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«Конфликтов у меня нет, только уважение». Карраскаль — впервые о своем уходе из ЦСКА

Колумбийский полузащитник рассказал о том, готов ли он заменить Арсена Захаряна в «Динамо».
«Конфликтов у меня нет, только уважение». Карраскаль — впервые о своем уходе из ЦСКА
28 августа 2023 09:00
автор: Никита Плохих
автор фото: ФК "Динамо"

Завершился один из самых любопытных переходов этого трансферного окна. Полузащитник Хорхе Карраскаль перебрался из ЦСКА в «Динамо». 27 августа бело-голубые опубликовали в телеграм-канале видеоролик, в котором мужчина в капюшоне бежит по ночной Москве мимо лёгкоатлетического комплекса армейцев к стадиону «Динамо». Впоследствии оказывается, что это 25-летний игрок сборной Колумбии.

Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года с опцией продления ещё на сезон. Карраскаль играл за ЦСКА с 2022 года, в общей сложности провёл за армейцев 47 матчей и забил семь мячей, а также стал в составе команды обладателем Кубка России.

ФК "Динамо"

Презентовало «Динамо» Хорхе Карраскаля в своём фирменном магазине в ГУМе вместе с ещё одним новичком - Луисом Чавесом. На данном мероприятии присутствовало большое количество журналистов, в том числе и корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих, которому удалось эксклюзивно пообщаться с футболистом.

– Можешь рассказать о своём уходе из ЦСКА, были сообщения, что ты конфликтуешь с главным тренером Федотовым?

– У меня от ЦСКА только приятные воспоминания. Всё осталось в прошлом. По поводу Федотова, ему большое спасибо, я при нём много играл, никаких обид, только уважение.

– Многие считают, что ты – это тот футболист, который должен заменить Захаряна. Ты согласен с эти мнением?

– Захарян – очень хороший игрок, можно сказать, один из лучших в лиге. Сейчас он будет выступать в топ-чемпионате, и я рад за него. Что касается меня, я могу играть на разных позициях. В том числе и на позиции Арсена. Всё будет зависеть от того, как меня Марцел будет использовать. Я могу играть на «восьмёрку», как Захарян, а могу играть «десятку», атакующим вторым нападающим. В сборной меня на фланге тоже используют. Так что всё будет зависеть от взгляда тренера. Я готов играть на любых позициях.

– Несколько недель назад была новость о том, что ты можешь перейти в «Спартак». Слышал ли что-то об этом?

– Я с уважением отношусь ко всем клубам, но не слышал ничего о том, что могу перейти в «Спартак». Я очень рад, что я в «Динамо». О других вариантах даже думать не хочу. Я сосредоточен на работе в своей команде.

ФК "Динамо"

– Сейчас ты перешёл в «Динамо», подписал контракт на пять лет. До этого ты тоже жил в России какое-то время. Есть ли у тебя в планах получить российский паспорт?

– У меня были мысли о том, чтобы получить российское гражданство, потому что мне нравится страна – россияне очень гостеприимные. Но сейчас я не думаю о том, чтобы получить российский паспорт, потому что играю за основную сборную Колумбии. Я сосредоточен на игре в «Динамо» и на игре за сборную.

источник: «Советский спорт»
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