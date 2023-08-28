Пришло время заработать. Манчини откопал новый вызов в саудовских песках

Эра Роберто Манчини в сборной Италии подошла к концу, но без работы наставник оставался совсем недолго – две недели. Его оперативно в оборот взяла Саудовская Аравия, которая в последнее время всерьёз взялась за футбол. Теперь итальянский наставник будет возглавлять национальную команду этой страны.

Кто-то скажет, что Манчини всегда выбирал деньги, с чем связаны его появления в «Зените», а теперь и на Ближнем Востоке. Вот только что в этом плохого? Везде, где наставник работал, он добивался хороших результатов: в каждом клубе, кроме «Зенита», он обязательно завоёвывал хотя бы по одному трофею. С «Интером» вообще их набралось целых семь, в том числе три скудетто.

Сборная Италии стала первым опытом работы Роберто с национальными командами. В итоге «Скуадра адзурра» дважды становилась бронзовым призёром Лиги наций, а на чемпионате Европы привела в экстаз все Апеннины, обыграв в финале по пенальти Англию на «Уэмбли». Манчини определённо оставил золотой след в истории родной сборной.

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Кстати, не стоит забывать, что, помимо золота континентального первенства, на счету специалиста ещё и рекордная серия по количеству матчей без поражений подряд – 37. Италия никому не уступала с сентября 2018 года до октября 2021 года.

С Италией Манчини побывал как на вершине мира, так и на самом дне, когда позорно не отобрался на чемпионат мира. Теперь он нашёл новый для себя вызов, на который его соблазнили, согласно просочившейся информации, 30 миллионов евро в год. Только не стоит думать, что сборная Саудовской Аравии это какие-то неумехи, которые не знают даже, как обращаться с мячом.

Саудовцы трижды выигрывали Кубок Азии, а вот на предыдущем турнире в 2019 году вылетели на стадии 1/8 финала, попав в первой же игре плей-офф на Японию. В квалификации к последнему на данный момент чемпионату мира команда ещё раз продемонстрировала свой класс, опередив в решающем третьем раунде Японию и Австралию.

Прославленный итальянский тренер Фабио Капелло поддержал коллегу: «Я очень рад за Манчини, логично, что такой специалист быстро нашёл себе работу. Саудовскую Аравию можно только похвалить за то, что они сумели заполучить такого тренера. В стране сейчас мощно развивается футбол. Такими темпами скоро страна будет на уровне сборных Франции, Италии и Германии».

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И всё-таки ожидать чуда от Манчини в Саудовской Аравии не стоит. Не так давно Китай тоже активно скупал звёздных футболистов и тренеров, но уровень национальной команды от этого что-то сильно выше не стал. Роберто хоть и классный тренер, но всё-таки не волшебник. Зато не исключено, что от этого союза каждая сторона получит желаемое: тренер как следует заработает перед скорым вероятным окончанием карьеры, а сборная Саудовской Аравии сделает шаг вперёд, ведь ранее с ней никогда не работал наставник с таким громким именем и солидным послужным списком.