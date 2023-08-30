Акинфеев спас пионеротряд Федотова от позора. Игорь затащил и матч, и серию пенальти

Главная интрига кубкового матча на сочинского стадионе «Фишт» между местным «Сочи» и столичными армейцами заключалась в том, что у гостей выздоровел вечный вратарь клуба Игорь Акинфеев. В остальном же, у нынешнего обладателя Кубка России ЦСКА был достаточно экспериментальный состав, в основу которого не попали Антон Заболотный, Фёдор Чалов и многие другие, зато свой шанс получила талантливая молодёжь - Лукин, Агапов, Рядно, Кисляк, Файзуллаев. Хозяева поля же вышли в самом боевом составе, кроме разве что вратаря. Место Николая Заболотного занял Никита Гойло.

НЕ ПОЛЕ, А ДАЧНЫЙ ОГОРОД

Удивительно, на дворе ещё календарное лето, которое в том же Сочи продолжается чуть ли не до конца сентября, а поле в самом южном городе нашего футбола своим состоянием напоминаем начало марта. И то, сейчас клубы стараются даже к такому холодному периоду привести газон в порядок, на «Фиште» же происходит что-то непонятное с поляной. Не газон, а дачный огород.

Однако вряд ли газон мешал командам хоть как-то комбинировать в первые 20 минут игры. На поле шла то ли разведка без боя, то ли команды просто закопались в желании как-то обострить. Но совершенно ничего примечательного не происходило, кроме того, что у ЦСКА самым активным был мексиканский новичок клуба Виктор Давила. А подопечные наставника Дмитрия Хохлова зачем-то завладели территориальным преимуществом, при этом вообще ничего не извлекая из этого сомнительного счастья.

КРУПНЫЕ ПОПЫТКИ МЕЛКАДЗЕ

К 30-й минуте попытку как-то встряхнуть вечернюю духоту курортного футбола сделал нападающий хозяев Георгий Мелкадзе. Сначала сам попытался пройти всю оборону армейцев, но рейд закончился на подходах штрафной, а потом уже тот же Мелкадзе отдал пас на бразильца Мигеля, который вышел на ударную позицию и не сближаясь с голкипером, попал в штангу ворот Акинфеева. Мог, очевидно, мог бразилец прошить легенду отечественного футбола.

ПФК ЦСКА

Через пять минут, уже легендарный южноамериканский легионер российского футбола Кристиан Нобоа с лёту бахнул под перекладину, и здесь уже не штанга, а пальцы Акинфеева спасли армейцев от неминуемого гола. В эти минуты преимущество «Сочи», особенно в рациональности их атакующих порывов, были гораздо серьёзнее, чем у гостей.

Молодые игроки при помощи парочки легионеров пытались что-то сделать, но не хватало уверенности в себе. Какой-никакой накал был, но как-то слишком легко оборона «Сочи» нивелировала голевые попытки подопечных Владимира Федотова. В итоге, так до конца первого тайма ничего примечательного в матче больше не случилось.

«СОЧИ» ДВАЖДЫ ПРОСТИЛ ЦСКА

Второй тайм начался с активности «Сочи», а первый опасный момент создали гости. 17-летний защитник Михаил Рядно, который уже успел полюбиться армейским болельщикам, пробил рядом со штангой ворот Гойло.

Но 50-й минуте случился самый опасный момент за весь матч. Это защитника хозяев Юрия Медведева вывели на рандеву с Акинфеевым, но Игорь и не такие рывки в жизни видел. Без особого напряга, бывший вратарь сборной отбил удар с близкого расстояния. Сразу ещё одна кинжальная атака «Сочи», где Акинфеев уже оказался отыгран, и лишь молодой защитник Матвей Кисляк спас армейцев от фиаско, выбив мяч из пустых ворот после неуклюжей обработки мяча Нобоа.

ФК "Сочи"

ЗАБОЛОТНЫЙ НЕ ЗАБИЛ

Прошло всего 10 минут после всплеска хозяйских атак на «Фиште», как всё вернулось на круги своя. Команды вновь решили больше перекатывать мяч в середине поля, а погрешности при игре в пас явно мешали комбинировать.

Однако во всей этой суете, вновь прекрасно сыграл юный Кисляк. Он нашёл возможность сделать удобный навес в штрафную хозяев и вывести монструозного Антона Заболотного на встречу с стражем ворот «Сочи». Но, Антон себе не изменил. Большинство моментов, возникающих у него по ходу матчей он демонстративно губит, это же произошло и сегодня. Бездарная обработка мяча и пламенный привет возможности открыть счёт.

ИГРАТЬ МЕШАЛ ГАЗОН

Стандартно, примерно на 75-й минуте в игре начались массовые замены. В итоге и Чалов, и Набабкин, и Обляков оказались на поле. Состав армейцев приобрёл более привычный вид. Однако от этих замен ситуация на поле сильно не изменилась. Команды продолжали вязнуть в неидеальном газоне, те кто хотел пофинтить или продемонстрировать технические способности, не имели этой возможности.

РИА Новости

Команды сколько не пытались, не смогли показать ничего вразумительного в последние минуты игры. Все попытки атаковать заканчивались чуть дальше центрального круга. Футболисты ЦСКА мысленно уже готовились к матчу РПЛ с «Зенитом», а «Сочи» особо не настаивал на форсировании событий. Итоговые нули на табло всех устраивали.

Но в Кубке России, по аналогии с хоккеем, не может быть ничьих и по регламенту, после матча пробивается серия пенальти. В драматичной перестрелке победу одержали гости из Москвы.