Тотальное уничтожение. «Спартак» разгромил «Динамо» и в третий раз за месяц забил четыре

На групповой стадии Кубка России «Спартак» и «Динамо» угодили в сложную группу вместе с «Краснодаром» и «Пари НН». Правда, пока «быки» в этом турнире выглядят далеко не так грозно, как в российской Премьер-лиге. Однако, в любом случае дерби между красно-белыми и бело-голубыми не может оказаться проходным.

Понятно, что кубок страны часто используют для ротации и проверки ближайшего резерва, но в этот раз оба клуба предсказуемо не стали сильно экспериментировать. У «Динамо» в запасе остались новички – Хорхе Карраскаль и Луис Чавес. Также на скамейке неожиданно игру начал Диего Лаксальт, который является одним из лучших футболистов клуба на старте сезона. Как оказалось позднее, даже с ним на поле картина вряд ли радикально поменялась бы, но опорная зона у «Динамо» хотя бы не выглядела бы проходным двором. В атаке тоже были некоторые перестановки: Константин Тюкавин обычно действует на острие, а Фёдор Смолов в оттяжке. На этот раз его отправили вперёд, а основной нападающий бело-голубых вообще оказался вне заявки.

РИА Новости

У «Спартака» дебютировал, причём сразу в старте, новый защитник – Срджан Бабич. Правда, в итоге полноценную проверку его прямых обязанностей соперник толком не сумел обеспечить. Молодой талант Ринат Литвинов в последнее время не очень часто играл, а в этом матче не только оказался на поле с первых минут, но ещё и в опорной зоне, а не в обороне, как в последние месяцы.

Но все предматчевые расклады улетели в трубу в первые 20 минут. Первый гол «Спартака» получился каким-то до безобразия простым и что ли банальным: Даниил Денисов навесил с фланга, а Александр Соболев как-то уж очень легко выиграл борьбу за позицию у Александра Кутицкого, который даже не выпрыгнул и не попытался хотя бы навязать борьбу форварду соперника. В следующие две-три минуты красно-белые создали ещё парочку стопроцентных момента, но простили «Динамо».

Вот только почему бело-голубые не сделали никаких выводов? Красно-белые откровенно разрывали правый фланг обороны соперника, но раз оппонент не торопился ничего предпринимать, то спартаковцы продолжили пользоваться представляющимися возможностями. Сперва заработали штрафной после которого отличился Бабич, а ещё через несколько минут опять из той же самой зоны Антон Зиньковский прошил поперечной передачей почти всю штрафную площадь динамовцев, которые вообще не мешали Соболеву замыкать прострел.

РИА Новости

А вот четвёртый гол «Спартака» оказался максимально непохожим на предыдущие: Данил Пруцев вывел Зиньковского на рандеву с вратарём «Динамо» Игорем Лещуком чуть ли не с центра поля. После этого игра немного успокоилась. Собственно, ничего удивительного, ведь одна команда уже создала громадное преимущество, а вторая находилась в состоянии грогги. Перед перерывом Дмитрий Скопинцев чуть было не размочил счёт роскошным ударом с линии штрафной, но мяч от штанги отскочил в поле, а не за линию ворот.

Сложно представить, что могли говорить главные тренеры команд в перерыве после такого первого тайма. Вторая 45-минутка предсказуемо началась более сдержанно. Команды не бросили играть, но опасные моменты почти перестали возникать. В середине тайма игру немного взбодрил Николас Нгамалё. Камерунец напомнил всем, почему считается одним из лучших игроков «Динамо» в начале сезона: блестяще раскачал Кристофера Мартинса, ушёл от люксембуржца и шикарно пробил прямо над плечом Александра Максименко с очень острого угла. Однако этот момент так и остался самым ярким во втором тайме.

РИА Новости

Многое ли мы узнали о клубах по итогам этой удивительной игры? Пожалуй, не так и много. Гильермо Абаскаль, конечно, сделал серьёзную заявку на то, чтобы его перестали ругать все кому не лень, но впереди у его подопечных серьёзные соперники – «Краснодар», «Сочи», а вскоре ещё одна игра с «Динамо». Советуем не торопиться с какими-либо выводами, а дать красно-белым закончить эту непростую серию матчей. И вот только после этого прикидывать, что им удалось, а что нет.

Примерно то же самое можно сказать про Марцела Личку. Его футбол многим нравится с точки зрения зрелища, состав в его распоряжении тоже очень интересный, причём он всё ещё продолжает получать новичков, парочка как раз дебютировала в прошедшей игре. Вот только бело-голубые по-прежнему жутко нестабильны: то выиграют в гостях у «Зенита», то провалятся, как сейчас со «Спартаком». Одна проблема никак не решается – огромное количество пропускаемых голов. И пока что-то не похоже, что наставник близок к её искоренению.

Кубок России. 3-й тур

Путь РПЛ. Группа D

«Спартак» – «Динамо» – 4:1 (4:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 6 Соболев, 2:0 – 15 Бабич, 3:0 – 18 Соболев, 4:0 – 24 Зиньковский, 4:1 – 65 Нгамале.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Бабич, Медина, Зиньковский, Пруцев, Игнатов, Литвинов, Хлусевич, Денисов, Соболев.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Скопинцев, Фернандес, Кутицкий, Фомин, Лесовой, Гагнидзе, Смолов, Грулев, Гладышев.