«Зенит» позорно влетел аутсайдеру. Не спасли даже звёздные бразильцы

Рулевой «Зенита» Сергей Семак выпустил на кубковую игру в Калининграде полу резервный состав. Турнир, конечно, важный, но возможность дать практику тем, кто обычно сидит на лавке никто не собирался упускать. Да и игрокам выпадает хороший шанс проявить себя.

«Балтика» же могла рассчитывать на успех только в крайнем случае. Главным подспорьем для хозяев стал переполненная местная«Ростех-Арена». Болельщики и должны были гнать своих парней вперёд.

«ЗЕНИТ» НАЧАЛ ПО-ЧЕМПИОНСКИ

«Зенит» создал первый голевой момент уже на 6-й минуте. Зелимхан Бакаев продлил полёт мяча с помощью головы в штрафную, где акцентированный удар в створ нанёс уже долговязый Ерохин. Вратарь Евгений Латышонок вытащил неприятный удар из угла ворот.

ФК "Зенит"

На 10-й минуте гости провели показательную многоходовую комбинацию с огромным количеством размашистых передач. Но у Мантуана не получился удар в упор. В это время голкипер калининградцев крутился как белка в колесе. «Балтика» будто попала под каток. Питерцы неслись на всех порах вперёд.

ОЖИВШАЯ «БАЛТИКА»

Опасные эпизоды у ворот «Балтики» происходили каждые пару минут. Тяжело было в такие моменты наблюдать за той разницей в классе, которая была видна невооружённым взглядом. Однако после двадцатой минуты подопечные Сергея Игнашевича смогли перевести игру ближе к центру и даже делали редкие набеги в штрафную фаворита.

ФК "Зенит"

Ко второй трети матча игра окончательно перешла на половину полю «Зенита» к радости «двенадцатого» игрока хозяев. «Балтика» делала не совсем уклюжие наскоки на ворота Александра Васютина, оборона питерцев без особых проблем справлялась с угрозами. Всё это было вполне ожидаемо. Даже такая команда, как «Зенит» не может провести всю игру в высочайшем темпе. Да и по течению игры, подопечные Семака как будто были уверены, что им ничего не угрожает.

КАЛИНИГРАД В ЭКСТАЗЕ

Концовка тайма прошла под аккомпанемент атак парней из Петербурга. С желанием трудились на поле Бакаев и Мантуан, но этого всё ещё не хватало для того, чтобы поразить ворота хозяев. Защитные порядки хозяев играли также уверенно, как и их оппоненты. Удивительно, но после вчерашней феерии в московском дерби кубковые игры как-то потускнели. Одни хотели, но по определённым причинам не могли, а другие будто отбывали повинность.

За три минуты до конца первого тайма случилось то, о чем мечтали все местные болельщики. Лазарев навесил от правого флажка на ближнюю штангу, головой пробил Дудиев — отбил Васютин. На добивании оказался Энрикес, добавил он также головой, и тут уже не успел спасти голкипер. Мяч он вынес после отскока от перекладины, но сделал это уже из-за линии. 1:0 Удивительно, но тут же калининградцы могли и удвоить счёт, но Васютин вытащил мяч с ленточки ворот. Это Аванесян пробивал по воротам после отскока, но угодил в каркас. Совсем потерялись гости перед перерывом.

ФК "Балтика"

ЕЩЁ ОДИН ЗАЛП АВАНЕСЯНА

На первых минутах второго тайма «Балтика» окончательно осмелела и уже нагло лезла на ворота «Зенита». Когда, если не здесь и сейчас можно обыграть чемпиона. На 50-й минуте очередной наскок с завершающим ударом. После подачи углового мяч из борьбы отскочил вновь к Аванесяну, который слева из штрафной с лёта опасно добавил. Чуть каркас не сломал!

После перерыва явно недовольный первым таймом Сергей Семак выпустил на поле сразу трёх джокеров – Вячеслава Караваева, Дугласа Дос Сантоса и Вендела. Серьёзная заявка на изменение игрового рисунка. Правда, всё равно у питерцев ничего не получалось.

ПИТЕР НАСЕЛ

К 60-й минуте «Зенит» полностью забрал территориальное преимущество в свои руки. Это означало, что подопечным Игнашевича нужно было терпеть. И по возможности, рассчитывать на контратаки. Первая же осмысленная атака гостей, которая была буквально усеяна мелким пасом, привела к удару в штангу от Сутормина.

И, вновь, начали появляться моменты у «Зенита». Ближе к 70-й минуте, Васильев из центра поля сделал классную передачу налево на Сергеева, который ворвался в штрафную, смог из жёсткой борьбы нанести удар, но он получился корявым, в дальний угол Иван так и не попал.

СЕМАК КИНУЛ В БОЙ ТОПОВ

ФК "Зенит"

Минут за двадцать до окончания игры Семак окончательно понял, что для того, чтобы перевернуть итог матча, нужно предпринимать пожарные меры. На поле появились Матео Кассьерраи Клаудиньо. Состав питерцев полностью стал таким, как в матчах РПЛ.

«Зенит» продолжал осаду ворот «Балтики», но как-то всё это было без огня. Поэтому калининградцы не гнулись и старались каждый раз выбежать в реактивную контратаку. Было не особо важно, что эти эпизоды не заканчивались какой-то опасностью, главное – владение.

Чем больше «Балтика» держала у себя мяч, тем ближе была историческая победа. Последний раз «Зенит» проигрывал в Калининграде 25 лет назад, в 1998 году. В итоге, подопечным Сергея Игнашевича удалось сохранить победный счёт. Вероятно, весь Калининград на пару дней погрузится в праздник.