, даже в Мексике его знают. Но в принципе у нас мало знают об РПЛ. Не так много игроков у нас сюда уезжают.

— Был ли у тебя перед твоим отъездом разговор с тренерским штабом, со сборной Мексики, как ты будешь играть за сборную, так как сейчас ты очень далеко?

— Я, конечно, буду ездить в любом случае, потому что это большая честь, когда вызывают в сборную. Вот в ближайшее время не поеду, потому что нужно время для адаптации. Потом, конечно, если будут вызывать, то собираюсь всегда ездить.