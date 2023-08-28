Точный пас с ледокола на берег: легенды РФС побывали в Заполярье

26-27 августа амбассадоры Российского футбольного союза и звёзды медийной футбольной лиги по приглашению «Норникеля» посетили поселок Никель в Мурманской области. Визит был приурочен к празднованию Дня Шахтера и стал частью Gastro Industry Fest – уличного фестиваля, проходящего в эти дни в Заполярье.

Бронзовые призеры Евро-2008 Андрей Аршавин и Роман Широков, победитель юношеского чемпионата Европы Алексей Гасилин, а также игроки популярных медийных клубов «Амкал» и «2DROTS» прибыли за Полярный круг, чтобы вместе с жителями Никеля провести настоящий футбольный марафон. Но сначала гости отправились на экскурсию по флоту компании «Норникель».

Первой остановкой стал арктический контейнеровоз «Заполярный». Судно поразило легенд футбола не только своими размерами – почти 200 метров в длину, но и наполнением. Сюрпризом для многих стали расположившиеся на корабле бассейн, тренажерный зал и баня.

Затем все собравшиеся отправились на ледокол «Дудинка», на котором экс-игрок петербургского «Зенита» Алексей Гасилин бросил вызов Андрею Аршавину. Футболисты посоревновались в точности и силе удара. На берегу были установлены специальные контейнеры, а удар нужно было производить с ледокола через проезжающий подвижной состав. Оба футболиста справились с заданием, удивив мастерством собравшихся членов экипажа.

«Нас тепло встретили в Мурманске, мы изучили северный флот. Масштабы впечатляют, очень рад увидеть всё вживую», — поделился после челленджа Алексей Гасилин. — «И даже успели поиграть в футбол прямо на корабле! Удалось показать хороший прием мяча благодаря шедевральному пасу от Романа Широкова».

«Мурманск – портовый город, в котором я играл в -30 градусов. Это самая низкая температура при которой мне нужно было играть официальный матч», – признался Андрей Аршавин.

На следующий день жителей Заполярья ждал настоящий футбольный праздник. Для самых юных спортсменов гости провели футбольные уроки. Участники тренировки остались в восторге от возможности исполнить свою мечту и перенять опыт у мастеров своего дела.

«Занимаюсь футболом уже около трех лет, играю иногда и за школу», — рассказала Виктория Болтручук из Заполярного. — «Я ждала этот фестиваль! Мой кумир — Аршавин, сыграть с ними на одном поле — это круто!»

По традиции, изюминкой визита стала серия фан-матчей, в которых звёзды РФС вышли на поле вместе с местными командами. Участвовали по три команды производственников из Печенгского округа и Мончегорска и одна команда мурманчан — из Мурманского транспортного филиала «Норникеля».

«Занимаюсь футболом около 15 лет. Звезды такого уровня, как Роман Широков и Андрей Аршавин – это примеры развития нашего футбола. Мы хоть и открыли счет, но все-таки проиграли. Хотя проигрывать звездам не обидно, и сама такая игра — супер», — поделился Рустам Багиров из команды МТФ.

В завершение дня именитые спортсмены провели фото и автограф-сессию для фанатов и open-talk для любителей футбола, где вручили суперприз по итогам специального конкурса для сотрудников «Норникеля» – поездка на двоих на Суперфинал Кубка России в 2024 году.

«Совсем недавно мы были в Норильске, теперь посетили Никель — ещё один заполярный город. Здесь около 10 тысяч жителей, но очень классная атмосфера. Сегодня мы поиграли с местными ребятами: школьниками и взрослыми командами. Классно видеть заинтересованных, любящих футбол людей», — отметил амбассадор РФС Алексей Гасилин.

В гостях у металлургов Норильска легенды были в июле этого года, там они также провели мастер-классы для детей и сыграли с местными любительскими командами, а кроме того — приняли участие в игровых челленджах на карьере «Медвежий ручей». А в мае 2022 года звёздные футболисты провели в Мончегорске прошел большой спортивный смотр юных футболистов, в том числе – из числа учащихся спортивных школ Печенгского района.